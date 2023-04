HETT: Dommer Clarence har ikke offentlig oppgitt flere av luksusferiene han skal ha fått av milliardærvennen sin. Det får han nå gjennomgå for i amerikanske medier.

Milliongaver til dommer sjokkerer i USA

Høyesterettsdommer Clarence Thomas skal ha tatt imot luksusferier fra milliardær, og holdt tett om det.

I rundt 20 år skal høyesterettsdommeren i USA blant annet dratt på dyre yacht-turer, flydd i privatfly og oppholdt seg på luksusresort.

Alt betalt av milliardæren Harlan Crow.

Det viser dokumenter som ProPublica har fått tak i. Avsløringen omtales nå i flere av de største amerikanske mediene.

Crow er en konservativ forretningsmann som gjennom årene har gitt millioner til det republikanske partiet.

Info Clarence Thomas Er født 23. juni i 1948.

Han er en konservativ dommer som ble utnevnt av president George H.W. Bush.

Han tiltrådte dommergjerningen i 1991.

Han er den andre afroamerikanske dommeren som utnevnt til Høyesterett i USA.

Han er i skrivende stund den dommeren i Høyesterett som har sittet lengst i stillingen. Såkalt eldste dommer. Vis mer

Han er også en nær venn av dommeren og kona hans, den konservative aktivisten Ginni Thomas.

«GJESTFRIHET»: Milliardær og supersponsor til republikanske kampanjer, Harlan Crow kaller gavene til dommer Clarence Thomas for «gjestfrihet».

– Aldri bedt om dette

– Thomas og Ginni har aldri bedt om denne gjestfriheten. Vi har aldri spurt om eller diskutert saker som har vært oppe i retten, sier milliardæren selv i en uttalelse gjengitt i CNN.

Crow sier at han har vist «gjestfrihet» til flere av sine venner.

Det nære vennskapet mellom Crow og dommeren er i seg selv ikke problematisk. Men flere mener at det er lovstridig at Thomas ikke har oppgitt offentlig at han har mottatt gavene.

– Når en dommers livsstil blir subsidiert av de rike og berømte, så tærer det på publikums tillit, sier etikk-advokat Virginia Canter til ProPublica.

Loven krever at kongressmedlemmer og dommere offentliggjør mesteparten av gavene de mottar.

En lov-ekspert CNN har snakket med, hevder på sin side at Thomas ikke har vært pliktig å oppgi gavene før reglene rundt dette nylig ble skjerpet.

Årsaken er at dommeren fikk milliongavene av en privatperson og ikke et selskap.

AKTIVIST: Den kontroversielle konservative aktivisten Ginni Thomas er gift med høyesterettsdommeren.

Prislapp: 5,2 millioner

ProPublica har regnet seg fram til et en enkelt tur som dommeren fikk sponset i 2019 ville hatt en prislapp på 500.000 dollar. Dersom han selv hadde leid yachten og privatflyet.

Det tilsvarer drøyt 5,2 millioner norske kroner etter dagens valuta.

Til gjengjeld utgjør årslønnen til dommeren i underkant av 3 millioner norske kroner.

Ifølge ProPublica tilbringer dommeren stort sett hver sommer på Crows private resort.

En av flere som har reagert med vantro er den demokratiske senatoren Sheldon Whitehouse.

– Dette skriker etter en uavhengig gransking. Noe som Høyesterett – og kun Høyesterett – nekter å gjennomføre, skriver han på Twitter.

KREVER AVGANG: Demokraten Alexandria Ocasio-Corez krever at høyesterettsdommer Clarence Thomas går av. Det er ikke første gangen hun har kommet med et slikt krav.

Krever at han går av

Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez krever dommerens avgang.

– Nivået på korrupsjon er sjokkerende – og nesten tegneserieaktig, sier hun ifølge Washington Post.

– Thomas oppførsel er uforenelig med den etiske standarden det amerikanske folket forventer av en offentlig ansatt, mener demokraten Dick Durbin ifølge CNN.

Hverken høyesterettsdommer Clarence Thomas eller kona Ginni Thomas har så langt kommentert saken offentlig.

Ifølge ProPublica har Thomas unnlatt å svare på en rekke spørsmål om saken han har fått tilsendt.