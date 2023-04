Kevin McCarthy ønsket Taiwans president Tsai Ing-wen velkommen til det historiske møtet i California.

Taiwans president i historisk møte i California

Lederen i Representantens hus Kevin McCarthy og Taiwans president Tsai Ing-wen hyllet det sterke båndet mellom USA og Taiwan etter sitt historiske møte i California.

NTB

Kina er kraftig provosert over møtet og ba på forhånd USA om å nekte president Tsai å mellomlande på vei fra Mellom-Amerika tilbake til Taiwan. Det ble blankt avvist.

Dermed ble onsdagens møte det første kjente mellom en leder i Representantenes hus og en taiwansk president på amerikansk territorium siden USA brøt de formelle diplomatiske forbindelsene med Taiwan i 1979.

– Sterkt bånd

Rivaliserende demonstranter, pro-Beijing og pro-Taipei, var også møtt opp.

– Jeg mener at båndet vårt er sterkere nå enn det har vært på noe punkt i min levetid. Og president Tsai er selvfølgelig en flott forkjemper for det, sa McCarthy etter møtet ifølge Reuters.

Demonstranter som er mot selvstendighet for Taiwan, demonstrerer utenfor hotellet i Los Angeles der Taiwans president Tsai Ing-wen bodde.

Tsai takket Kongressen for å stå ved Taiwans side idet demokratiet er truet, og sa at hun hadde sitert USAs tidligere president Ronald Reagan da hun snakket med McCarthy og andre folkevalgte om sin tro på at for å «bevare freden, må vi være sterke».

– Jeg vil legge til at vi er sterkere når vi står sammen, sa presidenten.

Takket for støtten

Da McCarthy ønsket Tsai velkommen, understreket han at støtten fra amerikanske folkevalgte til det selvstyrte Taiwan øker i takt med spenningen overfor Kina.

Taiwan har i praksis fullt selvstyre, men Kina insisterer fortsatt på at øya skal underlegges Beijing og har truet med å invadere øya hvis Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

Etter møtet sa Tsai at den amerikanske støtten «forsikrer Taiwans folk om at vi ikke er isolert, vi er ikke alene». Hun sa videre at hun gjentok Taiwans forpliktelse til fredens status quo.

Fordømmer møtet

Kina fordømmer møtet mellom de to.

– Som svar på det alvorlig feilaktige samarbeidet mellom USA og Taiwan, skal Kina gjennomføre resolutte og effektive tiltak for å ivareta nasjonal suverenitet og territoriell integritet, heter det i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

En tilhenger av Taiwan demonstrerte tirsdag utenfor hotellet hvor Taiwans president var ventet. Onsdag traff hun speaker Kevin McCarthy i et historisk møte.

Ikke lenge etter meldte det taiwanske forsvarsdepartementet at de hadde observert ett fly og tre skip fra Kinas hær, Folkets frigjøringshær, rundt Taiwan.

Borgerkrig

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949, da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

USA anerkjente i 1979 at Taiwan er en del av «ett Kina», og at regjeringen i Beijing representerer hele Kina. Det samme gjør Norge og FN. Diplomatiske forbindelser med Taiwan skjer i uformelle kanaler.

