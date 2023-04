1 / 2 RESIDENSEN RAMMET: Dette er stuen i den norske ambassadørens bolig etter den ble rammet av en granat. TRAFF HER: Et detaljbilde fra residensen viser skadene. forrige neste fullskjerm RESIDENSEN RAMMET: Dette er stuen i den norske ambassadørens bolig etter den ble rammet av en granat.

Fanget i kuppet i Sudan: − Kampene raser rett utenfor

Slik ser Norges ambassadebolig i Sudan etter å ha blitt truffet av en granat. De ansatte har gått i dekning. Livredde sivile forteller VG om harde kamper.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt forteller VG at det er satt krisestab i UD og at man jobber febrilsk for å få norske ansatte ut av det urolige landet.

Situasjonen er svært farlig.

– Jeg er veldig bekymret. Det er pågående luftangrep samtidig som det er blodige gatekamper. Jeg frykter at man kan bli rammet av kryssild, forteller hun VG på telefon fra reise i Nigeria.

Norske ansatte ved ambassaden og lokalt ansatte ved den norske organisasjonen Kirkens Nødhjelp har gått i dekning, fanget midt i dramaet.

Den norske ambassadørens bolig ble truffet av en granat natt til søndag. Bilder VG har fått tilsendt viser hvordan stuen er skadet.

Ingen personer ble såret, i det som trolig var en feilskyting, ikke et bevisst angrep på ambassaden.

Info Dette skjer i Sudan Torsdag økte spenningen mellom Sudans hær og den paramilitære gruppen RSF. Planen var at RSF skulle bli en del av den vanlige hæren, og at militærstyret skulle overføre makten til sivile.

De to partene ble ikke enige. Det brøt ut full maktkamp mellom president Abdel Fattah al-Burhan, som er sjef for hæren, og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Dagalo, som leder RSF.

Lørdag brøt det ut voldsomme kamper i hovedstaden Khartoum. RSF angrep flyplassen og presidentpalasset, og hæren slår nå tilbake. Byens innbyggere har gått i dekning. Vis mer

– Jeg snakket med våre tre norske ansatte lørdag kveld. De var allerede i dekning, men å se bildene fra ambassaden etter den ble rammet gjør inntrykk. Heldigvis er det en veldig erfaren ambassadør der, forteller Huitfeldt.

– Vi jobber for å få våre folk ut av landet, men så langt har det ikke vært mulig. Vi ber alle norske statsborgere melde seg til UD, sier hun.

Norge og andre land forsøker nå å få de stridende partene til å inngå en midlertidig våpenstillstand, med tanke på en varig våpenhvile og nye runder med forhandlinger om en fredelig maktdeling.

– Det er en svært alvorlig og dramatisk situasjon for hele landet. Uskyldige liv har allerede gått tapt, forteller Huitfeldt.

I AFRIKA: Utenriksminister Anniken Huitfeldt er på reise i Nigeria, og følger situasjonen i Sudan tett.

I et lydklipp sendt til VG fra Khartoum høres flere dumpe, dype drønn. Bombardement med artilleri og raketter. Så kommer en salve høye, skarpe smell. Beskytning med mitraljøser.

Det er lyden av kampene mellom den paramilitære gruppen RSF (Rapid Support Forces) og Sudans regjeringshær (SAF), som siden lørdag har kriget mot hverandre.

Kampene pågår midt i millionbyen Khartoum, hovedstaden i Sudan.

Hærsjefen har nå beordret militsen til å legge ned våpnene, men ingenting tyder på at den ordren blir fulgt.

HARDE KAMPER: Soldater fra den sudanske hæren fotografert under gatekampene i Khartoum lørdag.

For kort tid siden var den fryktede militsen og hæren allierte, etter å ha avsatt den sivile regjeringen i et kupp høsten 2021.

Norge har i en årrekke har spilt en viktig diplomatisk rolle i Sudan, og VG er kjent med at norske embetsmann så sent som torsdag forsøkte å få de to partene til å bli enige om en plan for å dele på makten.

I stedet fryktes nå full borgerkrig. Begge partene har betydelig mengde våpen.

VIL TA MAKTEN: General Mohamed Hamdan Dagalo leder militsen RSF. PRESIDENT: General Abdel Fattah al-Burhan leder den nasjonale hæren.

Demonstrant: – Vi gjemmer oss

Tasnim al-Fateh har demonstrert mot generalenes maktkupp, og er blitt angrepet av den brutale militsen som hæren støttet seg på. Nå slåss de væpnede gruppene mot hverandre.

– Kampene raser rett utenfor hjemmet mitt. Vi kan høre at det bombes og skytes. Det skjer veldig nær sivile mål. Vi kan bli rammet når som helst, sier hun på telefon fra Khartoum.

– Inntrykket mitt er at kampene vil vare lenge. De er bare opptatt av makt, ikke av folkets best. Vi håper på våpenhvile. De sivile og fredelige demonstrasjonene for demokrati er drevet på flukt.

HOLDER SEG HJEMME: Tasnim al-Fateh (27) har hatt en viktig rolle i forsøket på å gjeninnføre demokrati og svilit styre. Men nå kjemper de væpnede fraksjonene mot hverandre. LESER: Tansim våger ikke gå til vinduet, og får tiden til å gå ved å sitte midt i stuen og lese.

Tasnim bor nær det nasjonale TV-bygget, der de to partene nå kjemper mot hverandre.

– Det er veldig farlig. De bruker kamphelikoptre og jagerfly.

Minst 97 er drept flere hundre såret, ifølge landets legeforening. Sivile ledere, Den afrikanske union (AU), FN og flere andre oppfordrer til umiddelbar våpenhvile.

Les også På innsiden av opptøyene: – Vi er villige til å ofre livet

«Pappa, hvorfor rister bakken?»

– Jeg er i Khartoum nå, og mens vi snakker sammen pågår det masse skyting utenfor. Det er tunge våpen vi hører, og det pågår uten stopp, sier forretningsmannen Shadi Sami til VG ved 11.30-tiden mandag formiddag.

Han har i to dager holdt seg inne i huset sammen med kona og deres to små barn.

– Vi holder oss unna vinduene, og når det rister i bygningen gjemmer vi oss alle fire under spisebordet vårt.

HOLDER SEG INNE: For at barna skal føle seg trygge, gjemmer mor Ola Yahya seg sammen med sønnene Kareem (3) og Tamim (5), under et bord mens kampene pågår utenfor. Faren Shadi Sami har tatt bildet.

– Hvordan snakker du med barna dine om det som skjer?

– Jeg sier til de at vi bare leker en lek, men når det smeller mye, spør 4-åringen vår: «Pappa, hvorfor rister bakken?».

Familiefaren er svært bekymret over utviklingen:

– Kampene er veldig, veldig skremmende og vi føler på en voldsom usikkerhet nå. En stund håpet vi at den politiske situasjonen skulle stabilisere seg, men så begynner plutselig militærlederen å bombe hverandre, sier han.

– Ingen tegn til forsoning

Professor ved Christian Michelsen-instituttet, Gunnar M. Sørbø, følger Sudan tett.

Han forklarer at innbyggerne nå er fanget mellom den regulære hæren som sist kuppet makten i 2021 og RSF, som er anklaget for krigsforbrytelser og massakrer i Darfur og politiske drap i revolusjonen i 2019.

Nå kjemper disse to gruppene om makten i Sudan i stedet for å samle seg om en sivil overgangsregjering slik de hadde lovet, forklarer Sørbø.

– Uansett hvem som kommer seirende ut av dette, er det ikke i interessen til dem som kjempet fram revolusjonen – som var ungdommen og folket, sier Sørbø til NTB.

Uttalelsene fra hæren og RSF gir lite håp om en snarlig løsning.

– Det er ikke noen tegn til forsoning ennå, sier Sørbø.

