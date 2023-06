I GANG MED VALGKAMPEN: Donald Trump snakker under en konferanse for konservative velgere i Maryland i USA 4. mars i år.

Donald Trump: − Har fått beskjed om at jeg er tiltalt

USAs tidligere president Donald Trump sier han er tiltalt i den såkalte dokumentsaken. Dette er ikke bekreftet av USAs justisdepartement.

På sin egen plattform Truth Social skriver Trump at han skal ha fått beskjeden fra Biden-administrasjonen, og at tiltalen ser ut til å dreie seg om «bokser med dokumentet».

Han opplyser at han er blitt kalt inn til en føderal domstol i Miami førstkommende tirsdag.

ABC News skriver at de har fått bekreftet tiltalen fra flere kilder, og at det skal dreie seg om til sammen syv tiltalepunkter som handler om Trumps håndtering av hemmeligstemplede dokumenter og forsøk på å motarbeide rettsvesenet.

Kommentar om den pågående etterforskningen: Det blir bare verre

USAs justisdepartement har foreløpig ikke kommentert saken.

– Jeg trodde aldri det ville være mulig at noe sånt kunne skje med en tidligere amerikansk president, skriver Trump videre, og legger vekt på hvor mange stemmer han fikk ved forrige presidentvalg.

– Jeg er en uskyldig mann.

Trump er den første av USAs presidenter til å bli tiltalt i en eller flere straffesaker. Han er også tiltalt i den såkalte hysjpengesaken på Manhattan. Sett deg kjapt inn i den her:

Onsdag kom nyheten om at Trump hadde blitt orientert om at han var målet i etterforskningen av om de hemmeligstemplede dokumentene, og det ble da sagt at dette kunne bety at en tiltale var på vei.

Saken handler blant annet om hvordan Trump håndterte hemmeligstemplede dokumenter etter at han var ferdig som president:

Trump blir etterforsket av føderale myndigheter for håndteringen av hemmelige dokumenter etter han forlot Det hvite hus, og for angivelige forsøk på å holde fast til presidentmakten etter valgnederlaget i 2020.

FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter. Rundt 100 av disse var merket som hemmelige, selv om Trumps advokater tidligere hadde sagt at alle graderte dokumenter var overlevert til amerikanske myndigheter.

Trump er favoritt til å vinne kampen om å bli republikanernes kandidat i neste presidentvalg i 2024. Han kjemper blant annet mot Florida-guvernør Ron DeSantis og sin tidligere visepresident Mike Pence.

