Boris Johnson trekker seg som parlamentsmedlem

Storbritannias tidligere statsminister Boris Johnson trekker seg som representant i parliamentet med umiddelbar virkning.

Det melder Sky News og andre britiske medier.

Artikkelen oppdateres.

Johnson opplyser i en uttalelse fredag kveld at han har meldt sin avgang skriftlig.

Det utløser et nyvalg for setet hans som representant for Uxbrigde og South Ruislip, skriver BBC.

– Det er veldig trist å forlate parlamentet – i det minste for nå. Jeg blir tvunget ut av en liten håndfull personer, som er uten bevis for å støtte opp om sine påstander, skriver Johnson i en uttalelse.

– Jeg er veldig lei meg for å forlate den fantastisk konstitusjonen. Det har vært en ære å tjene både som statsminister og parlamentsmedlem, sier Boris i uttalelsen.

Johnson har vært under gransking for hvorvidt han løy til underhuset da han sa alle covid-19 reglene ble fulgt under festlige sammenkomster da han var statsminister.

Johnson har vært under gransking for hvorvidt han løy til underhuset da han sa alle covid-19 reglene ble fulgt under festlige sammenkomster da han var statsminister.

KOntroversen er kjent som «Partygate»-skandalen:

Boris Johnson og Det konservative partiet hadde flere ulovlige fester i statsministerboligen i Downing Street 10 i London da resten av Storbritannia var i corona-lockdown.

Johnson har bedt om unnskyldning for den såkalte Partygate-skandalen, men mener at han ikke brøt noen regler.

I juli 2022 måtte han gå av som statsminister på grunn av saken.

