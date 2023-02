KJENT ANSIKT: – Ingen tjenestemann blir i jobben for alltid, sa forsvarsminister Oleksij Reznikov kort tid før det ble gjort kjent at han flyttes til en annen ministerpost.

Ukrainas forsvarsminister Reznikov skiftes ut

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov skiftes ut. Han får en annen ministerjobb, opplyser president Volodymyr Zelenskyjs parti.

Til ukrainske Pravda bekrefter partileder David Arakhamia at Reznikov får ny jobb som ny statsråd for strategiske industrier.

– Dette gjøres for å styrke samarbeidet mellom militæret og industrien, som er fullstendig logisk gitt hans erfaring fra Ramstein og behovet for at det departementet skal yte mer, noe det bør, sier Arakhamia til Pravda.

Den militære etterretningssjefen Kyrylo Budanov tar over som forsvarsminister, opplyser partilederen.

– Krigen dikterer personalpolitikken. Tiden og omstendighetene krever en styrking og en omgruppering. Dette skjer nå, og det vil skje igjen, sier Arakhamia om utskiftingen.

«Ingen blir i jobben for alltid»

Kunngjøringen kom søndag kveld, etter at spekulasjonene hadde versert tidligere på dagen.

– Ingen tjenestemann blir i jobben for alltid, sa Reznikov selv tidligere søndag i kommentarer til nyhetsbyrået Ukrinform.

Utskiftningen skjer etter at flere av Reznikovs underordnede har vært knyttet til korrupsjonssaker. Som følge av anklagene gikk ukrainas viseforsvarsminister Vjatsjeslav Sjapovalovi av i slutten av januar.

Han ble knyttet til en skandale der forsvarsdepartementet kjøpte inn sterkt overpriset mat til militæret fra et ukjent selskap.

Reznikov har avvist alle beskyldninger og mener de er forsøk på å svekke tilliten til Forsvarsdepartementet i en vanskelig tid.

Opprenskning

Zelenskiy har sparket en rekke embetsmenn på høyt nivå i år for å slå ned på korrupsjon. Han kvittet seg blant annet med flere topper i forsvars­departementet, hos riksadvokaten og i de ukrainske fylkene.

Lørdag tok han statsborgerskapet fra flere tidligere innflytelsesrike politikere for å «rydde opp» i prorussisk innflytelse.

I tillegg ble luksusklokker, designerklær, biler og seddelbunker konfiskert av Ukrainas sikkerhetstjeneste etter en razzia ved ett av den fungerende sjefen for skattemyndighetene i Kyivs fire hjem lørdag.

Nestlederen ved Zelenskyjs kontor, Kyrylo Tymosjenko, leverte sin avskjedssøknad for snart to uker siden.

Han ble koblet til underslag av humanitære midler og privat bruk av en bil som skulle evakuere sivile, men har selv avvist alle anklager.

The New York Times skriver at det har blitt stilt spørsmålstegn i lokale medier rundt det de omtaler som hans «luksuslivsstil», og at det spesielt er rettet kritikk mot hans bruk av en dyr SUV som ble donert til humanitært bruk.