New York Times: Pentagon-siktet har lekket tidligere

21 år gamle Jack Teixeira skal ha lekket hundrevis av hemmelige dokumenter fra amerikansk etterretning. I militæret utdannet han seg til IT-spesialist med ansvar for militære kommunikasjonsnettverk. Jobben innebar at Teixeira hadde høy sikkerhetsklarering, fordi han hadde ansvaret for å sikre at nettverkene var beskyttet.