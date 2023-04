LEKKASJER: En rekke dokumenter er blitt lekket fra Kreml. Her er president Vladimir Putin i et møte 28. april i år.

Lekkede Kreml-dokumenter: − Russland bruker alle virkemidler

De lekkede dokumentene viser at Russland vil bruke bakdører på lavere nivå for å oppnå politisk innflytelse, ifølge Russland-ekspert.

– Russland bruker alle virkemidlene de har tilgjengelig for å skaffe seg innflytelse og makt, sier Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, til VG.

VG har forelagt henne innholdet i lekkede Kreml-dokumenter, som VG har fått tilgang på via et internasjonalt mediesamarbeid.

Eggen mener dokumentene er interessante og samsvarer med oppførsel fra russisk side over lengre tid.

Dokumentet beskriver blant annet hvordan Kreml, under påskudd av klimaendringer, kan tvinge Østersjøen-landene til dialog.

I realiteten skal Kreml bruke dialogen til å svekke Nato og Vesten i landene rundt Østersjøen – og samtidig demilitarisere regionen.

I fjor varslet Nato-sjef Stoltenberg økt tilstedeværelse nettopp i Østersjøen etter Russlands invasjon av Ukraina.

Info Hovedtrekkene i den siste lekkasjen Lekkede dokumenter viser Russlands strategi for å svekke Vesten og Nato i Østersjøen gjennom politisk manipulasjon.

Kreml planlegger å bruke klimaendringer som påskudd for å tvinge baltiske land til dialog og demilitarisere regionen.

Dokumentene er skrevet av Direktoratet for internasjonalt samarbeid og sendt til president Putins administrasjon.

Strategien kalles «Baltisk plattform» og skal gjennomføre Putins utenrikspolitikk.

Kreml foreslår å overdrive miljøproblemer i Østersjøen for å kreve dialog og skape samarbeid.

Estlands sikkerhetstjeneste hevder at å bruke klima som dekke er en kjent russisk metode. Vis mer

Eggen trekker frem at Russland har mindre tilgang og politisk kontakt med Vesten som følge av angrepskrigen mot Ukraina.

– Da vil bakdører på lavere nivå kunne brukes som en legitimering av samarbeid med Russland og i dette tilfellet også bli brukt som et virkemiddel for å redusere militært aktivitet i regionen, sier hun.

I fjor varslet Nato-sjef Stoltenberg økt tilstedeværelse nettopp i Østersjøen etter Russlands invasjon av Ukraina.

I år ble Finland innlemmet i Nato.

Prøver å finne smutthull

Eggen understreker at det gir mening at Russland har pekt ut området, når Østersjøen for alle praktiske formål blir en Nato-sjø. Særlig hvis Sverige blir medlem av alliansen.

– Det endrer den strategiske balansen i regionen og vil fra et russisk perspektiv gjøre Kaliningrad og utfarten til Nord-Atlanteren sårbar, sier hun.

– Vi har jo sett siden særlig 2014 2014 Da Russland annekterte Krim-halvøya og deler av Øst-Ukraina.at Russland har søkt å utfordre EU-sanksjoner og finne steder hvor de kan utnytte smutthull og så splid mellom vestlige aktører og de felles mottiltakene de har iverksatt mot Russland, inkludert i Norden, påpeker Eggen,

Russland leter etter områder hvor samarbeid og felles prosjekter er mulig – da for å fremme russisk posisjon og interesser og slå sprekker i samhold, ifølge Eggen.

– I så måte er jo også avsløringen om miljø- og klima-samarbeid interessant fordi det slår fast at Russland søker å bruke samarbeid på lavere nivå til å oppnå politisk innflytelse på andre områder, sier hun.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Siterer anerkjent norsk forsker

Dokumentene innledes med et angivelig sitat av den verdenskjente norske fredsforskeren Johan Galtung:

«Vi tror sterkt på at vår nabo tenker og handler på samme måte som oss».

Det har ikke lykkes VG å verifisere hvorvidt Galtung har sagt eller skrevet dette, eller i hvilken sammenheng.

Eggen mener at det likevel kan ha en naturlig forklaring:

– Russland vil innledningsvis søke å henvende seg mot Tyskland og de skandinaviske land som de anser som ikke like fiendtlig innstilt til Russland som de baltiske landene, sier hun.

Mediesamarbeidet har snakket med ulike uavhengige kilder i europeisk etterretning, som bekrefter innholdet i dokumentene.

Avsløringene er et samarbeid mellom Delfi, Expressen, Dossier Centre, Re: Baltica, Frontstory, Vsquare, Litauens rikskringkaster, Yahoo! News, Süddeutsche Zeitung, WDR & NRD og Kyiv Independent.