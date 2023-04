RETTSSAK: Denne uken startet rettssaken mot tidligere president Donald Trump, etter anklager om en voldtekt på 90-tallet.

Dommer ut mot Trump i ny rettssak: − Helt upassende

Før retten ble satt på den andre dagen av rettssaken mot tidligere president Donald Trump, kom dommeren i saken med en klar advarsel.

Kortversjonen Tidligere president Donald Trump er tilbake i rettsvesenets søkelys, og denne gangen på grunn av rettssaken som skal avgjøre om han voldtok skribent E. Jean Carroll (79) på 90-tallet.

Rettssaken startet tirsdag kveld, men det er uvisst om Trump selv vil møte opp.

Dommer Lewis A. Kaplan advarer Trumps advokat om at hans klient bør unngå å kommentere saken offentlig og på sosiale medier som Truth Social.

Carroll hevder at Trump har løyet om henne og mishandlet henne, både under det angivelige overgrepet i prøverommet og i ettertid ved å skade hennes rykte og gode navn.

Trumps advokat, Joseph Tacopina, hevder at Carrolls historie er utrolig og mangler konkret bevis, og antyder at hun kan ha hatt politiske eller økonomiske baktanker med anklagene mot Trump. Vis mer

Tre uker etter at Trump ble tiltalt for å ha forfalsket forretningsdokumenter, er den tidligere presidenten i rettsvesenets søkelys på ny.

Tirsdag kveld startet rettssaken som skal avgjøre om 76-åringen voldtok skribent E. Jean Carroll (79) på 90-tallet.

The New York Times skriver at det er uvisst om Trump vil møte opp i løpet av rettssaken, men han var tema før dag to startet onsdag kveld.

– Din klient prøver i bunn og grunn å snakke til sitt «publikum». Det om ting som ikke har noe med å snakkes om, sa dommer Lewis A. Kaplan onsdag kveld ifølge den amerikanske avisen.

Ordene skal ha blitt sagt før juryen inntok rettssalen, og var rettet mot Trumps advokat, Joseph Tacopina.

Info Dette er saken E. Jean Carroll (79) anklager USAs tidligere president Donald Trump (76) for voldtekt på 1990-tallet i et prøverom på varemagasinet Bergdorf Goodman i Manhattan.

Anklagene kom frem i et utdrag av Carrolls bok publisert i 2019.

Trump nekter for anklagene og har kalt dem «svindel» og «løgn». Vis mer

Bakgrunnen for det hele var at Trump før den andre dagen av retten tok til sin egen sosiale medier-kanal Truth Social, og blant annet skrev:

«De ble tatt i løgn. Saken er finansiert av en stor politisk donor som de prøver å skjule. Tror noen virkelig på at jeg den gang ville tatt med en nesten 60 år gammel dame, som jeg ikke kjente fra hoveddøren til en kjent butikk (..), inn i et trangt prøverom og ... henne. Skrek hun ikke?».

Han skal også ha kalt Carrols advokat for en «politisk påvirker». Dommer Kaplan skal ha sagt følgende om Trumps utspill:

– Helt upassende.

Han skal samtidig ha kommet med en advarsel til Trumps advokat, om å ta en prat med sin klient og gi ham beskjed om at han ikke burde komme med flere kommentarer om saken.

SAKSØKER: Den tidligere Elle-journalisten E. Jean Carroll (i midten) på vei inn i domstolen i Manhattan tirsdag.

– Løgn etter løgn

Trump har gjentatte ganger nektet for at det har skjedd, og har blant annet sagt at han ikke kan ha gjort det, da Carroll «ikke er hans type».

På rettens første dag, tirsdag, ble juryen valgt ut. Da fikk de to advokatlagene holde sine innledningsforedrag.

Carrolls advokat Shawn Crowley sa til juryen at den tidligere presidenten har løyet om henne, skriver The New York Times.

– Bevisene vil vise at han har fortalt løgn etter løgn i denne saken, sier Crowley.

Advokaten avsluttet med å minne juryen på hvilke anklager de nå skal vurdere.

– Mishandlingen er hva som skjedde i det prøverommet i Bergdorf Goodman. Det andre er skaden Mr. Trump gjorde på Ms. Carrolls rykte og gode navn.

Trumps advokat Joseph Tacopina sa på sin side at han vet folk har sterke følelser om Trump, og ba juryen legge dem til side.

Han kalte også Carrolls historie om hva som skjedde på 90-tallet er «utrolig», og at det ikke finnes noe konkret bevis for at det har funnet sted.

Tacopinen foreslo videre at Carroll kan ha hatt politiske eller økonomiske baktanker med anklagene mot Trump.

