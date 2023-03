Tidlig i morgentimene kunne man se missiler avfyrt fra Belgorod-regionen i Russland fra Kharkiv i Ukraina.

Russiske angrep flere steder i Ukraina

Flere ukrainske byer er natt til torsdag blitt truffet av russiske missiler.

Både i byene Kharkiv, Odesa, og Mykolaiv er det meldt om eksplosjoner, samt i Vinnytsia og Dnipro. Et livekamera fra Kharkiv by viser en stor brann, som kan være forårsaket av russiske missilangrep.

Leder for regionsadministrasjonen i Odesa Maxim Marchenko skriver at missilangrepene har rammet regionens energi infrastruktur, og at boliger også er rammet. Han legger imidlertid til at det foreløpig ikke er meldt om personskader.

Leder for militæradministrasjonen i Kharkiv, Oleh Syniehubov, sier det har vært minst 15 angrep i regionen.

Det skal være strømbrudd som følge av angrepene noen steder, skriver Reuters.

Nødetatene slukker branner i Kyiv etter russiske angrep torsdag morgen.

Hevder måler er infrastruktur

Det ukrainske kraftselskaper Energaotom melder torsdag morgen at kjernekraftverket i Zaporizjzja har mistet strømtilførsel som følge av de russiske angrepene.

Russisk-støttede ledere i det okkuperte området hevder ifølge RIA at Ukraina holder igjen strøm som en provokasjon.

Energiminister Herman Galustsjenko har opplyst at atomkraftverket nå bruker diesel-generatorer som reserveløsning.

Andrij Yermak, sjefen for den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs kontor, sier ifølge den ukrainske kringkasteren Suspilne at målet for missilangrepene er energi-infrastruktur.

– Terroristene gjør så godt de kan for å ta fra oss lyset. De fortsetter å terrorisere et fredelig folk, skriver han på sin Telegram-kanal.

Det er også kommet meldinger om at Russland avfyrer missiler fra Svartehavet i retning det vestlige Ukraina.

Ubekreftede meldinger går ut på at Russland har avfyrt et KH-22 missil, et missil som ifølge Aftenposten veier nesten seks tonn og ble utviklet for å ødelegge hangarskip.

Et par timer etter de første angrepene ble rapportert kommer det også meldinger om eksplosjoner i hovedstaden Kyiv, blant annet fra en av Kyiv Independents journalister.

Parlamentsmedlem Oleksiy Goncharenko skriver på Twitter at hele Kyiv er rystet av en kraftig eksplosjon, og at den kunne bli hørt over hele byen.

Det er ikke kjent om det er ukrainsk luftforsvar eller de russiske missilene som har forårsaket eksplosjonen her.

