FARKOST: En MQ-9 Reaper drone gjøres klar til oppdrag, her fotografert i Afghanistan i mars 2016. Dette er ikke den samme dronen som endte opp i Svartehavet.

USA: Russisk jagerfly traff amerikansk dronepropell

Et russisk jagerfly skal ha truffet en propell på en amerikansk militærdrone, heter det i en uttalelse fra det amerikanske militæret gjengitt av Reuters.

Det medførte at dronen havnet i Svartehavet.

Ifølge Reuters er det snakk om russiske Su-27 jagerfly. Flyet skal ha truffet propellen til en amerikansk militær overvåkningsdrone av typen «Reaper».

– To russiske Su-27 jagerfly foretok en utrygg og uprofesjonell avskjæring av et ubemannet overvåkingsfly av typen MQ-9 som opererte i internasjonalt farvann over Svartehavet, skriver det amerikanske militæret i en pressemelding.

Amerikanerne kaller hendelsen «hensynsløs».

– Vår MQ-9-drone utførte rutineoperasjoner i internasjonalt luftrom da det ble fanget opp og truffet av et russisk fly, noe som resulterte i en krasj og fullstendig tap av dronen, sier general James Hecker i en uttalelse.

Ifølge CNN sier en amerikansk tjenestemann kjent med hendelsen, at det ene russiske jagerflyet fløy med vilje foran, og dumpet drivstoff foran den ubemannede dronen.

Nato varsler om at de har informert de allierte om hendelsen over Svartehavet tirsdag.

Ifølge John Kirby, Det hvite hus' talsmann for nasjonal sikkerhet, er president Joe Biden informert om hendelsen.

Ifølge Kirby er hendelsen bemerkelsesverdig.

– Utrygt, uprofesjonelt og hensynsløst. Så det er unikt i den forbindelse, oppsummerer Kirby om hendelsen.

