UNNTAKSTILSTAND: President Lazarus Chakwera av Malawi erklærte krisetilstand sør i landet etter at syklonen Freddy inntraff.

Håvard (49) i Malawi: − Vanvittige nedbørsmengder

Flere hundre dødsfall, vannbelagte kornåkre, utallige hjemløse og områder uten nødhjelp. Syklonen Freddy har herjet i republikken Malawi i Sørøst-Afrika med en enorm kraft den siste tiden.

– I en periode på seks dager, kom det like mye regn som det gjør som regel på seks måneder. Det er vanvittige nedbørsmengder på kort tid, forteller Håvard Hovdhaugen.

Han er ansatt i Kirkens Nødhjelp, og har jobbet som landdirektør i Malawi de siste fem årene.

Malawi er et av Afrikas økonomisk minst utviklede land, og i helgen ankom syklonen syklonenTropiske sykloner kan produsere ekstremt kraftig vind, tornadoer, svært kraftig regn, store bølger og stormflo. Det kraftige regnet og stormfloen kan skape enorme flommer. (Wikipedia) Freddy det allerede kriserammede landet.

Til VG opplyser Hovdhaugen at matsituasjonen i landet er fortvilende:

– Avlingene var klare til å bli høstet om to til tre måneder, men nå er alt vasket bort. Mangelen på matsikkerhet oppleves fortvilende, sier Hovdhaugen på telefon fra hovedstaden i Malawi, Liongwe.

Han beskriver områder med store utfordringer.

– Folk har mistet alt av det lille de hadde. Hus og hjem er skyldt bort. Det er en også åpenbar utfordring å få hjelpemannskaper ut til alle som trenger det, på grunn av ødelagte veier. Hovedveien som gjennom Malawi er kuttet helt av, forteller han.

Ifølge FN er økonomien i Malawi svært sårbar for ytre sjokk som klima på grunn av sin dyrkbare mark. Med sine 18 millioner innbyggere, livnærer omtrent 84 prosent av befolkningen seg av jordbruk.

VANNBELAGTE KORNÅKRE: Håvard Hovdhaugen (49) står foran ødelagte kornåkre etter at syklonen Freddy herjet i Malawi i helgen.

Allerede 1,15 grader varmere

Mandag presenterte FNs klimapanel (IPCC) sin ferskeste rapport om klodens tilstand og fremtid. Rapporten er skrevet av verdens fremste eksperter på klima, og det understrekes på nytt at det haster med å bremse utviklingen.

Klimapanelet slår fast at jorden er allerede blitt 1,15 grader varmere. Og det er ikke levnet noen tvil om at oppvarmingen er menneskeskapt.

Når jorden blir varmere, utløser det en negativ og farlig spiral, med hyppigere og mer intenst ekstremvær, smelting av havisen, tining av permafrost og fare for oversvømmelse på lavtliggende øystater.

Håvard Hovdhaugen er ikke i tvil om hva som har forårsaket det ustabile været i Malawi det siste året:

– Det er vanskelig å tenke seg at grunnen er noe annet enn klimaendringer. Været blir

voldsommere og mer uforutsigbart. Det som var en fast regntid før, er mye mer

usikkert, forteller han.

– Jeg har opplevd fire sykloner på de fem årene jeg har vært her i Malawi, og fire av de er fra det siste året, legger han til.

Han forteller at selv lokale bønder beskriver de siste årene som unormale.

– Jeg har også spurt lokale bønder om hvordan utviklingen har vært de siste 20–30 årene, og de forteller de aldri har opplevd noe av det samme som det siste året.

1 / 4 RASTE: En vei i Blantyre i Malawi kollapset på grunn av herjingene til den tropiske stormen Freddy 14. mars. forrige neste fullskjerm RASTE: En vei i Blantyre i Malawi kollapset på grunn av herjingene til den tropiske stormen Freddy 14. mars.

60 millioner kroner

I en pressemelding tirsdag annonserte utenriksminister Anniken Huitfeldt at Norge bidrar med 60 millioner kroner til de humanitære behovene i de syklonherjede områdene.

– Situasjonen er katastrofal etter syklonen Freddys langvarige ødeleggelser. Norge bidrar med 60 millioner kroner til de enorme humanitære behovene i Malawi, Madagaskar og Mosambik. Støtten fordeles likt mellom de trene landene, opplyser Huitfeldt i pressemeldingen.

Støtten går blant annet gjennom FN-organisasjonene UNICEF og Verdens matvareprogram (WFP).

– Det vil finansiere livsviktige forsyninger av mat og medisinsk materiell, i tillegg til husly, beskyttelse, rent vann og hygiene, sier Huitfeldt.

Tirsdag 21. mars er det registrert mellom 500–600 bekreftede døde, ifølge Malawiske myndigheter.

OCHA, FNs kontor for koordinering av humanitær innsats, skriver søndag 19. mars at over 490.000 mennesker plassert i over 500 forskjellige krisesentre.

Se ekstremværet i 2022 i bilder:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post