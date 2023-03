DRAPSKVELDEN: Martine Vik Magnussen sammen med drapsmistenkte Farouk Abdulhak på utestedet Maddox i London bare timer før Martine ble drept.

Farouk Abdulhak om Martine Vik Magnussen: − Det var bare en ulykke

I en ny dokumentarserie fra BBC og TV 2, innrømmer den ettersøkte jemenitten å ha vært involvert i Martine Vik Magnussens død.

«Det var bare en ulykke. Ingenting ondskapsfullt ... som jeg sa til deg, bare en sexulykke som gikk galt».

Det skriver TV 2 at Farouk Abdulhak har skrevet i en melding til en BBC-journalist.

Han ble etterlyst internasjonalt, og mistenkt for drap og voldtekt av den 23 år gamle norske studenten Martine Vik Magnussen i London mars 2008.

Han studerte sammen med den norske 23-åringen ved Regent Business School i London, og er fra en av Jemens mektigste og rikeste familier.

Abdulhak forlot London kun timer etter at den norske kvinnen ble drept. Hun ble funnet først tre dager senere – i søppelrommet i leilighetsbygget der Abdulhak bodde.

Martine ble funnet kvalt til døde, og med 43 ulike kutt og skader.

Abdulhak flyktet til Jemen og har siden kunnet leve i frihet der på grunn av manglende utleveringsavtaler.

Det er i Jemens grunnlov også forbudt å utlevere statsborgere til andre land.

«Burde ha blitt (...)»

I meldinger til BBC-journalisten, gjengitt hos BBC, skriver han blant annet at han angrer på at han dro til Jemen.

– Jeg angrer dypt på den uheldige hendelsen som skjedde. Angrer på at jeg kom hit. Burde ha blitt og tatt konsekvensene av det, skriver han, ifølge kanalen.

I flere meldinger skriver han videre at han ikke husker så mye av hva som skjedde den kvelden i 2008, da Martine ble drept.

– Jeg har flashbacks av og til, skriver han.

BLOMSTER: Familien til Martine (m.fl.) la ned blomster ved et minnetre som er plantet ved skolen i London i fjor.

I en BBC-sak forteller journalisten Nawal Al-Maghafi hvordan hun jobbet seg frem for å få kontakt med den etterlyste jemenitten.

Hun skriver at hun til slutt fikk tak i ham gjennom Snapchat, og at deres felles jemenittiske bakgrunn grunnla en relasjon mellom dem.

– Vil du fortelle meg hva som skjedde? Skriver hun at hun spurte Abdulhak.

– Jeg vet ikke hva som skjedde, alt er en tåke, svarte han, ifølge BBC.

Al-Maghafi skriver at de også snakket om oppvekst og hvilke steder de likte i London.

– Jeg gjorde noe da jeg yngre, som var en feil. Jeg fortalte deg mitt ekte navn, jeg kan spesifikt ikke dra til Storbritannia på grunn av noe som skjedde der, skal han ha svart.

Til BBC sier Abdulhak videre at han ikke ønsker å dra tilbake til Storbritannia, da han mener rettssystemet der vil være partisk mot ham.

– Han har ingen empati, åpenbart, med vår familie, og han viser ingen form for anger eller noen ting, sier Martines far, Odd Petter Magnussen, etter at BBC har delt samtalene med ham.

Til BBC sier Magnussen at han ber Abdulhak om å komme tilbake til Storbritannia.

Ny pågripelse

I mars i fjor, 14 år etter drapet på Martine, kom det en plutselig utvikling – en kvinnelig slektning av Abdulhak ble pågrepet, mistenkt for å ha bistått en kriminell.

Hun ble løslatt samme kveld under restriksjoner. Det var ventet en påtaleavgjørelse mot kvinnen, men i slutten av mars var de siste restriksjonene fjernet, og kvinnen «løslatt under etterforskning.»