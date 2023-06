Lederen for leiesoldatgruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin.

Wagner-sjefen: Anklager Russland for angrep mot sine soldater

Lederen for leiesoldatgruppen Wagner hevder Russlands forsvarsminister ga ordre om et angrep som drepte et stort antall Wagner-soldater, og lover gjengjeldelse.

Det melder nyhetsbyrået AFP fredag kveld.

– Vi er 25.000, sier Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ifølge NTB, og oppfordrer russere til å slutte seg til ham. Han understreker imidlertid at dette ikke dreier seg om et militærkupp, men det han omtaler som en rettferdighetsmarsj.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters hevder Wagner-lederen at det russiske forsvarsdepartementet beordret at kroppene til 2000 Wagner-soldater skulle gjemmes i likhus.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass har russiske FSB har åpnet kriminalsak mot Prigozjin, melder Reuters. Dette for armert mytteri.

AFP skriver videre at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin lover å «stoppe» den russiske hærledelsen og ber russere om å ikke yte motstand mot hans styrker.

Wagner-sjefen anklager Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu for å ha gitt ordre om angrep som ifølge ham drepte et stort antall soldater fra leiesoldatgruppen.

Det russiske forsvarsdepartementet nekter imidlertid å ha angrepet Wagner-styrker.

Detaljene rundt det påståtte angrepet er foreløpig ikke kjent.

Prigozjins private hær har kjempet på russisk side i Ukraina siden invasjonen i februar i fjor og var blant annet sentral i kampene om byen Bakhmut.