Det russiske Putin-regimet er langt mer ustabilt og skjørt enn man kan få inntrykk av. Brå hendelser, som Wagner-gruppens opprør i helgen, kan utløse en intern krise. Men uansett hva som skjer i Kreml: Denne krigen vil ende dårlig for Russland.

Kortversjonen Ekspedisjonssjef Knut Hauge avslutter nå i sommer sin 43 år lange karriere som Russland-ekspert i Utenriksdepartementet.

Hauge sier at Putin-regimet er mer ustabilt og skjørt enn det kan virke og krigen i Ukraina vil ende dårlig for Russland.

Han tror at brå hendelser, for eksempel Wagner-gruppens opprør eller store militære nederlag i Ukraina, kan være "gamechangers" som kan utløse en intern krise i Russland. Vis mer

Med denne analysen avslutter Knut Hauge (snart 70) sin 43 år lange karriere som Russland-ekspert i Utenriksdepartementet. De siste fem årene har han vært sjef for UDs sikkerhetspolitiske avdeling.

Han har sjelden ytret seg offentlig. Men alle norske utenriksministrene siden Knut Frydenlund har hatt glede av Hauges råd og analyser.

Nå har utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) invitert Hauge med på et intervju om Russland, få dager før han blir pensjonist.

Knut Hauge har vært tett på Russland i alle faser, fra kald krig i Sovjet-tiden, via glasnost glasnostDet russiske ordet for åpenhet, ofte brukt av tidligere president Mikhail Gorbatsjov fra slutten av 80-tallet. og til Putins bråstopp i alle reformer. Og nå: Krigen i Ukraina.

SELFIE MED SJEFEN: Utenriksminister Anniken Huitfeldt sikret seg et bilde med ekspedisjonssjef Knut Hauge, før han forlater UD og blir pensjonist senere i sommer.

Mer enn 50 prosent

– Du har vært en fantastisk støtte for politisk ledelse i alle disse årene, sier Huitfeldt.

– Mens andre europeiske land brydde seg mindre om Russland, har Norge og Finland alltid beholdt sin Russland-ekspertise. Kombinasjonen av akademisk Russland-kunnskap, og daglig arbeid med russiske enkeltsaker, har gitt oss unike fordeler, skryter hun.

– I desember 2021 ringte du meg, Knut, og sa at det var mer enn 50 prosent sjanse for at det blir en russisk invasjon i Ukraina. Da det skjedde i februar 2022, var vi godt forberedt, sier Huitfeldt.

LEGENDE I BRONSE: Utenfor politisk ledelse i UD står en byste av Knut Frydenlund, som var utenriksminister i fire regjeringer mellom 1973 og 1987, og som var Knut Hauges første sjef i UD.

Rød tråd

– Røde tråder er lettest å oppdage i ettertid, svarer Hauge beskjedent.

– Men ti år tidligere, i Moskva, var det tydelig hvordan Putin skulle tilbake til makten. Det ble slutt på reformene. I 2014 snakket vi om russisk-støttede separatister i Øst-Ukraina, selv om alle visste at det var russiske soldater. Vesten trodde fortsatt på at dialog kunne løse dette. Høsten 2021 var det mange som fortsatt ikke kunne tro at Russland ville gå til invasjon. Nå har vi fasit. Diplomati og forhandlinger fører ikke fram overfor Putins Russland, sier han.

– Men din frykt for en invasjon i Ukraina slo til?

– Der hadde vi rett, men så hadde vi tatt feil om mye annet: Vi trodde at Russland ville vinne krigen i løpet av tre dager. Det skjedde ikke. Vi undervurderte ukrainerne. Nå er det ingen som vet hvordan dette kommer til å ende. Situasjonen er en enorm tragedie for Ukraina, og en krise for hele Europa. Men det er også en eksistensiell krise for Russland, sier Hauge.

RUSSLAND-EKSPERT: I fem år var Knut Hauge Norges ambassadør i Moskva. Bildet er fra 2012.

Startet som tolk

Knut Hauges første Russland-oppdrag var som vernepliktig tolk i Kirkenes på 1970-tallet. Det var kald krig i Europa, grensen mellom Norge og Russland var så og si stengt.

Hauges avdeling hadde også ansvaret for å påse at det alltid var strøm i batteriene under veibruene i Pasvik, slik at de kunne sprenges raskt ved en eventuell russisk invasjon.

I 1992 var han tilbake i regionen, men nå på den andre siden av grensen og som Norges første generalkonsul i Murmansk. Året før hadde Sovjetunionen kollapset, og Russland hadde åpnet seg for internasjonalt samarbeid. På denne tiden ble Barentssamarbeidet opprettet.

Siden har Hauge blant annet vært Norges ambassadør til Polen (2005–2008), Russland (2008–2013) og Nato (2013–2018).

Ett år på overtid

Våren 2022 nærmet Knut Hauge seg 69 år og tenkte at fire år som leder for sikkerhetspolitisk avdeling fikk være nok.

DIMMELENKE: En kollega av Knut Hauge gikk innom rørleggeren og skaffet ekspedisjonssjefen en dimmelenke - antallet kuler skulle symbolisere antallet dager igjen i UDs tjeneste.

Men Anniken Huitfeldt ville ikke gi slipp:

– Så jeg sa til utenriksråden at det kanskje var en god ide om Knut ble her litt til. Husker du hvor lang betenkningstid du tok?

– Om lag fem sekunder, svarer Hauge.

SNART OVER: Knut Hauge vinker farvel til utenriksminister Anniken Huitfeldt utenfor Utenriksdepartementet. Senere i sommer fyller Hauge 70 år og blir pensjonist.

Uavklart

På vei ut av kontoret i UD, sier Hauge at Vesten må være forberedt på at perioden med et uavklart forhold til Russland kan bli lang:

– Det er veldig vanskelig å se en positiv vei ut. Men vi aner ikke hva som vil skje videre. Det vet heller ikke russerne. Det vi vet, er at dagens situasjon i Russland ikke kan vare.

– Hvordan kan Vesten påvirke dette?

– Det er ingen tegn til at Putin lar seg stoppe med nye appeller eller forsøk på politiske løsninger. Han mener selv at han er på en historisk misjon, og er ikke interessert i å endre dette. Aggresjon må derfor stoppes med makt. Hvis ikke mannen stoppes nå, vil dette bare rulle videre. Så våpenstøtten til Ukraina må fortsette. Og det må settes tydelige røde linjer. Det nåværende regimet er overhodet ikke interessert i noen avtale om å re-integrere Russland i Europa.

Kan bli mer utrivelig

Hauge ser flere mulige veier videre:

– En mulighet er at dagens situasjon fortsetter, med eller uten Putin. I så fall kan vi se for oss et mye mer utrivelig styre, aggressivt og uberegnelig. Noen bruker uttrykket fascistisk regime, men jeg vil være litt forsiktig med å bruke det uttrykket.

– Men Russlands nåværende situasjon ikke er bærekraftig over tid. Det russiske regimet er i dag mer ustabilt og skjørt enn det man kan få inntrykk av. Det er ikke bare jeg som ser at dette kommer til å ende dårlig for Russland. Det erkjenner også den russiske eliten. Putins autoritet er kraftig undergravd. Haner fortsatt øverste leder, men han klarer ikke å levere på det han har satt i gang.

– Hva skal til for at situasjonen endrer seg?

– Hvis det kommer flere brå hendelser, som Wagner-gruppens forsøk på et maktgrep i helgen eller et større nederlag i Ukraina, så kan det være en «gamechanger» som får fart på hendelser. Dette har vi sett i andre regimer tidligere: Nicolai Ceausescu i Romania trodde han skulle hylles fra tribunene, mens det viste seg at han skulle skytes.

– Ingen optimistiske scenarier, altså?

– Det er veldig vanskelig å se en positiv vei ut. Men vi aner ikke hva som vil skje videre. Det vet heller ikke russerne. Det vi vet er at dagens situasjon i Russland ikke kan vare, sier Knut Hauge.