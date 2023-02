EKSKJÆRESTE: Simon Leviev, her fra et tidligere intervju med Inside Edition som han gjorde sammen med sin daværende kjæreste Kate Konlin.

Tindersvindlerens eks-kjæreste: Hevder hun var under hans kontroll

Den israelske modellen Kate Konlin (23) sto ved Simon Levievs side da at Netflix-dokumentaren om tindersvindleren kom ut. Nå sier hun i et intervju med BBC at hun ikke opplevde at hun hadde noe valg.

Dokumentarfilmen «The Tinder Swindler» er basert på VG-avsløringen om Leviev, som vakte stor oppsikt da den ble publisert i 2019.

I flere år lurte Simon Leviev en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Modellen Kate Konlin (23) var kjæresten til Leviev da dokumentaren ble publisert. Da forsvarte hun ham, og sa at hun «selvfølgelig ikke» hadde lånt Leviev penger.

Til BBC forteller hun nå en annen historie, som Leviev bestrider på det sterkeste.

- Hun lyver, sier Leviev til BBC. Les mer om Levievs reaksjon på påstandene lenger nede i saken.

– Gikk på eggeskall

Konlin forteller BBC at hun ble sammen med Leviev kort tid etter at han sendte henne en melding på Instagram i 2020. I starten sier hun forholdet var intenst og kjærlig, men hun forteller at han etter hvert begynte å kritisere utseende hennes. Hun sier hun mistet selvtillit, og møtte venner sjeldnere og sjeldnere.

– Jeg gikk på eggeskall, sier Konlin til BBC.

Etter noen måneder forteller hun at Leviev begynte å spørre henne om å få låne penger, og at han kom med unnskyldninger for hvorfor han ikke kunne betale tilbake. Ettersom hun hadde internasjonale oppdrag som modell, hadde hun selv god økonomi.

BBC skriver at de har lyttet til en rekke talemeldinger Leviev tidligere har sendt til Konlin. De skriver at han ofte roper, og sier at hans egne penger er bundet opp i investeringer.

I en av talemeldingene BBC har lyttet til, skriver de at han blant annet utbryter: «Kate, jeg er millionær! Og der er fakta. For øyeblikket sitter jeg fast. Skjønner du? Jeg sitter fast! Skjønner du det i den ødelagte hjernen din? Den fuglehjernen din.»

I RETTEN: Tindersvindler Simon Leviev i fengslingsmøte og rettsmøte i Tel Aviv i Israel i november 2019.

Forsvarte Leviev

Leviev stilte opp i et intervju med amerikanske Inside Edition i februar 2022, der han kommenterte saken og Netflix-dokumentaren. Da satt Konlin ved siden av ham.

– Jeg var bare en singel fyr som ønsket å møte noen jenter på Tinder. Jeg er ikke en bedrager og jeg er ikke falsk. Jeg er ikke «tindersvindleren», sa Simon Leviev den gang.

Under TV-intervjuet sa Konlin:

– Hvordan kan noen lage en så falsk historie?

Anmeldte fra sykehus

I intervjuet med BBC, forteller den israelske modellen at hun så Netflix-dokumentaren mens hun satt ved siden av Leviev i sofaen.

Hun sier at selv om hun visste at det som ble sagt i dokumentaren var sant, følte hun at hun var nødt til å akseptere hans versjon. Konlin sier til BBC at det var lett for ham å overtale henne til å forsvare ham offentlig.

– Han sa til meg at «hvis du står opp for meg vil folk tro meg, fordi du er kvinne», sier hun til BBC.

Konlin beskriver det hun ble utsatt for i forholdet som «emosjonell mishandling». Hun forteller at forholdet tok slutt etter en intens krangel den 29. mars i fjor, der Leviev ifølge henne ble voldelig. Hun sier han dyttet henne, og at foten hennes ble kuttet opp på et trappetrinn.

Leviev filmet Konlin mens hun ringte en ambulanse, og skrek ifølge BBC på opptaket at det ikke hadde skjedd noe med henne.

Da hun var på sykehuset, sier Konlin at hun anmeldte Leviev til politiet.

Hevder hun lyver

Da BBC kontaktet Leviev for å gi ham muligheten til å svare på påstandene fra Konlin, svarte han med ni e-poster sendt i løpet av 45 minutter i tillegg til to direkte meldinger på videodelingsappen Cameo, skriver de.

Om det Konlin forteller skriver han:

– Hun lyver og lyver.

Ifølge BBC har han også sendt inn flere skjermbilder av WhatsApp-meldinger, og en video som viser Konlin som roper og griper etter ham.

Han sier han aldri har fysisk skadet noen kvinne.

Dømt

Leviev, som ble født Shimon Yehuda Hayut, er dømt for bedrageri i Finland og Israel.

I slutten av juni 2019 ble Leviev pågrepet av gresk politi i Athen, og senere utlevert til Israel.

I desember 2019 ble han dømt til 15 måneders fengsel for tyveri, svindel og forfalskning av dokumenter i Israel.

Leviev ble løslatt etter fem måneder på grunn av god oppførsel og coronahensyn.

Han har blitt permanent utestengt fra Tinder, har selskapet bak datingappen sagt til Variety.