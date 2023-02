NABOLAG: Bildene viser hvordan flere boligblokker har kollapset i byen Hatay etter jordskjelvene.

Sinne etter bygningskollapser i Tyrkia – 100 pågrepet for «jordskjelvkriminalitet»

Flere tusen mennesker har mistet livet etter at hjemmene deres kollapset. Nå har Tyrkia siktet over 100 personer for lovbrudd knyttet til jordskjelvsikring.

Det kraftige jordskjelvet har ført til at flere tusen bygninger i sørlige Tyrkia har kollapset. Dette inkluderer høye boligblokker og splitter nye leilighetsbygg.

Nå reagerer mange med sinne på den dårlige byggekvaliteten.

Lørdag ble det kjent at 100 personer er pågrepet for lovbrudd knyttet til jordskjelvsikring, skriver New York Times som siterer det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Blant de pågrepne skal det være flere utbyggere og ingeniører.

Det tyrkiske innenriksdepartementet opplyste lørdag at alle landets provinser skal opprette enheter for «jordskjelvkriminalitet».

KOLLAPS: Redningsmannskaper jobber febrilsk i de sammenraste ruinene av et bygg i Kahramanmaras.

Eksperter mener omfanget av ødeleggelsene delvis kan forklares med dårlig håndheving av byggeforskrifter. Tyrkia innførte strenge forskrifter for oppføring av nybygg etter jordskjelvkatastrofen i 1999. Den nye sikkerhetsstandarden skulle sikre at byggene tålte kraftige jordskjelv. Regelverket ble også skjerpet i 2018.

Kravene innebærer blant annet at man i utsatte områder skal brukes kvalitetsbetong, forsterket med stål. I tillegg skal bærebjelker og søyler være fordelt slik at de absorberer noe av trykket fra jordskjelv.

Flere medier melder nå at utbyggere skal ha valgt å spare penger ved å blande ut sement og bruke mindre stål og armeringsjern.

Les også En natt blant ruinene VG tilbrakte natten med familiene i Tyrkia som klamrer seg til håpet om å finne overlevende.

Nå sier tyrkiske myndigheter at de vil straffeforfølge utbyggere som har brutt loven. Flere skal være siktet for brudd på bygningsforskrifter og for uaktsomt å ha forårsaket noens død. Pågripelsene lørdag er et skritt på veien for å identifisere og straffe de ansvarlige, opplyser innenriksdepartementet.

New York Times skriver at flere utbyggere har forsøkt å rømme landet i etterkant av jordskjelvet.

Et team fra BBC har undersøkt tre nyoppførte bygg som hadde kollapset. Blant annet har de funnet reklame for et leilighetsbygg som skrøt av at de hadde brukt førsteklasses materialer. Nå har store deler av bygget kollapset.

Et annet bygg som har fått mye oppmerksomhet er et nytt og luksuriøst leilighetskompleks i nabolaget Saraykint i byen Antakya. Bygget hadde 90 leiligheter fordelt på 14 etasjer. Da jordskjelvet rammet kollapset bygget.

Hittil er 21.848 bekreftet døde i Tyrkia, opplyser tyrkiske myndigheter lørdag ettermiddag. I Syria er så langt funnet 3553 personer funnet døde. Det reelle dødstallet kan være langt høyere.

Fortsatt ligger et ukjent antall mennesker under ruinene av sammenraste bygninger.