Machu Picchu er gjenåpnet

Verdensarvstedet og Perus største turistattraksjon Machu Picchu er gjenåpnet etter å ha vært stengt i nesten en måned.

Myndigheter, grupper, organisasjoner og lokal turistnæring har nå inngått en avtale om å garantere for sikkerheten ved Machu Picchu, samt transportforbindelsen dit.

Nedstengingen kom som en følge av streik og demonstrasjoner som startet da president Pedro Castillo ble avsatt og pågrepet i desember.

Turister ble sittende fast i det lille tettstedet Aguas Calientes nær den gamle inkabyen Machu Picchu da myndighetene 21. januar stengte turistattraksjonen og jernbaneforbindelsen dit som følge av streik og demonstrasjoner.

Nedstengingen gjorde at myndighetene måtte hente over 400 turister fra Aguas Calientes med helikopter.

VG skrev i desember om danske Anne som ble strandet i Peru på grunn av opptøyene. Kamstrup en av 5000 turister som ikke kom seg ut av landet på grunn av stengte flyplasser.

DEMONSTRASJONER: Peru har vært preget av flere store demonstrasjoner etter at president Pedro Castillo ble avsatt og pågrepet i desember.

Demonstranter har i over to måneder krevd at president Dina Boluarte og medlemmer i nasjonalforsamlingen må gå av. De har også krevd at Boulartes forgjenger Pedro Castillo må løslates og at det må holdes nyvalg.

1. februar stemte nasjonalforsamlingen ned et forslag om å fremskynde valget til 2023, slik Boularte har bedt om.

60 personer er døde i demonstrasjonene som startet da Castillo ble avsatt og pågrepet – 48 av dem sivile som døde i sammenstøt med sikkerhetsstyrker, og 11 sivile som døde i trafikkulykker knyttet til veiblokader. En politimann døde i en politibil som ble satt i brann, ifølge tall fra landets myndigheter.

I januar ba president Dina Boluarte om at nasjonalforsamlingen fremskynder valget fra april neste år til desember i år.

Info Derfor ble det opprør Den venstreorienterte presidenten Pedro Castillo ble avsatt 7.desember 2022, etter at han forsøkte å oppløse den høyrekontrollerte nasjonalforsamlingen – rett før den skulle stemme om å reise en riksrettssak mot ham. Bare et par timer senere ble visepresident Dina Boluarte tatt ut i ed som ny president. Hun er nå landets sjette president siden 2016, og den første kvinnelige presidenten. Hun gikk hardt ut mot Castillos forsøk på å oppløse nasjonalforsamlingen på Twitter: – Dette er et statskupp som forverrer den politiske og konstitusjonelle krisen som samfunnet må overvinne ved å følge loven, skrev hun. Castillo ble pågrepet mens han var på vei til Mexicos ambassade, hvor han skal ha blitt lovet asyl. Han vil nå sitte i varetekt de neste 18 månedene, mistenkt for kuppforsøk. Det dramatiske maktskiftet har førte til at tusenvis av Castillos tilhengere samlet seg i gatene for å protestere mot avsettelsen. De krevede at Castillo løslates, og at den nyinnsatte presidenten går av. Det ble erklært landsomfattende unntaktstilstand. Vis mer