SPLID? Her serverer Jevgenij Prigozjin, av mange kalt «Putins kokk» et måltid til Putin i 2011. Nå leder Progozjin leiesoldatene Wagner-gruppen.

Wagners leder hevder russiske forsvarstopper forsøker å ødelegge gruppen

Lederen for den russiske Wagner-gruppen hevder at Russlands forsvarsminister og forsvarssjef forsøker å ødelegge leiesoldatgruppen.

I en melding på Telegram tirsdag hevder Jevgenij Prigozjin at hans leiesoldater i Wagner-gruppen blir direkte motarbeidet av landets forsvarstopper, og at leiesoldatene blir nektet nye forsyninger med ammunisjon.

Wagner-gruppen har sine egne styrker på slagmarken i Ukraina og er flere ganger blitt beskyldt for en svært brutal krigføring.

Wagner-soldatenes har de siste månedene vært en sentral del av det russiske forsøket på å ta den ukrainske byen Bakhmut i Donetsk-fylke, noe som har ført til stadige gnisninger mellom gruppen og den russiske hæren.

Splid om hvem som vinner slag

I forrige uke, 17. februar, hevdet Wagner å ha tatt kontroll over en landsby i nærheten av Bakhmut. Prigozjin sa da:

– Landsbyen Paraskoviivka er helt og holdent under kontroll av Wagner-enheter, sa den russiske leiesoldatgruppens leder Jevgenij Prigozjin fredag kveld.

Hverken Russlands forsvarsdepartement eller Ukraina hadde fredag kveld kommentert Prigozjins uttalelser.

Tre dager senere, mandag denne uken, kom det russiske forsvaret på banen:

Det russiske forsvarsdepartementet sa i en uttalelse at frivillige soldater «frigjorde» bosetningen Paraskoviivka med støtte fra vanlige styrker, inkludert fallskjermjegere og artilleri.

I uttalelsen ble det ikke nevnt noe om at Russlands leiesoldatgruppe Wagner hevdet å ha kapret byen sist fredag.

Kampen om Bakhmut har vist spenning mellom Wagner-gruppen og den russiske hæren. Kreml benekter at noen splid har funnet sted.

I januar hevdet Prigozjin at hans soldater hadde tatt kontroll over byen Soledar som ligger i nærheten. To dager senere uttalte det russiske forsvarsdepartementet at russiske styrker kontrollerte byen.

Krever anerkjennelse

Prigozjin har den siste tiden vært tydelig på at Wagner, som han har grunnlagt, skal få juridisk anerkjennelse av Kreml. Han har kritisert det ordinære, russiske militæret – og beskylder dem for å «hvile».

Jevgenij Prigozjin ble styrtrik på å levere mat til Kreml, derfor kalles han «Putins kokk».

Etter å ha holdt den private militære hæren Wagner-gruppen så hemmelig som mulig gjennom mange år, har Prigozjin siden i sommer plutselig tatt en posisjon i rampelyset – og han krever nå at Wagner-gruppen anerkjennes.

Tidligere i år snakket VG med Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale Studier, som ekspert på Wagner-gruppen og Prigozjin:

– Prigozjin var på besøk hos Wagner-soldatene i Ukraina nyttårsaften. Han gjorde et nummer ut av å poengtere at han gjerne ville være der soldatene var, sa hun til VG.

– Mange har satt det opp mot Putins noe oppstilte nyttårstale, som ble holdt foran en gruppe soldater – eller som mange har poengtert, ikke riktige soldater, men skuespillere i uniform, noe som bare forsterker bildet av at Putin er fjernt fra virkeligheten.