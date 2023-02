VIL IKKE PRESSE: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var torsdag i Geneve på en konferanse om finansiering av utdanning i krisesituasjoner.

Vil ikke kritisere at Sør-Afrika øver med Russland

MÜNCHEN (VG) Regjeringen vil ikke felle noen dom over at Sør-Afrika nå gjennomfører en militærøvelse sammen med Russland og Kina. Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier at det er «tankevekkende».

Sør-Afrika har ikke støttet Russland aktivt, men avsto fra å stemme da fordømmelsen av Russlands angrep på Ukraina ble vedtatt i FNs hovedforsamling i mars 2022.

– Vi mener at det ikke er riktig å presse land til å velge side i Ukraina-konflikten. Da mener jeg det er klokt å respektere at Ukraina-krigen ser annerledes ut fra mange land i sør, sier Anne Beathe Tvinnereim til VG.

I den 11 dager lange øvelsen «Mosi 2» utenfor østkysten av Sør-Afrika deltar kinesiske og russiske marinefartøyer sammen med vertslandet.

Den russiske marinen skal også seile med det hypersoniske missilet «Zircon» om bord.

Sør-Afrika er et av landene i sør som Norge over år har hatt tettest politisk forbindelse med, selv om landet ikke er definert som et samarbeidsland i norsk utviklingspolitikk.

PÅ BESØK: Den russiske fregatten «Admiral Gorsjkov» lå fortøyd i Cape Town tirsdag, da en seilbåt med ukrainske flagg la seg ved siden av.

Historiske bånd

– Sør-Afrika har historiske bånd til Russland. De har nå et samarbeid om militærøvelser. Da er det i vestlig interesse å ha en verdibasert dialog med disse landene, basert på våre verdier om demokrati og folkerett, som Russland nå utfordrer, fremfor å bidra til ytterligere polarisering i den internasjonale dialogen, sier utviklingsministeren til VG under sikkerhetskonferansen i München.

Sør-Afrika mottok nylig Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til politiske samtaler i hovedstaden Pretoria.

Da sa Sør-Afrikas utenriksminister Naledi Pandor at han var «stolt av å ha fremragende diplomatiske forbindelser med ditt land, som vi oppfatter som en partner vi setter pris på».

Sørafrikanske myndigheter har nå vist til at de nylig gjennomførte en militærøvelse sammen med Nato-landet Frankrike.

Ikke oss mot dem

– Er det ikke en forskjell mellom å stille seg nøytral til krigen, og å invitere Russland til en militærøvelse?

– Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen for øvelsen. Men tradisjonelt er det mange ledere i landene i sør som har fått sin utdanning i tidligere Sovjetunionen,. Det er et bakteppe vi må respektere, sier den norske utviklingsministeren.

Tvinnereim legger til at hun satte pris på at sikkerhetskonferansen i München også diskuterer sikkerhet i det globale sør, i lys av krigen i Ukraina.

– Verden blir ikke tryggere av at det blir oss mot dem, at vi tvinger land til å velge side. Vi må klare å overbevise utviklingsland om at våre verdier er uovertrufne. Det gjør vi ikke ved å true eller stille ultimatum, sier hun.

– Vil du beklage at Sør-Afrika gjennomfører denne marineøvelsen?

– Jeg konstaterer at dette skjedd, og at det er tankevekkende i forhold til den dialogen vi skal ha med landet.

– Skal du ha kontakt med Sør-Afrika i nær framtid?

– Jeg har stadig kontakt med sørafrikanske myndigheter.

– Blir dette et tema i neste runde?

– Det er ikke naturlig at dette blir et tema på min portefølje. Men det er viktig at vi reflekterer over at konflikten som Europa nå står oppe i, og at den geopolitiske situasjonen ser annerledes ut blant annet fra land i Afrika, enn den gjør fra blant annet Norge. Det er er viktig bakteppe når vi skal utforme utviklingspolitikken, sier Tvinnereim.