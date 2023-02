Robert har

drept over 65. I fjor tok Kate

åtte – og mottar

selv dødstrusler. Her kan jegerne

skyte så mye ulv

de vil – året rundt.

FRITT VILT

Fritt vilt: VG ble med ulvejegeren i Idaho

– Om du skal true noen som jakter rovdyr, bør du virkelig vite hva du driver med.

På Instagram har jakt- og villmarkslivet til Kate Small samlet 35.000 følgere. Våpenprodusenter er blitt sponsorer. Jakten gir en grei ekstrainntekt ved siden av sykepleierjobben.

Bilder av 32-åringen med døde ulver i armene har også ført til grove trusler fra avsendere. Small ønsker derfor at vi ikke skal skrive hvor i delstaten Idaho hun bor.

− Men de fleste truslene er nok grunnløse, smiler hun.

Kate Small og mannen Justin er blant dem som benytter seg av nye, kontroversielle ulvelover i Idaho. I fjor felte de åtte ulver, de tre siste i julen ved bruk av fotfeller.

Totalt anslår Kate at hun har felt i underkant av 20 ulver siden hun skjøt sin første i 2018.

Datteren på fire, som har fått en rosa barnerifle og er under nøye våpenopplæring, samt sønnen på ett år, har vært med på flere bjørnejakter.

− Jeg vil at datteren min skal få høre et hjortedyr raute om morgenen, at sønnen min skal finne en okse. Men om det fortsetter å gå i denne retningen, vil ikke det skje.

Small forteller om klovdyrkalver klovdyrkalverKlovdyr er en samlebetegnelse for partåede pattedyr, som blant annet omfatter hjortefamilien med elg, hjort, rein, rådyr og dåhjort. hun har sett revet i fillebiter.

− Jeg tror jeg respekterer ulver mer enn de fleste. Deres intelligens, deres styrke, skjønnhet og fart, sier hun.

– Men jeg respekterer også skaden de kan gjøre.

Robert Roman (64) skjøt en ulv to dager før vi møter ham for å kjøre sammen til en hytte langt inne i Idahos villmark.

En ensom, gråsvart hannulv hadde plutselig dukket opp foran snøscooteren til tømmerhuggeren, skøyeren og tolvbarnsfaren med 40 barnebarn.

Det siste tiåret har Robert drept over 65 ulver. Inne på en bensinstasjon henger bevisene.

Han sier han har drept dyrene uten anger – men i omsorg for bestanden av elk, hjortedyret vi i Norge kaller wapiti. Robert mener ulven tar for mange av dem.

Et wapiti-kadaver var også det som gjorde at den gråsvarte ulven for et par dager siden sto rett foran ham. Den forsvant raskt fra veien, men løp ikke inn blant trærne.

Fra 80 meter traff Robert skrått bakfra. Kulen boret seg inn bak ribbeina.

− De er vanligvis ganske smarte. Denne gjorde en tabbe.

Han viser frem ulvens flådde kjever.

Nå skal Robert jakte på flere av dem i terrenget han vokste opp i − med VG på slep.

Han fyller bensin på snøscooterne som de tre neste dagene skal frakte oss nesten 200 kilometer rundt blant de sky, flyktige skapningene.

Et tosifret antall mil senere kjører ulvejegerens pickup inn på tunet til hytta i Avery, en liten bygd gjemt i juvet mellom bratte, tredekte fjellsider langt nord i Idaho.

I USA er en

ny kamp mot

ulven i gang. De mest liberale

ulvejakt-lovene

finnes i Idaho.

De nye ulvelovene ble innført for to år siden. Nabostaten Montana kommer nå raskt etter – og der er guvernøren selv en omstridt ulvejeger.

Etter de nye lovene kan jegere i Idaho ta ut så mange ulv de klarer, året rundt, med elektronisk kalling, snarefangst og fotfeller med åte, i tillegg til skytevåpen. Termiske sikter til bruk om natten, helikopter og ATV’er er også tillatt – under strengere vilkår.

Republikanske folkevalgte mente at delstatens 1500 ulver var altfor mange.

Nye tall som ble sluppet i januar i år, viser at ulvebestanden i Idaho nå har falt med rundt 200, ned til drøye 1300.

− Hele ulveflokker blir utslettet i ubegrenset og uregulert dreping, advarer Suzanne Asha Stone, ulveaktivist og leder for International Wildlife Coexistence Network, overfor VG.

Dyrebeskyttere og miljøbevegelsen frykter for ulvens eksistens og overlevelse, 100 år etter at den forrige gang ble utryddet fra det samme landskapet i nordlige Rocky Mountains.

Idahos foreslåtte mål er nå å redusere bestanden ned til 500.

Norge hadde til sammenligning drøyt 50 helnorske ulver. Regjeringen fikk til slutt gjennomslag i retten for å felle 21 av dem i vinter.

Robert Roman

har bråstoppet

pickupen sin. Snøskavlen

langs elven er

full av ulvespor.

De har urinert her også.

Robert peker over på den andre elvebredden, hvor minst én ulv har gått over. Spørsmålet er om de forsvant inn i skogen på den siden, eller kom tilbake.

Det var her, langs St. Joe River i Avery, at Robert ble kjent med villmarken. Det var her han lærte å jakte. Det er derfor det er her han vil drepe ulv, og slik han ser det, redde elg, hjort og ikke minst wapiti.

Wapiti ved Avery i Idaho.

Mens jegere i Norge tar ulv effektivt gjennom såkalt drivjakt med store lag som jager ulven mot geværmunningene, tillater ikke dette kvasse, kuperte fjellterrenget det samme.

Til tross for rundt 50.000 solgte lisenser for felling i Idaho, ble det ikke tatt flere enn 389 ulver i 2021. Kun 72 jegere sto for mer enn én ulv.

Med sine totalt 65 felte ulver er Robert Roman trolig helt i toppen blant Idahos ulvejegere.

Metoden hans er tusenvis av timer i villmarken, unevnelige utgifter til bensin og et årvåkent blikk for ulvens vaner og tråkk.

Dyret kan forflytte seg mange titalls kilometer daglig, ofte om natten. Det gjør dem svært vanskelig å ta i ordinær jakt.

Det blir lettere med feller, men selv der skal Robert klare å få ulven til å sette foten på en flekk ikke større enn en håndflate innenfor et habitat på kanskje 400–500 kvadratkilometer.

− Én ting er sikkert, Robert Roman kommer ikke til å utslette ulven, sier Robert Roman.

– De er noen tough cookies.

Han fyrer opp snøscooterne og fyker av gårde med den lyddempede riflen hengende på tvers foran seg.

Vi er på vei til å sjekke fellene hans. Av de rundt 65 ulvene Robert har tatt, er rundt 50 blitt fanget i feller.

Robert ber oss bli på snøscooterne når vi kjører traseen langs fotfellene, som han etter loven må sjekke hvert tredje døgn. Fotspor, lukt og spytt kan gjøre dem mistenksomme, forklarer han.

Vi passerer ulven Robert skjøt rett før vi kom. Etter å ha flådd den, plasserte han kadavaret ut slik at ørner og ravner kunne spise.

Han sammenligner følelsen av å nærme seg en felle med det å gå ned trappen til treet på julemorgen mot det pyntede treet.

Vi får ikke skrive ved hvilken bekk han har gjemt fellene. Som en norsk multeplukker vil han ha områdene sine for seg selv.

De gangene en ulv venter på ham, fanget, er den ifølge Robert stort sett rolig, verdig, høflig, nærmest.

Han kaller ulven for rovdyrfamiliens gentleman.

Så pleier han å skyte dem med en finkalibret pistol. For ikke å ødelegge pelsen.

Fellene hans

var tomme

denne dagen. Men nå gløder

veden i peisen.

Ved siden av sitter av peisen under utstoppede dyrehoder sitter Gary Finney, også en tømmerhugger.

Han driver sagbruk med sønnen Ben, og det er hans laftede hytte vi bor i disse tre dagene.

Finneys telleverk står foreløpig på 33 ulver.

− Det er mange svake mennesker i dette landet. De vil ikke at vi skal leve av det jorden gir. De plasserer dyr over mennesker. De lever i byen, ser på Disney-filmer og tror vi kan snakke med dyrene og vil utradere oss jegere, sier han.

Mens katolikken Robert er en kompakt oppkomme av vitser, munnhell og finslipte oneliners, er protestanten Gary langstrakt, stoisk, noe mer beskjeden.

De ble kjent med hverandre for drøye ti år siden gjennom ulvejakt og nå syder den lille stuen av historier.

Begge er sentrale i en stiftelse som heter Foundation for Wildlife Management. Mens Robert er president, er Gary visepresident i stiftelsen.

Stiftelsen dekker jegeres dokumenterte utgifter på 10.000 til 15.000 kroner per drepte ulv. Idahos jakt- og fiskemyndigheter er nylig blitt med på spleiselaget.

Gjennom stiftelsens refusjonsordning har de dekket utgifter for flere enn 1600 ulvers død.

Kritikerne kaller det en dusør. Robert kaller det «et incentiv».

Robert og Gary sier at de bare ønsker en bedre balanse mellom ulven og klovdyrene. De hverken hater eller vil utslette ulven. Begge ville vært tilfreds om Idaho kommer ned til en ulvebestand på 500.

Til sine hyttegjester forteller de om tiden før ulvens tilbakekomst; hvordan fjellene rundt var fylt opp av jegere på jakt etter wapiti, gjerne med familiene sine. Nå er det så få her, at få jegere tar seg bryet med å prøve, mener de.

− Det var her jeg lærte å jakte, så det er her jeg vil hjelpe wapitien. Vel, det har jeg ikke klart, sier Robert.

Han vralter seg ned i soveposen og bekjenner at han har glemt sin rosenkransbønn i dag.

Det kommer spørsmål gjennom mørket fra kroken hans om skandinavisk ulvebestand, og mye annet, spørsmål det etter hvert blir vanskelig å besvare mens veden slukner og søvnen tykner.

Har jegerne rett i at ulven kjører klovdyrbestandene i senk?

− Det er helt klart noen områder i Idaho hvor wapitien er under myndighetenes bestandsmål. Vi vet fra Yellowstone, og andre steder, at ulver kan påvirke byttedyrbestander, svarer biolog og ulveforsker David Ausband ved University of Idaho.

På delstatsnivå er likevel tallene solide for den ettertraktede wapitien, med rundt 120.000 totalt.

Fjoråret markerte det åttende året på rad hvor jegere i Idaho tok over 20.000 wapitier, det lengste strekket med så høye tall siden 1930-tallet, ifølge lokale jakt- og fiskemyndigheter.

− Det betyr ikke jaktområdene til alle jegere er som de pleide før ulvene kom tilbake. Og det er det folk bryr seg om; ikke tallene på delstatsnivå, men deres jaktområde. Der ser de ikke wapiti, men de ser ulvespor, svarer Ausband.

En gang i tiden var det ulv i store deler av Nord-Amerika.

Etter bosetternes aggressiv jakt og bruk av forgiftet åte på 1800-tallet i den ville vesten de ville temme, var ulven nær utryddet på slutten av 1920-tallet.

Det var noen igjen i Minnesota og Wisconsin. En og annen streifet over til Montana og Idaho, men ingen flokker så ut til å etablere seg i nordlige Rocky Mountains til tross for føderal freding av arten på 1970-tallet.

Sakte modnet en idé om å gjeninnføre ulven.

På midten av 1990-tallet hentet nasjonale myndigheter over 60 ulver fra Canada og satte dem ut i nasjonalparken Yellowstone og i Idaho.

Ulven formerte seg raskt. I 2009 var de blitt over 800 i Idaho. Delstaten åpnet for første gang opp for jakt, men bestanden fortsatte å øke.

Ifølge fjorårets tall var det rundt 3000 ulver i den nordlige delen av Rocky Mountains − det vil si i delstatene Idaho, Montana og Wyoming.

Han fikk i

oppdrag å

fange ulver

i Canada. På 90-tallet

ble de satt ut

ut i Idaho og

Yellowstone.

Nå sirkler to pudler rundt Carter Niemeyer i stuen hans i Boise, Idahos delstatshovedstad.

− Det er noe av det største jeg har gjort i mitt liv: Å bringe tilbake en art som opprinnelig hørte til her. Ulver forandret livet mitt, sier den pensjonerte biologen og tidligere fangstmannen.

Han kom fra en jobb som føderalt ansatt rovdyrjeger. Niemeyer inspiserte buskap som bønder i Montana viste frem og mente var drept av rovdyr.

Noen ganske få ulver hadde begynt å etablere seg i området fra 1980-tallet og Niemeyer tok ut de som skapte problemer.

− 95 prosent av buskapene var ikke drept av ulv, men de trodde det, fordi en ulv hadde gnagd på dem. Ulvehysteri, mener Niemeyer.

Han klarte ikke å se ulven som problemet lenger, skiftet side og ble en venn av ulven. I dag ses Niemeyer på som en legende blant ulveforkjempere.

Han gremmes over hvordan ulven i dag jaktes Idaho og Montana.

− Jeg har ikke noe problem med kontroll med ulv der du har et bekreftet tap av buskap, og du selektivt fjerner ulven. Når ulv har lært å drepe buskap, vil de ikke stoppe, sier han.

Selv har han fanget over 300 ulver i feller, uten å ha avlivet én eneste av dem. Mange av dem var ulver som stakk fra Yellowstone og risikerte å bli skutt utenfor nasjonalparken.

Han mener at både bjørn og puma dreper mer unge klovdyr enn ulven.

− Men det er umulig å sammenligne kontrollen av disse artene med kontrollen av ulv. Vi driver ikke og dreper hele bestander av bjørn og puma. Dette er politisk. Politikere som ikke liker ulven står på scenen her nå. Og det de vil gjøre nå, er å forfølge ulven, sier han.

Det bor 20 mennesker i lille Avery. En av dem er Laurie, som driver bygdas butikk og motell.

Hun forteller om uling oppe i noen andre fjellsider enn de Robert Roman hadde tatt oss med til på den første dagen av jakten og fellesjekken. Spørsmålet er om dette kan være flokken Robert hadde sett spor av langs elven dagen før.

Ferske ulvespor følger den snødekte skogsveien langt opp i fjellet.

En ulveflokk er en familie. De har en lederhann- og hunn, gjerne forent for livet, som produserer et valpekull i året. Underordnede tanter, onkler og storesøsken bidrar til å skaffe mat, passe på dem og leke med dem.

De er dypt territoriale, og valper i samme flokk kan bli født i samme hi i årevis, også lenge etter flokkens grunnleggere er døde.

Det er dette, flokkens struktur og de ulike ulvenes styrker og temperament, som gjør dem til så effektive jegere etter byttedyr flere ganger deres egen størrelse.

Men det er også det som, i svært sjeldne øyeblikk, kan gjøre dem sårbare. En gang tok Robert fire ulver i løpet av minutter.

Da vi nesten er på toppen av fjellet på 1800 meter, har to bekymrede menn fra VG spørsmål om det er nok bensin på snøscooterne til å fortsette oppover − og samtidig nok til å komme seg ned igjen?

− Vent litt nå. La oss tenke oss om. Vi må være rasjonelle her, sier Robert alvorlig, før han tar en kort kunstpause og smiler til VGs reporter og fotograf på hver sin snøscooter:

– Let’s go!

Med utsikt over en trang, utilgjengelig dal, hvor vi kan se noen få tykkhornsauer gjennom kikkerten i bergmassivet på den andre siden, tar Robert frem en slags megafon og en fjernkontroll som styrer hva slags lyder den skal avgi.

Så fyller tonene av forhåndsinnspilt uling opp dalen. Først fra en ensom ulv, mørk og lengtende, så fra en hann og en hunn i kor.

Andre ganger gjør Robert dette av egen hals – en intim imitasjon av dyret han vil lokke frem for å felle.

Svarer de, vil han vite mer om hvor de er. Det har han opplevd mange ganger.

Det eneste svaret jegeren får denne dagen, er stillhet.

− De spiller ikke etter reglene her, sier Robert med en skjelmsk mine.

Så setter vi − igjen − livet på spill nedover fjellet i kampen for ikke å miste snøscooteren hans av syne.

Men drivstoffet strakk til.

Da hun selv

vokste opp,

mente Kate

Small at jakt

var noe slemt. Hun ville bli

villmarksbiolog

og beskytte dyr.

Det var stefaren som introduserte henne for jakt.

I dag kan hun og mannen Justin kjøre tolv timer hver vei for å sette av barna hos besteforeldre – slik at de kan dra på jakt.

For henne betyr ulvens vekst på toppen av Idahos økosystem ikke bare at den dreper wapiti og andre hjortedyr.

Kate hevder også at ulven driver wapitien fra offentlige villmarksområder og over til privat grunn, eid av bønder, hvor de ødelegger avlinger.

Ulvejegerne mener derfor at uendrede flokktall på delstatsnivå blir misvisende.

− Joda, du kan drepe en wapiti hvis du får tillatelse til å jakte blant høystakkene på privat grunn, men det er ingen kvalitetsjakt. Det er som å slakte ei ku i åkeren, mener Robert Roman.

Kate Small mener også at pumaen drives vekk fra sine bytter av ulven, slik at de må drepe flere ganger for å få spist i fred.

Ulveforkjempere fester ikke lit til slike skildringer og mener at ulven blir holdt som gissel av konservative i en pågående amerikansk kulturkrig.

Det var president Donald Trump som i 2020 fjernet ulven fra den føderale listen over utrydningstruede arter, selv om Idaho da allerede i lang tid hadde hatt retten til å kontrollere sin egen bestand etter en avtale som fulgte reintroduksjonen av ulver på 1990-tallet.

Jonathan Oppenheimer i miljøvernorganisasjonen Idaho Conservation League uttaler til VG at delstatens politikere «fyrte opp under konflikt» når de for et par år siden «dramatisk utvidet» ulvejakten.

Kate Small mener at det ikke handler om politikk.

− En liberal person kunne flyttet hit og om de så med sine egne øyne hva som skjer, ville de endret mening. Når du bor her, spiller det ingen rolle hva slags politisk overbevisning du har. En gang fant vi seks drepte klovdyr på én dag, sier hun.

For biologen Carter Niemeyer er ulven derimot «nøkkelen» til å kontrollere ville storviltbestander. Altså en positiv kraft i økosystemet.

Tanken er at ulven tar svake, syke og gamle klovdyr – noe som på lang sikt styrker flokken.

Biologen peker på at Colorado, som ikke har ulv, også har problemer med enda større wapitibestander som trekker ned på åpne flater og frustrerer bønder. Hvorfor skulle de ikke det, når det er lett tilgjengelig føde der? poengterer han.

Colorado har nylig vedtatt reintroduksjon av ulv, som skal skje i løpet av 2023.

Mange forskere mener at ulven utløser en såkalt trofisk kaskade, en effekt i næringskjeden som forplanter seg til et helt system.

Tanken er at ulvens jakt på klovdyr, driver dem til å bevege seg mer, ikke minst blir det færre av dem. Selje- og ospetrærne får pusterom, vokser frem igjen, og fugler får ha reirene sine i fred.

I sin tur skaper dette nye, positive virkninger i økosystemet.

− Dette er blitt studert mye, spesielt i Yellowstone, og noen har funnet bevis for det. Andre ikke, sier ulveforsker David Ausband.

Vi spør Robert Roman:

– Ser du noe som helst positivt ved ulvens tilbakekomst i villmarken du vokste opp i?

− Nei, ingenting vi ikke klarer oss uten. Vi var uten ulv i mange tiår og økosystemet klarte seg helt fint, svarer han.

David Ausband har mer tro på Robert Roman, Kate Small og de andre jegerne, enn de ser ut til å ha på seg selv når det gjelder å redusere ulvebestanden i Idaho.

− Den foreslåtte planen er å komme ned til 500 ulver. Det er 800 færre enn vi har nå, sier ulveforskeren.

− Tror du de vil klare det?

− Ikke på ett år eller to. Men hvis de fortsetter på denne måten, tror jeg de kan klare å komme ned til 500 i løpet av seks år.

Han er nå midt i et forskningsprosjekt om hvordan ulvejakten i Idaho påvirker bestanden.

− Vi vet fra vårt arbeid så langt, at ulvejakt reduserer en valps evne til å overleve med rundt halvparten. En valp som ikke selv blir tatt, kan likevel dø fordi flokken dens er blitt mindre, forklarer forskeren.

Dette er vår

tredje dag i

Roberts snø-

scooterspor. Han har funnet

et ulvetråkk i

retning fellene.

Men mindre enn to hundre meter før den når frem, har den stoppet og gått en annen vei.

Det var langs denne skogsveien Roman skjøt ulven han møtte to dager før VG kom på besøk. Mulig den ble mistenksom, tenker han høyt.

Tre kvarter på snøscooter lenger inn i Averys villmark stopper han ved elven og ser på et halvspist muldyrkadaver ute på isen.

Ulvesporene er overalt her. De leder forbi brunsvart, saftig ulveavføring, midt på skogsveien.

Roman plasserer ut kallingshøytalleren og setter seg til rette noen meter oppe i åssiden med fjernkontrollen, som om han skal se på TV.

Denne gangen er det lyden av «wapiti i nød» han spiller av, i håp om at ulvene fortsatt er her, sultne.

Etter en time gir han opp, det blir snart mørkt.

På vei tilbake til snøscooterne går vi forbi ulvens etterlatenskaper igjen, nå en lettvint metafor på dens gjøn med jegeren − og journalistene − disse tre dagene.

− Vel, beklager når det gjelder disse ulvene, sier Roman.

− Jeg har prøvd å forklare dere at de ikke er til å stole på. De er upålitelige og må tynnes ut!

Et par uker senere:

Robert Roman sender et bilde. Sammen med sønnen klarte han å sirkle inn en flokk på seks. Han kalte dem inn ved lyden av wapiti i nød.

Så kom ulvene springende.

– Jeg tenkte at, vel, dette er grunnen til at jeg er her. Det var rent adrenalin. Det skjer ikke ofte, men når det skjer, så skjer det raskt, sier han.

Han skjøt i luften over den første.

– Jeg endte opp med to. Den jeg bommet på, var en heldig ulv.