Mor og to barn funnet døde i Danmark

Det melder Midt-Jyllands politi.

Saken oppdateres.

En kvinne og hennes to barn er funnet døde i landsbygden Vejrumbro utenfor Viborg i Danmark.







Det opplyser Midt-Jyllands politi søndag kveld. Nærmeste pårørende er varslet.

– Foreløpig er det ingenting som tyder på at andre personer enn de avdøde har vært involvert, tvitrer politiet.

Mer informasjon er varslet i løpet av kvelden.

Like før klokken 17 meldte lokalt politi at de hadde sperret av deler av en vei i Verjumbro for å undersøke det de omtalte som et «mistenkelig forhold».

Rundt klokken 19.15 meldte politiet om funn av de tre døde personene. Kriminalteknikere jobber på stedet.

– Vi etterforsker fremdeles og er forsiktige med å konkludere noe, sier politiets kommunikasjonsrådgiver Mette Quistgaard til Ekstra Bladet.

Hun opplyser at politiet fikk en melding om «mistenkelige dødsfall» i huset søndag ettermiddag.