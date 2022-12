DØMT TIL DØDEN: Amir Nasr-Azadani (26).

Iransk fotballspiller kan bli henrettet: − Desperasjon etter frihet

Den iranske fotballspilleren Amir Nasr-Azadani kan være blant de neste demonstrantene som henrettes av det iranske regimet. I Norge føler den norsk-iranske fotballkollegaen Iman Mafi seg maktesløs.

– Folket kjemper med livet som innsats for en frihet vi i Norge tar for gitt, sier den norsk-iranske FK Jerv-spiller Iman Mafi til VG.

Hver dag følger han utviklingen i Iran. Landets autoritære regime, som har hatt makten i 43 år, forsøker nå å slå ned på et folkeopprør med brutal vold – og henrettelser.

Søndag ble det kjent at fotballspilleren Amir Nasr-Azadani er dømt til døden og at det iranske rettssystemet planlegger å henge ham.

– Kjemper for grunnleggende frihet

Den internasjonale spillerorganisasjonen FIFPRO uttalte seg raskt om saken:

Deres uttalelse fokuserte på hva de mener Amir er dømt for:

«FIFPRO er sjokkert og opprørt over rapportene om at den profesjonelle spilleren Amir Nasr-Azadani kan bli henrettet etter at han har kjempet for kvinners rettigheter og frihet i landet sitt. Vi står sammen med Amir i solidaritet og ber om at denne straffen trekkes tilbake umiddelbart».

Det iranske rettsvesenet på sin side, dømmer Amir for såkalt «moharebeh» et farsi-ord som betyr «å gå til krig mot Gud.» Dette er samme dom som begge demonstrantene som foreløpig er henrettet i Iran fikk før de døde.

Retten som dømte den 26 år gamle fotballspilleren, mener han skal ha vært delaktig i drapet på medlemmer av den fryktede Revolusjonsgarden og deres sivilkledde Basij-milits i byen Isfahan.

Nettstedet IranWire, som først omtalte dommen, skriver at Amir skal ha vært til stede i en demonstrasjon i en kort periode, men at han ikke skal ha vært i nærheten av stedet der sikkerhetsstyrkene ble drept.

Les om demonstrantene som er henrettet den siste uken:

TIL STØTTE: Jervs Iman Mafi spilte i høst med et svart bånd på hånden i Tippeligaen, som støtte til demonstrantene i Iran.

– Pågangsmot og desperasjon

Jerv-spilleren Iman Mafi sier han følger utviklingen i Iran med en blanding av håp og frykt:

Håpet er at det iranske folket skal klare å oppnå den friheten de nå krever. Frykten hans er at volden fra regimet bare er i en startfase.

– Jeg klarer ikke å se hvordan folket skal slutte å kjempe. Det er et pågangsmot og en desperasjon etter frihet jeg aldri har sett maken til. All respekt til mine iranske brødre og søstre som kjemper for livet sitt hver eneste dag i gatene, sier han.

Mafi sier at iranere utenfor Iran, som ham, nå føler seg maktesløse.

– Jobben vår er å sørge for at folk utenfor Iran også får med seg hva som skjer i gatene der, ettersom myndighetene stenger internett og gjør kommunikasjonen ut vanskelig.

Nærmest hver dag de sistemånedene har iranere i Norge, og andre som støtter iranernes kamp, demonstrert og markert støtte i Oslo sentrum. Også andre steder i landet er det ofte markeringer.

OSLO: Eksil-iranere markerte sin støtte for det iranske folk, med et bilde av henrettede Majidreza Rahnavard utenfor statsministerens bolig mandag kveld. Foto: Javad Parsa / NTB

– Må vite at de ikke er alene

Mafi følger også saken til fotballspilleren Amir Nasr-Azadani, selv om det faktum at han er fotballspiller i prinsippet ikke er så avgjørende.

– Det er forkastelig at en fotballspiller kan bli henrettet, men selv om vi er fotballspillere og får mer oppmerksomhet, så er vi ikke mer verdt enn en alminnelig borger, sier han.

Les intervjuer med demonstranter i Iran:

Iman Mafi håper at oppmerksomhet Amirs sak får, kan bidra til å sette trykk på den iranske ledelsen, og at verdenssamfunnet fortsetter å presse det iranske regimet for deres behandling av landets demonstranter.

Målet, sier han, er at ytre press kan bidra til regimet fall, men også:

– Verden må bry seg, fordi det fantastiske folket vårt, som kjemper hver eneste dag, må få vite at de ikke er alene og at resten av verden heier på dem, sier han og avslutter:

– Verdenssamfunnet må gjøre det de kan for å bidra til at det iranske folk skal lykkes og etter 40 år endelig vil kunne få oppleve frihet igjen.

HÅPER: Iman Mafi håper demonstrantene kan skape varig endring i Iran.