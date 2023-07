STENGTE VEIER: Flere veier i delstaten New York er stengt på grunn av oversvømmelser. Bildet er fra Palisades Interstate Parkway i Rockland County.

Kraftige oversvømmelser i USA – minst én død

New Yorks guvernør Kathy Hochul har erklært krisetilstand i fylket Orange County etter kraftig regnvær.

Det er søndag kveld lokal tid kraftige oversvømmelser i den amerikanske delstaten New York.

Minst én person har mistet livet i Hudson Valley i fylket Orange County, forteller lokale myndigheter til New York Times. Bilder på sosiale medier viser biler på oversvømte veier, og nyhetsbyrået AP skriver at flere veier har måttet stenge.

New York-guvernør Kathy Hochul har erklært krisetilstand i fylket på grunn av det hun omtaler som «livstruende oversvømmelser».

– Vi snakker tett med lokale myndigheter og statlige byråer som jobber med søk- og redningsarbeid, skriver hun på Twitter.

13.000 mennesker er søndag uten strøm i delstaten, skriver guvernøren. Hun ber folk i utsatte områder om å gjøre klar medisiner, mat og drikke, førstehjelpsskrin, batterier og lommelykter.

Tidlig mandag morgen advarer meteorologene også om oversvømmelser i New York City. Både Manhattan, Bronx og Queens vil få merke uværet, skriver de i en uttalelse.

Også mandag vil det nordøstlige USA merke vannmengdene.

– Det er stor fare for flom og høy risiko for overdrevet mye regn i store deler av regionen New England på mandag. Områder med tunge regnbyger og tordenstormer ventes å produsere intenst regn, spesielt i risikoområdene Vermont og nordøst i New York, skriver National Weather Service på Twitter.

