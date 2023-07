Store protester i Pakistan etter koranbrenning: − Dette er alvorlig

Store deler av den muslimske verden har rast mot koranbrenningen ved en moské i Stockholm forrige uke. I Pakistan satte demonstranter fredag fyr på det svenske flagget.

Kortversjonen Tusenvis har demonstrert i Pakistan mot en koranbrenning i Stockholm forrige uke

Sinnet mot Sverige har økt i flere muslimske land siden koranbrenningen, og terrorforsker Magnus Ranstorp sammenlikner responsen med reaksjonene etter Danmarks karikaturstrid

Han peker også på at Russland misliker Sveriges NATO-ambisjoner og kan dra fordel av konflikten. Vis mer

Tusenvis av muslimer har fredag deltatt i demonstrasjonene som holdes over hele Pakistan, i protest mot koranbrenning i Sverige.

Statsminister Shehbaz Sharif var blant dem som på forhånd oppfordret til å demonstrere mot Sverige på dagen som skal markere Koranens hellighet.

De største demonstrasjonene foregikk i Karachi og Lahore. Videoen øverst i saken viser hvordan demonstranter i Karachi heller bensin over det svenske flagget, og tenner det på.

Ekspert: – Alvorlig

Sinnet mot Sverige har vokst i flere muslimske land siden onsdag forrige uke, da to menn møtte opp ved Medborgarplatsen på Södermalm utenfor Stockholms største moské, der en av dem satte fyr på Koranen.

Dette var første dag i id al-adha, som sammen med id al-fitr er de to største høytidene i den islamske troen.

Det svenske politiet hadde innvilget søknaden om koranbrenningen, etter at forvaltningsdomstolen i Sverige slo fast at de gjorde feil da de tidligere i vinter nektet tillatelse til å brenne Koranen.

Terrorforsker Magnus Ranstorp ved den svenske Försvarshögskolan sammenlikner overfor VG fokuset på Sverige med fokuset på Danmark etter karikaturstriden, da Jyllands-Posten trykket karikaturtegninger av profeten Mohammed.

– Hvor lenge dette fokuset på Sverige varer er for tidlig å si, men dette er alvorlig. Trusselnivået i Sverige var høyt da Paludan brant Koranen i januar, men det er først nå at stater begynner å mobilisere. De organiserer ofte mange av denne typen demonstrasjoner, sier han.

– Bruker det for å mobilisere

Koranbrenningen forrige uke var altså ikke den første i Sverige i år: Den høyreradikale politikeren Rasmus Paludan fikk tillatelse til å brenne koranen utenfor Tyrkias ambassade i januar.

Tyrkia, som som kjent har blokkert Sveriges Nato-søknad, har blant annet henvist til dette.

I en TV-sendt tale i nasjonalforsamlingen torsdag kom statsminister Sharif med krass kritikk av Sverige. Tidligere statsminister Imran Khan og hans parti Tehreek-e-Insaf oppfordret også til protester fredag, skriver NTB.

– Mange land prøver å bruke dette som et mobiliseringsredskap. Det gir regimene legitimitet å forsvare islam, sier Ranstorp.

«BOIKOTT SVERIGE»: Slagordene hagler under en protest mot Sveriges koranbrenning i Quetta i Pakistan fredag.

Ikke første kampanje

Ranstorp understreker at denne typen konflikter ikke er nytt – og peker blant annet på at det tidligere har vært en desinformasjonskampanje mot det svenske barnevernet om at de har kidnappet muslimske barn, som førte til hat og trusler mot ansatte.

– Det finnes en krasj mellom de religiøse, kollektivistiske tradisjonelle landene, som også er intolerante og repressive mot sin egen befolkning. De har en konflikt med Europa der de bruker islamofobi som verktøy, sier han.

– Dette er grunnleggende konflikter som ikke kommer til å forsvinne, og som disse statene og ulike aktører utnytter for sin egen del, sier han.

Han mener blant annet at myndighetene i Pakistan utnytter dette for å mobilisere og samle støtte innenriks, og at det samme skjer i Tyrkia, i splittelsen om det svenske Nato-medlemskapet.

– Men så har vi også Russland. De elsker denne konflikten, og vil splitte og stikke kjepper i hjulene for Sverige.

Han peker på at det er lagt ut mye arabisktalende materiale fra Russland i sosiale medier som går hardt ut mot Sverige.

Dette er noe Mikael Östlund, kommunikasjonssjef i Myndigheten for psykologisk forsvar i Sverige, trekker frem overfor Aftenposten.

– Det som er nytt nå, er at Russland prøver å spre en falsk fortelling om at Sverige er et islamfiendtlig land (...) – Det er klart at de har en åpenbar interesse av å forstyrre Sveriges Nato-prosess, sier han til avisen.

Momentum

Flere land har fordømt koranbrenningene og mener den oppfordrer til hat. Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) ba søndag sine 57 medlemsland om å ta kollektive tiltak for å unngå koranbrenning fremover.

– Det kan gi momentum, mener Ranstorp.

I etterkant av uttalelsen fra OIC fordømte Sveriges utenriksdepartement koranbrenningene: I en pressemelding tidligere denne uken skrev de at selv om handlingene er beskyttet av den svenske grunnloven, er de respektløse og et uttrykk for rasisme og fremmedhat.

