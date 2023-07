STORE RESSURSER: Er på stedet etter at en Land Rover har kjørt inn i en skolebygning i London.

Bil krasjet inn i barneskole i London – flere skadet

En bil har krasjet inn i en barneskole Wimbledon sørvest i London. Politiet melder om flere skadede.

Bilen skal ha kollidert med et av skolens bygg og politiet skriver på Twitter at de ble varslet klokken 09.54 lokal tid.

– Flere personer får behandling på stedet, skriver politiet.

Hvor mange personer det er snakk om er foreløpig ikke fastslått.

Nødetatene i London melder at de har rykket ut med flere ambulanser. Ifølge MyLondon skal også luftambulanse være på stedet.

Også brannvesenet i London skriver på Twitter at de bistår med to brannbiler og to redningsbiler.

Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent, men ifølge SkyNews beskriver politibetjentene på stedet kollisjonen som alvorlig.

KRASJ: Det skal være barneskolen The Study Preparatory som ble truffet i morges.

Politiet opplyser at de ikke ser på hendelsen som terrorrelatert.

– En etterforskning er iverksatt for å få et fullstendig bilde av hva som har skjedd, skriver politiet i en oppdatering på Twitter.

Det er skolen The Study Preparatory School som er truffet av bilen. Dette er en barneskole for jenter i alderen fire til elleve, ifølge skolens nettsider.

Aktiver kart

Stephen Hammond, som er representant i parlamentet fra Wimbledon, skriver på Twitter at han er veldig bekymret over hendelsen.

– Mine tanker og bønner går ut til alle ved skolen, skriver han.

Lokale myndigheter ber besøkende holde seg unna området ved Camp Road for å gi fri vei til nødetatene.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post