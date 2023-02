14. januar ble

Olgas

ektemann, bokse-

treneren Mikhael, drept. Deres gule

kjøkken ble

symbolet på

grusomhetene.

Enken fra dødens boligblokk

KRIGEN I UKRAINA

DNIPRO, UKRAINA (VG) Det er halvannen måned siden et russisk missil traff boligblokken midt i storbyen Dnipro. 46 mennesker ble drept. Blant dem seks barn.

Angrepet ble beskrevet som en krigsforbrytelse. I dagene gikk bildene av et gult kjøkken verden over. Det var kjøkkenet til ekteparet Olga og Mikhael.

Mens resten av blokken var bombet i filler, sto kjøkkenbordet til ekteparet nesten urørt tilbake.

For Olga og døtrene hennes, Marharyta (13) og Marusya (5), ble dagen som startet med kjærlighet og håp, snudd til døgn og uker i fortvilelse og sorg.

– Jeg tenkte hele tiden på hvordan jeg skulle fortelle at pappaen til mine barn var død i angrepet. Hvordan skulle jeg beskrive dette på best mulig måte til dem, så de ikke ble skremt og redd? Å la de forstå det på riktig måte, samtidig som de ikke bryter sammen?

37 år gamle Olga var selv i sjokk etter angrepet, men som hun selv sier, hun måtte være der for sine to døtre.

Olga møter VG ved elven Dnipro, midt i storbyen hun fortsatt bor i. Noen hundre meter unna står restene av boligblokken og det som var hennes hjem.

– Jeg forsto at den eldste datteren min allerede visste hva som hadde skjedd. Det var filmer om angrepet over alt, i mediene og på sosiale medier. Jeg hadde forberedt meg på å fortelle det, men Marharyta fikk det med seg i sosiale medier.

Datteren spurte henne: «Mamma, er det sant det de skriver om pappa?».

– Da måtte jeg svare ja. Pappa døde i angrepet.

Lørdag 14. januar startet som de fleste andre helger i familien Korenovskijs leilighet i blokk 118 i Dnipro.

På morgenen laget Olga favorittpannekakene til døtrene sine. Så feiret de bursdagen til Olgas mor, med kake og sang. Moren bor i Odesa, så de hadde henne med seg på videosamtale under feiringen.

Deretter dro Mikhael på et boksestevne, han skulle komme hjem igjen litt senere på dagen. Olga bestemte seg for å vaske leiligheten, mens jentene gikk ut i bakgården for å leke.

Boksingen var viktig for han. Når venner kom på besøk i leiligheten, tok han ofte frem hanskene.

– Vi hadde planer om å leve livet fullt ut. Under krigen forsto vi begge at det ikke er noen vits å vente med ting, man må leve livet her og nå, sier Olga.

Olga tok med seg døtrene til en park 500 meter fra leiligheten deres for å leke. Etter hvert kom Mikhael tilbake leiligheten. Han spiste lunsj og gjorde seg klar for å møte Olga og jentene.

– Mens vi tre var ute, begynte flyalarmen å ule.

– Jeg var aldri redd for alarmene tidligere, de irriterte meg egentlig litt. Samtidig fulgte jeg med på en app på telefonen som viser hvor og når angrepet kommer, forteller Olga.

To minutter til missilet treffer. Av en eller annen grunn hadde Olga denne lørdagen en uro i kroppen. Hun var bekymret.

40 sekunder til missilet treffer. Varslene om angrepet tikker inn på smartklokken hennes. Rett i nærheten av Olga og døtrene er det et lite bomberom, som myndigheten har bygget på plasser der det er mye mennesker.

Mindre enn 20 sekunder til missilet treffer. Olga ser opp mot himmelen, og får en følelse av at noe flyr der oppe. Hun tar tak i hendene til Marharyta og Marusya.

– Jeg tenker at det vil komme en veldig høy eksplosjon et eller annet sted, så jeg forsøker å holde rundt barna mine for å beskytte dem. Jeg ville gjemme dem og distrahere dem fra hva som var i ferd med å skje.

Så kommer et voldsomt smell. Olga ser mot boligblokken deres der svart røyk velter ut. Hun innser at missilet har truffet leiligheten deres.

– Jeg tenkte «kanskje det er skolen», «kanskje det er barnehagen» for å gi meg selv et håp.

Ettersom det var lørdag, ville skolen og barnehagen være stengt denne dagen.

– I noen sekunder trøstet jeg meg selv med at det kanskje var en annen blokk. For det kunne ikke være vårt hjem. For hvorfor skulle det være det?

I samme sekund begynte hun å desperat ringe mannen sin. Det dukket opp håp om at han sikkert var gått ut. Mannen Mikhael skulle jo ikke la henne og døtrene være alene igjen i verden.

Hun ringte begge telefonene hans, den ene var opptatt og den andre skrudd av.

Venner begynte å ringe Olga. «Kjære deg, ikke vær bekymret, vi vet at blokken deres ble truffet, men du trenger ikke bekymre deg». Men hun så at det var hjørnet på blokken som var truffet.

– Jeg innså at leiligheten vår i niende etasje var ødelagt av missilet.

Olga hadde tatt med døtrene sine inn i det lille bomberommet. De visste ikke om det kom flere angrep. Etter en stund kom vennene og hentet de tre.

– Det var et sjokk da jeg 15. januar fikk bekreftelsen på at han var død.

Nå var Olga, Marharyta og Marusya alene.

Olgas yngste datter på fem år har ikke forstått alt som skjedde. Som mor prøver hun å ikke skremme henne. Hun holder alle de store følelsene for seg selv. Olga vil ikke vise sin egen frykt og sorg til datteren.

– Jeg vil bare at jentene mine skal ha en lykkelig barndom.

– Så jeg gjør mitt beste for å gjøre livet vårt så vakkert som mulig.

– Jeg vil at de skal se det gode og at de skal vokse opp og huske barndommen sin som fin.

Mannen og boksetreneren Mikhael hadde et enormt kontaktnett. Tidligere elever og venner. Han var kjent, og dermed ble også oppmerksomheten rundt hans død denne dagen voldsom. Begravelsen og minnestunden likeså.

Olga forklarer barna sine at pappaen deres nå er deres beskyttende engel, og at han fortsatt er sammen med dem. At han fortsatt elsker dem. Hun fortsetter å fortelle barna at de har verdens beste pappa.

«Betyr dette at vi vil få en ny pappa», spør fem år gamle Marusya mammaen sin.

– Jeg forteller henne at han er den eneste pappaen, at han alltid vil følge med henne og passe på henne.

«Hvem gir han mat der oppe? Kanskje han er sulten der?», spør hun.

«Hvorfor tok Gud han fra oss, vi trenger han mer enn Gud?».

Spørsmålene fra den fem år gamle datteren kan være krevende å svare på. Derfor snakker Olga kun om de lyse tingene.

Femåringen var tett knyttet til pappaen sin.

– Hun elsket ham så høyt. Jeg var ikke sjalu, jeg var stolt over at hun var en sånn skikkelig pappa-jente, smiler Olga.

Mikhael og Olga kjente til hverandre fra skoleårene i Odesa, sør i Ukraina. Han var den mest populære på skolen, muskuløs og kjekk, maskulin og trygg. Hun trodde aldri han ville se i hennes retning.

– Jeg var 22 år da vi møttes igjen på eksamensfesten til våre småsøsken. Han var blitt en skikkelig mann, med store armer og hender, to år eldre enn meg. Jeg tenkte at han der, han kan bli en fantastisk pappa og en beskytter, minnes Olga.

Fra den dagen holdt de sammen. De giftet seg og fikk etter hvert to døtre.

De flyttet til Dnipro. Til leiligheten i niende etasje. Med det gule kjøkkenet.

– Jeg husker alt om han. Han var veldig aktiv, han var en som beskyttet oss og som passet på oss og stedet vårt. Nå er det jeg som må være sterk. Og det er det han som har lært meg.

Olga bærer ikke på noe sinne. Hun vil ikke engang tenke på det. Hun vil leve livet her og nå, ha styrken til å kunne tilgi andre.

– Mannen min sa ofte: «Ikke tenk på det, vi kan gjøre det senere». Vi tenkte jo at vi hadde så mye tid sammen, at ting kunne utsettes og vente. Men i bakhodet mitt lurte tanken om at vi ikke alltid kan utsette, for man vet aldri om noe kan skje.

Olga og jentene hennes holder seg aktive hver dag. Hun er tilbake i jobb som fitness-instruktør. Det fjerner stresset hennes. Jobben redder henne, forklarer hun.

– Vi leier en leilighet nå. Der har vi det fint sammen, Marharyta, Marusyahar og jeg. Vi prøver å skape vårt eget hjem igjen og beholde noen av tradisjonene vi hadde. Vi spiller brettspill som vi gjorde før – da min mann levde.

– Jeg ser at tapet av min mann var et stort tap for veldig mange mennesker. Men jeg vil vise det på min egen måte for mine barn, vise hvor god og trygg han var, hvor omsorgsfull og glad i jentene våre han var, sier hun.

I sentrum av Dnipro står blokken med et gapende sår i midten. Leiligheter er delt i to, halve kjøkken og halve stuer står fortsatt delvis inntakt. Beboere kommer hit for å hente det som er igjen av eiendeler. Og i delene av den store blokken som overlevde angrepet, er knuste vinduer skiftet ut med nye.

På toppen skiller et kjøkken seg ut. Fortsatt ser du det tydelig fra bakken:

Det gule kjøkkenet.

Halve rommet er borte, men de gule skapene henger fortsatt på veggene. Kjøkkenet hvor Olga, hennes mann Mikhael og døtrene Marharyta og Marusya feiret bursdager. Og spiste pannekaker til frokost.

Anton Kudinov bidro i felt til denne reportasjen.

Dronevideo: Yan Dobronosov / Telegraf