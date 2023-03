Spania er både sol- og vindfullt. Nå vil de satse stort på fornybar energi for å produsere mer grønt hydrogen.

Spania vil bli Europa-ledende innen grønn energi

Hydrogen er den nye oljen, hevder entusiaster til Spanias satsing på grønt hydrogen. Eksperter frykter derimot at det kan føre til økt bruk av fossil energi.

Spania er ett av landene i Europa med flest soltimer. Dét i tillegg til overflod av vind, gjør at landet nå vil posisjonere seg som regionens ledende aktør for grønn hydrogenproduksjon.

Målet er å rydde opp i tungindustrien og gjøre den mer fornybar.

Eksperter i energisektoren maner imidlertid til forsiktighet. De påpeker at fornybar-industrien vil være helt avhengig av at tilgjengeligheten på karbonfri elektrisitet øker kraftig.

Skal bli størst i Europa

Spania har i lang tid jobbet med å utvikle industrien til å bli mer fornybar.

I 2020 kunngjorde Spanias regjering et veikart for grønn hydrogenutvikling. Men i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina i fjor har landets energisektorer blitt stadig viktigere for Europa.

I dag er Russland verdens nest største produsent av naturgass, som gir energi til det meste av den globale hydrogenproduksjonen. Etter invasjonen har EU laget en plan for å bli mindre avhengig av russisk gass.

Med Spanias satsing anslår Det internasjonale energibyrået (IEA) at landet vil stå for halvparten av Europas vekst i dedikert fornybar energi som skal brukes i hydrogenproduksjon.

Noen eksperter mener Spanias satsing på grønt hydrogen er uforsvarlig og at det kan ende opp med å øke selskapers bruk av fossilt brensel når det er knapphet.

– Den nye oljen

I løpet av ett år er det mer enn 2.500 soltimer i Spania, ifølge det statlige værbyrået. Landet har ideelle forhold for både vind- og solenergi, og derfor grønn hydrogenproduksjon.

– Hvis du ser på hvor hydrogen kommer til å bli produsert i Europa i løpet av de neste millioner årene, er det i to land: Spania og Portugal, sier Thierry Lepercq, grunnlegger og direktør for HyDeal Ambition, en industriplattform bestående av 30 selskaper.

– Hydrogen er den nye oljen, understreker han.

Lepercq samarbeider med selskaper som det spanske gassrørselskapet Enagas og den globale stålgiganten ArcelorMittal. De er i gang med å utforme en modell for hydrogenproduksjon, distribusjon og forsyning til en konkurransedyktig pris.

Kritikken mot grønt hydrogen har i stor grad dreid seg om den høye kostnaden sammenlignet med «grå» hydrogen, som hentes fra naturgass. Lepercq mener spansk solenergi prises såpass lavt at den er konkurransedyktig.

Lav grønn produksjon

Til grønt hydrogen brukes fornybar kraft i elektrolyseprosessen der vann omdannes til hydrogen. Grønn hydrogenproduksjon slipper ikke ut CO2, men i dag er mindre enn 0,1 prosent av hydrogenproduksjon grønn, ifølge IAE.

Grønt hydrogen kan blant annet brukes til drivstoff til transportmidler. Det kan også brukes til produksjon av stål, ammoniakk og kjemiske produkter. Dette krever imidlertid industrielle prosesser der det er vanskelig å avvenne fra fossilt brensel.

– Fornybar energi, inkludert fornybart hydrogen, er sentralt i «REPowerEU», som er EUs strategi for å kvitte seg med russisk fossilt brensel så snart som mulig, sier EU-kommissær for energi Kadri Simons.

I Spania er allerede 15 gigawatt kapasitet øremerket til produksjon av grønt hydrogen. Det er langt høyere enn målet på 4 gigawatt, som ble bestemt i den opprinnelige planen for 2030.

Spania bygger ut fornybar energi-kapasiteten sin. Eksperter sier at omstillingen fra fossil energi krever langt mer kapasitet enn dagens mål tilsier.

Vanskelig å erstatte

Mens biler og varmeløsninger for bygninger blir stadig mer elektriske, er det vanskeligere å erstatte kraften og energien som brukes i enkelte andre sektorer.

– Elektrisitet utgjør 20 prosent av energiforbruket. Hva med de 80 prosentene som ikke er elektrifisert? Vi må erstatte fossilt brensel, ikke om 50 år, men nå, sier HyDeal Ambition-grunnlegger Thierry Lepercq.

EU-kommisjonen har foreslått at medlemslandene skal produsere 10 millioner tonn fornybart hydrogen innen 2030 og importere 10 millioner tonn mer.

Hydrogenforbruket i Spania er for tiden rundt 500.000 tonn per år, hovedsakelig produsert av naturgass og brukt i raffinerier og kjemisk produksjon. EU forsøker å kutte utslippene med 55 prosent fra nivåene på 1990-tallet innen 2030.

– Lønner seg på sikt

Spanias energiminister Teresa Ribera sier at investeringer i grønt hydrogen kun vil lønne seg på lang sikt.

– Det trengs en innledende fase med fornybar energi for å kutte utslipp, sier Ribera.

– I sektorer som driver med oppvarming og transport, er det helt avgjørende å elektrifisere. Spania må kutte fossilt brensel også der det ikke er enkelt å finne fornybare erstatninger, sier hun videre.

Spanias energiminister Teresa Ribera (nummer tre fra venstre) sier det er avgjørende at industrier der det er vanskelig å substituere fra fossil energi, finner fornybare erstatninger.

Vil kreve enorm omstilling

Det vil kreve enorme mengder mer fornybar kraftproduksjon for å bygge en fremtid med grønt hydrogen. Ifølge IEA trenger verden 50 gigawatt med fornybar kapasitet innen 2027, og det vil være en hundre ganger mer enn dagens kapasitet.

Noen bransjeeksperter hevder at presset for grønt hydrogen er feil fokus, som har oppstått i kjølvannet av energikrisen som krigen i Ukraina har skapt.

– Særlig i Europa har det vært et stort press for hydrogen, som etter mitt synspunkt er uforsvarlig, sier Antonella Battaglini, administrerende direktør for Renewables Grid Initiative.

Hun påpeker at Europa ikke har tilstrekkelig med fornybar elektrisitet til å produsere nok til å nå EUs mål om 20 millioner tonn grønt hydrogen innen 2030. Battaglini frykter dessuten at selskaper vil bruke fossilt brensel når det ikke er tilstrekkelig med fornybar energi.

– Det kan bli svært høye kostnader. Økonomisk, men også miljømessig. Du kan ende opp med høyere utslipp enn du har i dag, sier hun.