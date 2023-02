Zelenskyi åpner for deler av Kinas fredsforslag

Kina har lagt frem en plan for våpenhvile i Ukraina-krigen. Landets president er ikke fremmed for å vurdere dette, sier han på en pressekonferanse.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy er åpen for å vurdere deler av Kinas 12-punkts våpenhvileplan for å avslutte Russlands krig mot landet hans.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Zelenskyis uttalelser skjer på ettårsdagen som markerer Russlands invasjon mot Ukraina.

Kinas punktliste er landets første kommentar om krigen. Der skriver de at alle lands suverenitet må respekteres, og at internasjonale lover må respekteres.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er kritisk, og mener at Kina for lengst har valgt side med Russland i Ukraina-krigen fordi de ikke har fordømt invasjonen.

– De har derfor ikke mye troverdighet, sa Stoltenberg i Tallinn fredag formiddag, der han er for å markere ettårsdagen.

I punktlisten gjentar Beijing en uttalelse som Russland har avgitt en rekke ganger:

– Et lands sikkerhet kan ikke gå på bekostning av et annet lands sikkerhet, står det i uttalelsen.

Stoltenberg kommenterte også sin egen anmodning til Kina om ikke å støtte Russland med våpen:

– Vi har ikke sett noen leveranse av våpen fra Kina til Russland. Men vi har indikasjoner på at Kina vurderer eller planlegger forsyninger av dødelige våpen. Det burde ikke Kina gjøre. Det vil være å støtte en ulovlig krig som bryter med FN-charteret som Kina skal beskytte, som medlem av FNs sikkerhetsråd, sa Stoltenberg.

Wang Yi, Kinas fremste utenrikspolitiker, besøkte Moskva tidligere denne uken.

Etter et møte med Russlands president Vladimir Putin, sa han at den internasjonale krisen var en tid for Russland og Kina til å fordype sitt strategiske partnerskap ytterligere - men uten å uttale seg om hvorvidt kinesisk våpenstøtte til Kina hadde vært diskutert.