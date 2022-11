– IKKE SKUFFET: Tidligere president Donald Trump nekter for at han er skuffet over Republikanernes oppslutning under mellomvalget denne uken. Foto: Andrew Harnik, AP/NTB

Kritikken hagler mot Trump: − Begynnelsen på slutten

Donald Trump har aldri før møtt så hard motstand fra egne rekker. Republikanere ber ham vente med å erklære at han stiller som presidentkandidat.

Trump så for seg å sole seg i glansen av en «tsunami» av republikanere som vant frem i mellomvalget.

I stedet floppet Trump-kandidatene, og Trump selv har fått skylden.

Tirsdag har han lovet en «stor nyhet» fra sitt luksushus Mar-a-Lago. I forrige uke sa Trump at det er «veldig, veldig, veldig sannsynlig» at han stiller som presidentkandidat igjen.

Men etter at det i helgen ble klart at Demokratene beholder flertallet i Senatet, blir Trump bedt om å legge planene på is.

– Dette er nok begynnelsen på slutten på Trumps innflytelse i det republikanske partiet, sier USA-ekspert og kommentator i Vårt Land, Sigrid Rege Gårdsvoll til VG.

USA-EKSPERT: Kommentator i Vårt Land, Sigrid Rege Gårdsvoll, under en VGTV-sending før valget i USA i 2020.

Info Kjapt forklart: Trumps rolle i mellomvalget Tidligere president ga sin støtte til en rekke omstridte republikanske kandidater i Donald Trump ga sin støtte til en rekke omstridte republikanske kandidater i mellomvalget i USA i forrige uke.

Men flere av «Trump-kandidatene» gjorde et dårlig valg. Særlig ble det trukket frem at Demokratene vant senatssetene i vippestatene Pennsylvania, Arizona og Nevada.

Trump har ikke bekreftet om han vil stille som presidentkandidat i 2024, men har gitt flere hint om at han skal annonsere sitt kandidatur. Vis mer

Ber ham vente

Trump-rådgiver Jason Miller sier til AP at den omstridte ekspresidenten bør vente med å annonsere om han stiller til etter andre valgrunde i Georgia.

– Det er Georgia som bør være hovedsaken for alle republikanere nå, sier Miller.

Andre, som tidligere republikansk senator Pat Toomey, sier rett ut svake kandidater støttet av Trump er grunnen til at republikanerne gjorde et relativt dårlig valg.

– Mitt parti må innse at vi ikke vil gjøre det spesielt bra dersom troskap til Donald Trump er det viktigste kriteriet for å bli kandidat, sier Toomey, gjengitt av NTB.

Josh Hawley, ung, på vei opp i partiet, og tidligere nært knyttet til Trump, sier «det gamle republikanske partiet er dødt».

– Velgerne har sendt et klart budskap om at nok er nok. Det er på tide å gå videre, sa den tidligere iherdige Trump-tilhengeren Winsome Earle-Sears, som er viseguvernør i Virginia, til Fox News i helgen.

BLE STØTTET AV TRUMP: President Donald Trump sammen med daværende senatskandidat Josh Hawley under et valgmøte i 2018.

Kan ha fått blod på tann

USA-ekspert Sigrid Rege Gårdsvoll påpeker at resultatene i mellomvalget føyer seg inn i et mønster.

– Det skjedde i valget i Georgia i fjor, og i mellomvalget i 2018: Når ikke Trump selv står på stemmeseddelen, så har han ingen god effekt.

Flere av Donald Trumps politiske tilhengere og rådgivere har ifølge nyhetsbyrået AP oppfordret Trump til å vente med en kunngjøring om å stille som presidentkandidat til etter andre valgrunde i Georgia. Den avholde 6. desember.

– Deler av det republikanske partiet bruker resultatet i mellomvalget som påskudd til å ta et oppgjør. Han har aldri fått så hard kritikk før, og nå har de et klart alternativ i Florida-guvernør Ron DeSantis.

Gårdsvoll er usikker på om Trump kommer til å annonsere sitt kandidatur nå.

– Jeg har hele tiden vært usikker, det er fortsatt over et år til nominasjonsvalgene begynner. Samtidig kan dette gi ham blod på tann. Dersom Trump trenges opp i et hjørne, er han kjent for å angripe.

– Knallharde midler

USA-ekspert og rådgiver i tankesmien Civita, Eirik Løkke, er enig i at Trump aldri før har fått så hard medfart fra egne rekker.

– Utfordringen for Trump har aldri vært større. Men han ble kritisert i harde ordelag i ukene etter stormingen av Kongressen, og så falt mange på plass likevel, sier Løkke.

Han tror at hvis Trump bestemmer seg for å stille, så står han fortsatt sterkest. Løkke påpeker at Trump er kjent for å bruke knallharde midler i politiske kamper. Trump har allerede advart DeSantis mot å stille.

– DeSantis er jo i 40-årene, kanskje han tenker at han ikke trenger å ta denne kampen nå. Hva Trump selv tenker er jo umulig å spå.

Løkke påpeker at alle de juridiske prosessene mot Trump, kan være en grunn i seg selv til å erklære seg som kandidat.

– Trump kan tenke at status som presidentkandidat beskytter ham mot rettssakene.

USA-EKSPERT: Eirik Løkke

Liker en kamp

USA-kjenner og førsteamanuensis Sofie Høgestøl er ikke like sikker som hun var før mellomvalget, på om Trump vil erklære seg som presidentkandidat.

– Med Donald Trump er det alltid vanskelig å si hva han vil gjøre. Han kan bruke uker, måneder og år på å tease noe som ikke blir noe av. Grunnlaget for kunngjøringen, har endret seg dramatisk, sier Høgestøl til NTB.

Ifølge Sofie Høgestøl er det et helt nytt trekk at republikanere åpent kritiserer Donald Trump. Ekspresidenten kan ikke lenger argumentere med at han er den eneste som kan vinne valg for republikanerne.

– Dette er nytt og gjør det litt spennende. Nå som det har blitt bråk, og det plutselig ulmer opp en litt mer organisert opposisjon mot Trump, kan han plutselig tenke at han må ut foran et TV-kamera og snakke til folk igjen, slik at han ikke mister kontrollen over partiet, sier Høgestøl.

Hun fremholder at Donald Trump liker kamp. Den nye motstanden gir Trump noe å kjempe for i sitt eget parti.

EKSPERT: Sofie Høgestøl mener kritikken Donald Trump får fra egne rekker både kan anspore og stanse Donald Trumps planer om å stille opp som presidentkandidat i 2024-valget.

– Jeg er et stabilt geni

På sitt eget sosiale nettverk avviser Trump at han skal være misfornøyd med utfallet av mellomvalget. Det er et «falsk narrativ fra korrupte medier».

– Jeg er ikke sint, gjorde en god jobb (Det var ikke jeg som stilte til valg), og jeg er veldig opptatt av å se inn i fremtiden. Husk: Jeg er et stabilt geni, skriver Trump på Truth Social.

Tidligere visepresident Mike Pence er blant dem som har vendt seg mot sin gamle sjef: Trump satte mange liv i fare da han 6. januar i fjor fikk fanatiske tilhengere til å gå mot Kongressen, sier Pence, melder NTB.

– Jeg mener at presidentens ord var hensynsløse. Det ble klart at han valgte å være en del av problemet, sier Pence.