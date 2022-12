LØGNER: George Santos i Las Vegas 19. november.

Nyvalgt kongressmann tatt i løgn etter løgn: − Intet mindre enn rystende

George Santos (34) viklet seg inn i et nett av usannheter, men tar likevel sete i Kongressen over nyttår: – Jeg er ingen bløffmaker, forsikrer republikaneren.

Den unge politikeren vant i november kongressvalget nord på Long Island og nordøst i bydelen Queens i New York. Siden er han drevet fra skanse til skanse.

Amerikanske media har nærmest revet selvbildet hans i fillebiter.

Santos er blitt tvunget til å innrømme at det ikke var helt sant, hva han hadde oppgitt om sin familiebakgrunn, høyere utdanning og lysende karriere.

Nå vil føderale og lokale påtalemyndigheter granske om han har begått lovbrudd.

Statsadvokat Anne Donnelly i Nassau fylke i delstaten i New York er krystallklar:

– De tallrike løgnene og uoverensstemmelsene forbundet med kongressvalgte Santos er intet mindre enn rystende.

VALGVINNER: Den nyvalgte kongressmannen på talerstolen.

– Pyntet på CV-en

George Santos er den første åpent homofile republikaneren som kaprer et sete i Kongressen, hvor partiet hans i mellomvalget fravristet Demokratene flertallet.

Han vant med god margin i et distrikt som tradisjonelt støtter Demokratene.

Men valgseieren bleknet, da journalister i New York Times, CNN og andre medier tok for seg CV-en han hadde offentliggjort og begynte å bore i Santos’ fortid.

– Pyntet jeg på CV-en? Ja, det gjorde jeg. Og jeg er lei for det, det skulle ikke vært gjort, uttalte George Santos til publikasjonen City & State.

– Samme fyren

Han la til at ord ikke fullt ut kan forklare hvordan han føler seg.

– Men jeg er fremdeles samme fyren. Jeg er ingen bedrager. Jeg er ingen tegneseriefigur. Jeg er ikke noe mytisk vesen som noen har funnet på.

SMILER: For George Santos har smilet stivnet, etter at mediene avslørte usannheter i CV-en hans.

I valgkampen fremstilte Santos seg som personifiseringen av den amerikanske drømmen og hevdet at han stilte for å sikre at andre kunne nå like langt.

Men New York Times gikk selvbiografien på kampanjenettstedet hans nærmere etter i sømmene. Her er usannhetene som amerikanske medier har avdekket:

Karrieren

Santos oppga at han hadde arbeidet for verdens største finansselskap Citigroup og det kjente meglerhuset Goldman Sachs.

Han fremstilte seg som en erfaren finansmann og investor på Wall Street. Men begge selskapene avviste at han noensinne hadde jobbet hos dem.

– Et uheldig ordvalg, forklarte Santos til New York Post.

Sannheten var at han hadde vært ansatt i et selskap kalt LinkBridge Investors, som kobler fondsforvaltere med investorer.

VALGKAMP: Santos seiret i New Yorks tredje valgdistrikt i november.

Utdanningen

Santos oppga en bachelorgrad i økonomi og finans fra Baruch College på Manhattan. Han hevdet også å ha studert ved New York University.

Ingen av utdanningsinstitusjonene fant ham blant tidligere studenter.

– Jeg har ikke avlagt eksamen ved noe lærested for høyere utdanning, vedgikk den nyvalgte kongressrepresentanten overfor New York Post.

Santos hevdet også at han hadde vært elev på eliteskolen Horace Mann i Bronx, men heller ikke denne skolen fant ham i arkivet, skriver Washington Post.

Eiendommene

Santos oppga at han og familien har en portefølje på 13 verdifulle eiendommer i New York som gir dem høye leieinntekter.

Journalistene gikk i eiendomsdatabaser og fant ingen eiendommer registrert i hans navn, på hans nærmeste familie eller virksomheter forbundet med ham.

– George Santos eier ingen eiendommer, innrømmet han overfor New York Post.

Han måtte i stedet vedgå at han i 2017 ble dømt til å betale over 100.000 kroner til en utleier i Queens, etter at han i måneder hadde latt være å betale husleien.

Et par år før ble han kastet ut fra et annet husvære, da han ikke betalte leien ...

LEI SEG: George Santos sier han ikke er noen bedrager.

Veldedigheten

Santos oppga at han grunnla og drev en veldedig organisasjon kalt Friends of Pets United, som angivelig skal ha reddet 2500 hunder og katter.

Gaver til organisasjonen skulle gi skattefritak, men skattevesenet IRS har ikke registrert noen organisasjon ved det navnet.

Massakren

Santos hevdet at et selskap han arbeidet for, mistet fire ansatte i masseskytingen mot homonattklubben Pulse i Orlando i Florida i juni 2016.

New York Times gjennomgikk nyhetsdekningen og minneord etter massakren som kostet 49 liv og fant ingenting som underbygget Santos påstand.

I et intervju med radiostasjonen WABC endret Santos forklaring:

– Vi mistet fire mennesker som skulle begynne å arbeide for et selskap som jeg skulle starte i Orlando, sa den unge politikeren.

MASSAKRE: En politimann ber pårørende trekke unna, etter masseskytingen mot en nattklubb i Florida i juni 2016.

Familien

Santos opplyste at moren var født i Brasil som datter av immigranter som hadde flyktet fra forfølgelse av jøder i Ukraina.

Men CNN gikk i offentlige registre og avslørte at morens foreldre ikke hadde unnsluppet holocaust, men var født i Brasil før andre verdenskrig.

Santos har identifisert seg både som katolikk og sekulær jøde.

– Jeg spøker alltid med at jeg er katolikk, men jeg er også jødisk – som i «jew-ish», sa republikaneren til City & State.

Ifølge Språkrådet er «ish»-endelsen et forbehold som betyr sånn cirka, en slags.

Santos sier han vokste opp med historien om at besteforeldrene kom fra en jødisk familie og var flyktninger fra Ukraina som bosatte seg i Brasil.

Bedrageriet

Rettsdokumenter i Brasil viser at Santos som 21-åring tilsto at han to år tidligere stjal et sjekkhefte og begikk bedragerier.

Han ble tiltalt, men møtte ikke i retten, ifølge New York Times.

– Jeg er ingen forbryter. Ikke her, ikke i Brasil, ikke noe sted i verden. Absolutt ikke. Det der skjedde ikke, sier en hardt presset politiker til New York Post.

– Flau og lei meg

På Santos’ kampanjenettsted er biografien hans onsdag endret og oppdatert.

– Jeg er flau og lei meg for å ha pyntet på CV-en, sa han til New York Post.

Han vil ikke snakke med New York Times, som var først med avsløringene. Hans advokat Joe Murray slo tilbake mot storavisen i en kort uttalelse:

– Det er ingen overraskelse at Santos har fiender i New York Times som forsøker å sverte hans gode navn med disse ærekrenkende beskyldningene.

Den føderale etterforskningen fokuserer ifølge New York Times på finansielle forhold, som hvordan Santos kunne låne sin egen valgkampanje 700 000 dollar.

– Ingen over loven

Den lokale etterforskningen i Nassau tar for seg usannhetene.

– Ingen står over loven. Hvis en forbrytelse er begått i dette fylket, vil vi straffeforfølge, sier statsadvokat Anne Donnelly.

Demokrater som avtroppende speaker Nancy Pelosi har gitt uttrykk for at Santos er uegnet til å sitte i Kongressen. Republikanske ledere er tause.

KONGRESSEN: Santos er valgt til Representantenes hus, det ene kammeret i Kongressen i Washington D.C.

Representantenes hus kan ikke forhindre at Santos tar sete førstkommende tirsdag. Men Santos kan bli underlagt etisk gransking, ifølge eksperter.

– Grove løgner

På Fox News tirsdag fikk Santos så ørene flagret fra intervjueren Tulsi Gabbard, tidligere kongressrepresentant for Demokratene.

Hun spurte om han ikke eier skam i livet og hudflettet ham for utsagnet om at han bare hadde pyntet på CV-en:

– Dette er grove løgner. Hvordan skal dine velgere og det amerikanske folket kunne tro noe du sier i Representantenes hus?