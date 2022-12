I HARDT VÆR: Flere britiske folkevalgte har fått mye medieoppmerksomhet i det siste og anklages blant annet for fyll og bordellbesøk på utenlandsreiser.

Storbritannia: Statsministeren bekymret etter sex- og alkohol-avsløringer

Flere britiske medier har den siste tiden skrevet om fyll og bordellbesøk britiske folkevalgte skal ha gjort på utenlandsreiser. Nå kommenterer statsministeren avsløringene.

Det melder den britiske avisen The Guardian.

– Vi har sett noen av beskrivelsene og noe av oppførselen er helt klart svært bekymringsfull, sier en talsmann for statsminister Rishi Sunak, ifølge avisen.

Den britiske storavisen The Times skrev onsdag om høytstående regjeringsmedlemmer som bekymrer seg over at folkevalgte deltar i «sex og tett drikking» på jobbreiser i utlandet.

Tidligere i desember skrev nyhetsnettstedet Politico om at et konservativt parlamentsmedlem skal ha spurt hvor det nærmeste bordellet var, under en reise i Sørøst-Asia.

Et annet medlem, og tidligere minister, skal ifølge avisens kilder ha blitt igjen på en reise, etter at resten av delegasjonen dro hjem. Årsaken skal ha vært at vedkommende ville dyrke sin «interesse for lokale kvinner».

Saken i Politico omtaler flere kontroversielle hendelser.

På en reise til Kina skal et tidligere medlem av parlamentet ha benyttet seg av tjenestene til en sexarbeider. Kollegaer skal ha referert til hendelsen som «å få levert en bukett blomster til rommet», ifølge noen som var til stede på reisen.