En aktivist fra Extinction Rebellion dekket seg i falskt blod under en oljekonferanse i Cape Town i Sør-Afrika.

Extinction Rebellion varsler retningsendring

Omstridte Extinction Rebellion i Storbritannia sier de vil droppe de mest kontroversielle metodene i klimakampen.

Den britiske fløyen av klimagruppen sier i en melding under tittelen «We Quit» («Vi slutter») at de fremover midlertidig vil endre taktikk. Gruppen omtaler det som et nyttårsforsett.

– Vi vil prioritere tilstedeværelse over arrestasjoner og forhold over veisperringer, mens vi står sammen og blir umulige å ignorere, heter det i meldingen.

Extinction Rebellion har siden starten i 2018 fått massiv oppmerksomhet rundt sine metoder som å lime seg fast på offentlige steder, sminke og maling og veisperringer.

Her i Norge har de blant annet avbrutt møter i Stortinget, kuppet påskegudstjeneste i Skien, blokkert tog med flybensin i Oslo og sperret trafikken på Ring 1 i Oslo.

Nye lover

Å konstant endre taktikk er en nødvendig tilnærming i klimakampen, sier gruppen nå.

I Storbritannia har politimyndigheter nylig fått utvidede fullmakter til å bryte inn i demonstrasjoner som fører til store forstyrrelser, skriver The Guardian. Nye lover som er på vei, kan også føre til strengere straffer ved bruk av slike metoder.

– I en tid hvor det å si fra og handle blir kriminalisert, er det å bygge kollektiv makt, styrkes i antall og vokse gjennom brobygging en radikal handling, skriver Extinction Rebellion i meldingen.

Det er uklart i hvor stor grad gruppens metodebruk vil endre seg også i andre land enn Storbritannia.

I oktober limte aktivister fra Extinction Rebellion seg til et Picasso-maleri i Melbourne. Nå varsler gruppen at de vil midlertidig bevege seg bort fra slike metoder.

En rekke klimahendelser i 2022

Samtidig blir jorden stadig varmere, og en rekke klimahendelser rammet kraftig i 2022. FNs klimapanel (IPCC) fastslo i fjor at mange klimaendringer allerede er i ferd med å bli irreversible. Den sjette hovedrapporten til IPCC konkluderte med at klimaendringene må nå sitt toppunkt senest i 2025 og falle med 43 prosent i 2030 om man skal begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Ekspertene mener verden er på vei mot en oppvarming på 2,5 grader.

– Jeg har sett mange vitenskapelige rapporter i min tid, men ingenting som dette. IPCCs rapport er et atlas over menneskelig lidelse og en fordømmende tiltale mot mislykket klimaledelse, uttalte FNs generalsekretær António Guterres i en kommentar til rapporten.

I fjor så man nok en gang et år med en rekke opprivende hendelser knyttet til ekstremvær og klima.

Pakistan ble i august rammet av enorme oversvømmelser som krevde over 1700 menneskeliv. Bare få måneder tidligere fikk en to måneder lang hetebølge alvorlige konsekvenser i både Pakistan og India.

Også Europa og USA ble rammet av hetebølger, tørke og skogbranner i juni og juli. I Europa ble toppen nådd 14. juli med 47 grader i Nord-Portugal.

I februar døde 150 personer i store gjørmeskred i brasilianske Petrópolis, og over 1000 mennesker døde i et jordskjelv i Paktika-provinsen i Afghanistan.