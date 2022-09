VIL HA NOE NYTT: Lena og Thomas Fredholm (begge 76) skal seks uker til Malaga, og håper at en ny, blå regjering er på plass når de kommer hjem.

Så splittet er Sverige

STOCKHOLM (VG) Sverigedemokraterna har ført svenskene fra hverandre, mener velgerne dagen derpå.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Svenskene holder fortsatt pusten etter søndagens «rysare» av et riksdagsvalg. Det foreløpige resultatet viser en marginal ledelse til blå blokk, men det endelige resultatet kommer tidligst onsdag.

Men en ting er sikkert:

Det svært jevne valget vitner om en dyp splittelse blant det svenske folket. For selv om Socialdemokraterna fortsatt er landets største parti, har ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna gjort et brakvalg og ligger an til å bli nest størst.

Kommentar: Blir stormfulle år

TAKKET: Moderaternas leder Ulf Kristersson takket for støtten under valgvaken i Stockholm natt til mandag. Nå kan han bli landets nye statsminister.

– Ingenting er blitt gjort

På flyplassen Arlanda sitter ekteparet Lena og Thomas Fredholm (begge 76) fra Gräsö utenfor Uppsala og tar en formiddagsøl mens de venter på flyet til Malaga. De håper Moderaternas Ulf Kristersson og den blå blokkens marginale forsprang holder frem til målstreken.

– Sverige trenger forandring. Sverige er blitt styrt i åtte år av en handlingslammet regjering. Ingenting er blitt gjort. Samtidig har kriminaliteten blitt enorm, og vi har dårlig integrering av våre innvandrere, sier Thomas Fredholm til VG.

Slik ser blokkfordelingen ut akkurat nå:

Det er Sverigedemokraterna som folk er mest uenige om, slår ekteparet fast. Det er det nasjonalistiske, konservative partiet som splitter Sverige, mener de.

Jimmie Åkesson til VG: – Vil gjøre Sverige stort igjen

– Folk er enten veldig for eller veldig imot.

Men ekteparet har altså gitt sin stemme til borgerlig blokk, som vil samarbeide med Jimmie Åkessons parti. Det synes det er greit.

– Vi tror ikke de alle er nazister, konstaterer Lena Fredholm.

BRAKVALG: Jimmie Åkesson og Sverigedemokraterna er større en noen gang. Her jubler Åkesson under et torgmøte På Riddarholmen i Stockholm dagen før valget.

Skremt av Sverigedemokraterna

VG møter en bekymret Marie Persson (35) fra Forshaga i Värmland utenfor sentralbanestasjonen i Stockholm. Hun hadde håpet på en «grønnrød» regjering, som hun sier, og stemte Miljöpartiet.

– Det føles som en oppvåkning for Sverige at Sverigedemokraterna nå blir nest størst. De vil få stor påvirkning på svensk politikk, selv om de ikke havner i regjering. De vil kreve innflytelse. Det er veldig skremmende, sier hun til VG.

UROLIG: Marie Persson (35) er redd for hva Sverigedemokraterna kan få til i svensk politikk de neste fire årene.

35-åringen mener politikerne og pressen ikke har klart å holde fokus på det som ifølge henne burde være de viktigste sakene i valget, som klima og helse, men fått alt til å handle om lovbrudd og straff.

Streng innvandringspolitikk er som kjent en kjepphest for Sverigedemokraterna, og har trolig høstet mange stemmer av at kampen mot gjengkriminalitet har vært den store valgsnakkisen.

Les også: Adriana (12) ble drept av gjengene

– Er Sverige så splittet som det virker på det foreløpige valgresultatet?

– Ja, det er en stor splittelse i landet. Problemet er at vi har tatt demokratiet for gitt, men nå gir vi altså makt til et parti med røtter i nazismen. Jeg tror mange føler seg sviktet av politikerne.

Persson sier at hun knapt omgås folk som stemmer annerledes enn henne, og at dette er en utfordring.

– Alle lever i hver sin boble. Alle jeg prater med nå er fortvilet over valgresultatet.

Slik fordeler stemmene seg akkurat nå:

Stemte for barna

– Sverige er splittet. Det er bare å se på de foreløpige valgresultatene.

Det sier småbarnsforeldrene Nina (40) og Petter (42), som er på vei med fly til Luleå med barna Liv (3) og Sol (1). Paret har fortsatt et lite håp om at den rødgrønne blokken skal vinne valget.

FAMILIE FØRST: Ekteparet Nina (40) og Petter (42) sier de stemte for en god fremtid for barna Liv (3) og Sol (1).

– Vi har stemt for barnas fremtid. For meg er klimasaken den viktigste, for uten den, får ikke bare våre en fremtid, sier Petter, som ikke vil ha etternavnet sitt i avisen.

Han stemte på Miljöpartiet, mens kona Ninas stemme gikk til Socialdemokraterna og sittende statsminister Magdalena Andersson.

Les også: Derfor krangler de om falukorven

– For meg er skolepolitikk viktigst, og at Sverigedemokraterna ikke kommer inn i regjering, sier Nina til VG.

«De må få være med litt»

Birgitta Johansson (80) fra Göteborg stemte på Liberalerna, som tilhører den borgerlige blokken til Ulf Kristersson. Partiet er norske Venstres søsterparti. Også hun vil ha forandring, selv om hun riktignok synes «Magda er bra».

– Ulf (Kristersson red.anm.) får vel henge med, men det med Sverigedemokraterna er litt vanskelig. Jeg tenker det er bra at de får være med i budsjettforhandlingene. De må få være med litt – hvis ikke kommer de til å yte altfor mye motstand til en ny regjering, mener Johansson.

EN SAK: Innvandring dominerer svensk samfunnsdebatt for mye, mener Birgitta Johansson (80).

– Hvordan forklarer du splittelsen blant dere velgerne?

– Det handler dessverre mye om innvandring. Vi har ikke klart å integrere dem, og det er blitt en stor misnøye. Spørsmålet om innvandring er blitt altoverskyggende, svarer 80-åringen.

– Det er en naturlig utvikling at vi blir nest størst. Og vi fortjener på sikt å bli aller størst – og det blir vi om fire til åtte år, sa partitoppen Tobias Andersson, justispolitisk talsperson i Sverigedemokraterna, til VG søndag kveld.

Han forklarte partiets valgsuksess med at velgerne har mest tillit til Sverigedemokraterna i spørsmål om innvandring og kriminalitet.