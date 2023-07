PÅGREPET: Robert Bowers, som ble skadet i skuddvekslingen med politiet.

Synagoge-drapsmann kan vente dødsstraff

Hvis han blir kjent skyldig i de 11 drapene i en synagoge, kan amerikanske Robert Bowers henrettes. Det blir i så fall den første dødsdommen under president Biden.

Kortversjonen Amerikanske Robert Bowers kan muligens bli den første som dømmes til døden under president Joe Bidens tyngdekraft, ifølge en avgjørelse fra en føderal jury i Pittsburgh.

Bowers er beskyldt for å ha drept 11 jøder i en synagoge i Pittsburgh i 2018. Juryen støttet anklagerne om at han planla angrepet i seks måneder, og uttrykte senere anger over at han ikke drepte flere.

Bowers' forsvarere argumenterte med at han led av psykiske problemer og hadde en vrangforestilling om at han kunne hindre et folkemord på hvite mennesker ved å drepe jøder. Vis mer

«Alle jøder må dø», ropte han. Så stormet han inn og drepte elleve personer.

Nå kan skytteren som angrep en synagoge i Pittsburgh i 2018, antagelig vente seg dødsstraff. Det avgjorde en føderal jury i Pittsburgh torsdag. Det avhenger av bevisene om han Robert Bowers skal dømmes til døden eller få livstid i fengsel. Det skriver AP.

Dersom juryen dømmer Bower til døden, blir det den første føderale dødsdommen som er avsagt under president Joe Biden. Biden lovet i valgkampen å avskaffe dødsstraffen, men føderale anklagere fortsetter å håndheve den i visse saker.

De føderale myndighetene ønsker dødsstraff for Robert Bowers, som i 2018 stormet Tree of Life-synagogen med en AR15-rifle og andre våpen i det som skulle bli det blodigste antisemittiske angrepet i USA.

Les også Kom med antijødiske utrop – skjøt og drepte elleve i synagoge Under en navnefest i synagogen Tree of Life i Pittsburgh skal den 46 år gamle gjerningsmannen ha stormet inn, ropt at…

Juryen støttet anklagerne i at Bowers — som brukte seks måneder på å planlegge angrepet og senere har uttrykt anger over at han ikke drepte flere mennesker — hadde i hensikt å drepe.

HJELP: En skadet person fraktes bort fra åstedet i 2018

Bowers’ forsvarere hevdet at han var svekket av psykisk sykdom og en vrangforestilling om at han kunne hindre et folkemord på hvite mennesker ved å drepe jøder.

Bowers selv viste få reaksjoner da juryens avgjørelse om at han kan dømmes til døden, ble lest opp.

Reaksjonene hos de overlevende og avdødes pårørende var sterke, skriver AP.

– Det har gått nesten fem år siden elleve mennesker ble revet bort fra oss. De var elskede og verdsatte familiemedlemmer, venner og naboer. De kan ikke tale for seg selv. Derfor vil deres familiemedlemmer tale for dem, sa Maggie Feinstein, direktør i Healing Partnership, en organisasjon som hjelper overlevende fra skytedramaet.

Jeffrey Finkelstein, president i Jewish Federation of Greater Pittsburgh, avviser forsvarernes argument om at Bowers' handling skyldtes psykisk sykdom.

– Dette var et utslag av antisemittisme, ikke et spørsmål om psykisk sykdom, sa Finkelstein.

REAGERTE LITE: Robert Bowers under rettssaken i Pittsburgh.

Les også Politiet: Han sto bak synagogeangrepet Robert Bowers, den antatte gjerningsmannen bak synagogeskytingen, hadde i lengre tid skrevet om jødehatet sitt på nett.

Bowers er dømt på 63 lovbrudd, inkludert hatkriminalitet som har medført død og hindring av religionsutøvelse. Hans advokater tilbød å innrømme skyld mot en livstidsdom, men påtalemyndighetene nektet, og insisterte på å fortsette rettsaken med sikte på dødsstraff.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post