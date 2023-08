HYGGER SEG: Magne Pedersen nyter livet i Finland, som en av mange nordmenn.

Tromsøværingene har tatt over bygda: − Vi elsker det

KILPISJÄRVI (VG) Rett over grensen til Finland har tromsøværingene fått sitt eget lille paradis.

Tromsøværinger i feriemodus, svette finner som har vært på fjelltur, sur vind og småregn i luften.

Kilpis sin eneste butikk er travel selv om sommeren. Kun i juli og deler av august inntar finnene den lille finske bygda.

Ellers er det tromsøværingenes fristed.

Kilpisjärvi ligger rett over grensen til Finland fra Storfjord kommune, nærmere to og en halv time fra Tromsø. Her bor det nærmere 100 personer. Straks snøen gjør sin ankomst er det tromsøværingene som styrer bygda.

For her har folk fra Nordens Paris funnet sitt eget lille ferieparadis.

– Jeg kan ikke si nøyaktig hvorfor vi alle har kommet hit, men vi elsker det, sier hytteeier Magne Pedersen til VG.

65-åringen er midt i beisingen når VG kommer på besøk. Han begynte å dra til Kilpis på tidlig 2000-tallet. I 2009 kjøpte han sin egen hytte, siden har det blitt utallige dager i Finland.

Turist i eget land

Vi kommer tilbake til Magne senere.

Kilpis har en butikk, styrt av det finske søskenparet Elina Rousu-Karlsen og Mikko Rousu. De hadde ikke klart seg uten tromsøværingene.

– De står for 90 prosent av omsetningen vår. Totalt gjennom året er det nesten ingen finner som er innom, sier Mikko.

Elina springer rundt, stabler øl og sender folk i riktig retning. Om sommeren er ikke nordlendingene i overtall, men delt med finner.

– Finnene kommer hit for å gå på fjellet. Og de har kjørt ganske så langt. Du må kjøre 100 kilometer inn i Finland for å komme til en ny by. Om sommeren så har vi en god blanding mellom nordmenn og finner. Nærmeste bygd har bare 200 innbyggere, sier Elina.

Hun og broren har vokst opp på Kilpis. Familien åpnet butikken på 90-tallet. Nå styrer søskenparet showet, og har tatt med hele familien inn i bedriften.

Både Elina og Mikko sine barn springer rundt i butikken. Noen skjærer kjøtt, noen står i kassa, mens andre selger is utenfor butikken. Selv med sur vind og overskyet så går issalget bra.

VIKTIG: Søskenparet Elina Rousu-Karlsen og Mikko Rousu styrer Kilpis sin eneste matbutikk.

Tar av

Tilbake til Magne. Han viser VG gledelig rundt på den brune tømmerhytta. På baksiden får du utsikt over hele vannet. Her har han også bygd en egen liten stue slik at du får god utsikt.

Når VG er på besøk er været så som så, med et grått vann og lett duskregn i luften. Likevel er det nydelig.

– Det er ganske så vakkert eller hva, dere skulle sett hvordan det ser ut når det er sol.

65-åringen kan navnet på alle hyttenaboene. Over tiden har de blitt godt kjent, og finner stadig på noe.

– Vi er blitt en gjeng. Det er noe spesielt, alle vet hvem alle er. Ingen av oss hadde nok hengt med hverandre hvis det ikke hadde vært for Kilpis.

Påsken er uten tvil høytiden på Kilpis. Da fosser tusenvis av tromsøværinger til den lille finske bygda. Hyttene er fulle av folk, og du finner ikke en eneste ledig plass på campingplassen. Der er det fullt av campingvogner og spikertelt.

– De aller fleste her har scooter. Også er det flotte skiforhold, så det er ufattelig stor vinteraktivitet. Påsken er fantastisk, for da er det et yrende liv her, forklarer Magne.

HYTTER: Her er bare en brøkdel av hyttene på Kilpis. Jo lengre inn du kjører, jo flere er det.

Eksploderte

De aller fleste innbyggerne i Troms har nok hørt om Kilpis. Elina sier at de får inn mye forskjellige folk. Alt fra hytteeiere til gjennomreisende til folk som skal på harryhandel.

I lang tid har tromsøværingene vært i bygda, men etter corona tok det helt av.

– Det eksploderte helt. Nå er det ikke særlig mye ledig tomt her, men det er kommet nye hoteller. Vi synes det er helt utrolig morsomt. Samtidig er det egentlig et problem akkurat nå.

Elina er tydelig takknemlig for tromsøværingene som har inntatt bygda. Hun smiler godt når hun prater om dem.

– De er så viktige for oss.

ALT DU TRENGER: Matbutikk, restaurant og bensinstasjon. Mer trengs ikke.

FOR ALLE: Både finnene og nordmennene skal forstå når butikken er åpen.

Norsk-finsk

Selv om det er en finsk bygd ser man tydelige tegn på at nordmennene har inntatt stedet. På butikken står flere skilt både på norsk og finsk.

Du slipper ikke unna uansett hvor du er. Det er som Norge i Finland.

– Vi er så vanvittig mange folk her nå, det er morsomt. Om sommeren er det ikke i nærheten like mange nordmenn. Samtidig skal du være bra uheldig hvis du ikke treffer på noen nordmenn her. Det er bare morsomt, for du møter kjentfolk overalt, forklarer Magne.

Selv om han har eid hytta siden 2009, sier Magne at han nå vurderer å selge. For hans del har fisking vært en viktig del på Kilpis. Han bodde i Tromsø før, men bor nå i Narvik.

Da er turen til Finland lengre.

– Jeg vil ha ny fiskebåt hjemme. Samtidig har jeg også vært her ganske så lenge. Jeg elsker å fiske, og vil ha enda bedre muligheter hjemme.

VISER GLEDELIG: Magne Pedersen viste VG gledelig rundt på hytta.

Stjernekjøp

Selv om nesten alle hyttene er eid av nordmenn, finnes det naturligvis unntak.

Blant annet har Formel 1-stjernen Valtteri Bottas bygd seg en luksushytte på Kilpis.

Stjernen var derimot ikke i hus når VG var i Finland.

Ifølge Nordlys, som skrev om Bottas for to år siden, har Bottas etablert et eget selskap. De tilbyr reiser og opplevelser til nettopp steder som Kilpis. Ifølge samme avis tilbringer også stjernen en god del tid på Kilpis.

