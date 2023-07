VENTER: Turister og sivile i kø for ferge som kan ta dem over Kertsjstredet, etter at broen som forbinder Krim-halvøyen med fastlandet ble skadet i et angrep mandag.

Kaos etter Krim-eksplosjon: Ber russiske turister kjøre hjem via krigssone

Russland oppfordrer russiske turister i kø ved Kertsjbroen til å kjøre via den krigsherjede Kherson-regionen. Samtidig kan turiststrømmen skape trøbbel for russiske styrker.

Kortversjonen Eksplosjoner på Kertsj-broen har ført til trafikkaos og lange køer for turister i Krim-halvøya. Broen forbinder russisk-okkuperte Krim med fastlandet.

Russiske myndigheter oppfordrer turister til å ta en omkjøringsvei gjennom en krigssone i Ukraina, ifølge tankesmien Insitute for the Study of War (ISW).

Trafikkaoset kan forårsake logistikkmessige problemer for de russiske styrkene, ved å forsinke forsyning av militært utstyr og skape misnøye blant de russiske soldatene. Vis mer

I mange timer sto trafikken stille ved Kertsjbroen, etter ødeleggelsene fra eksplosjonene mandag morgen. Broen forbinder fastlandet med russisk-okkuperte Krim – et populært feriemål blant mange russere.

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass, skrev mandag at russiske myndigheter har lovet å hjelpe turister med å komme seg hjem.

Tankesmien Insitute for the Study of War (ISW) skriver imidlertid i en oppdatering tirsdag, at russiske myndigheter oppfordret russiske sivile til å kjøre gjennom krigssonen i det okkuperte sørlige Ukraina og Kherson-regionen.

Russiske kilder rapporterte mandag om tung sivil trafikk i disse områdene, skriver ISW.

Tass melder tirsdag at trafikken igjen går over broen.

KRIGSSKIP SOM FERGE: Biler forlater et såkalt landingsskip, et krigsskip som skal landsette bakkestyrker. Skipet brukes som ferge etter at trafikken over Kertsj-broen ble stoppet.

Til tross for krigføringen i Ukraina, har Russland fortsatt å promotere Krim-halvøyen som et reisemål for russere.

– Det er et tydelig politisk poeng for russiske myndigheter at det skal være en form for normalitet for russere å feriere på Krim. Angrep som dette vil jo påvirke den normaliteten, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen Palle Ydstebø.

Forsyningstrøbbel

Trafikkaoset skal ifølge ISW sannsynligvis ha ført til logistikktrøbbel for russiske styrker fra Krim til områder i Zaporizjzja og Kherson.

Russiske myndigheter slet også nylig med å redusere trafikkproblemer over Kertsjbroen på grunn av økt turisme til Krim, noe som skapte forsinkelser i forsyning av militært utstyr, skriver tankesmien.

Putin har til og med tidligere beordret å frakte turister over Kertsjstredet ved hjelp av militært utstyr.

Sannsynligvis vil turiststrømmen og annen sivil trafikk skape forsinkelser i forsyninger til russiske styrker i det sørlige Ukraina på «kort og mellomlang» sikt, mener tankesmien.

ISW peker på at dette i så fall vil kunne føre til enda mer misnøye hos russiske soldater, og mistillit mot det russiske forsvarsdepartementet.

TRAFIKKORK: Ødeleggelsene på broen førte til lange køer med turister og sivile. Bildet er distribuert av det statlige Russiske nyhetsbyrået TASS

Tror ikke logistikken påvirkes

Ydstebø mener derimot at turiststrømmen ikke vil påvirke Russlands militærlogistikk i veldig stor grad.

– Russisk militærlogistikk er i utgangspunktet jernbane. Så lenge Russland klarer å holde jernbanen på broen operativ, tror jeg ikke turiststrømmen eller sivil trafikk vil påvirke logistikken i nevneverdig grad, sier han til VG.

Oberstløytnant og hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø.

Jernbanen var oppe og gikk igjen allerede mandag morgen, bare noen timer etter angrepet.

For å dempe noen av trafikkproblemene, har Putin likevel opphevet portforbud og passkontroll langs store motorveier til Russland i okkuperte territorier, ifølge ISW.

Enkelte militærbloggere har foreslått at hensikten bak angrepet kan ha vært å redusere turiststrømmene.

– Den er kanskje litt vel kreativ. Hvis Russland ville utsatt seg selv for noe så pinlig, får det i så fall Prigozjin sitt stunt i Russland til å virke som en liten fillehendelse, sier Ydstebø og peker på Wagner-leder Jevgenij Prigozjins opprør mot russiske myndigheter i slutten av juni.

1 / 2 ØDELEGGELSER: Satelittbilder viser skadene på Kertsj-broen til Krim-halvøyen, etter angrep mandag morgen. forrige neste fullskjerm ØDELEGGELSER: Satelittbilder viser skadene på Kertsj-broen til Krim-halvøyen, etter angrep mandag morgen.

Det er ikke bekreftet fra uavhengig hold hvem som står bak angrepet. Talsperson for det ukrainske militærdirektoratet Andrij Jusov har ikke villet kommentere Ukrainas rolle i angrepet, skriver ISW.

Angrep med vanndroner

Mandag ble det rapportert at Ukraina, ifølge etterretningskilder til ukrainske medier, hadde brukt vanndroner for å ødelegge broen. To personer skal ha mistet livet i eksplosjonen.

– Det som har kommet frem er at det ble brukt en form for maritime droner. Om de var på overflaten eller under vann, vet vi ikke helt enda. Det har også blitt spekulert i at begge deler blir brukt, sier Ydstebø.

– Det eneste vi kan si med relativ sikkerhet, er at det ikke er snakk om droner i luften.

Ydstebø mener det er liten tvil om at Ukraina står bak, ettersom broen er et legitimt mål for dem.

– Det er en sikkerhet med en grad av usikkerhet. Men Ukraina er tjent med å forstyrre og helst kutte jernbanetrafikken over Kertsjstredet og svekke Russlands mulighet for å understøtte styrkene i sør.

– Det at det Ukraina ikke bekrefter offisielt at de står bak er en del av det psykologiske spillet. Det ser man på begge sider.