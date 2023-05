Dette bildet fra et utbombet Bakhmut er frigitt av Ukrainas forsvarsdepartement.

Ukrainsk etterretning: Russland evakuerer atomvåpen

Russland innfører et antiterror-regime i grenseområdene mot Ukraina. En etterretningssjef i Kyiv hevder at russerne nå fjerner atomvåpen fra et lager i Belgorod-regionen.

Moskva står på at det er ukrainere som utgjør sabotasjegruppene på russisk side.

Kyiv sier derimot at det er regime-kritiske russere.

Nå innføres Russland uansett et omfattende antiterror-regime i Belgorod-regionen, som ligger ved den ukrainske grensen.

– Det er informasjon om evakueringstiltak. Det gjelder også lagringsanlegget for atomvåpen, Belgorod-22, sier Andrii Yusov, talsmann for ukrainsk etterretning, gjengitt av Ukrainskaja Pravda.

Han gjentar Kyivs påstand om at Ukraina ikke har noe med sabotasjeaksjonene på russisk territorium.

Atomvåpenlageret skal ligge ikke langt fra landsbyen Golovchino, der sabotasjegruppen skal ha operert mandag.

Ifølge Ukrainskaja Pravda har enheten det militæret navnet 25624 og er en del av Russlands strategiske missilstyrker. Det skal ha koden «objekt C», som betyr et atomvåpenlager.

FEIRER SEIER: De russiske avisene Komsolskaja Pravda og Moskovskij Komsomolets markerte seieren i Bakhmut slik mandag. Ukraina hevder at de fortsatt har styrker i byen.

Guvernøren i Belgorod-området, Vjatsjeslav Gladkov, sier at det innføres en rekke antiterror-tiltak. Det opplyser han på sin Telegram-kanal. Han nevner ikke spesielt atomvåpen-lageret.

– Flesteparten av befolkningen i landsbyene ved grensen er evakuert, sier Gladkov mandag kveld ifølge RIA.

Den russiske guvernøren lister opp en rekke tiltak for antiterror-operasjonen:

Evakuering av sivile fra området nær grensen til Ukraina.

Kontroll av ID-papirer.

Kontroll ved grensene inn og ut av regionen.

Kontroll av telefonsamtaler.

Begrensning av kjøretøy og fotgjengere på gater og veier.

Talsmannen for den ukrainske etterretningstjenesten, Andrii Yusov, sa tidligere mandag at det er russiske opposisjonelle, nærmere bestemt gruppene Det russiske frivillige korpset og Frihet for Russland legionen, som skal stå bak. Begge disse skal altså være russiske grupper som kjemper i grenseområdene, til støtte for Ukraina.

REKRUTTERING: En utendørs rekrutteringsstand for å kontraktssoldater i Moskva mandag.

President Volodymyr Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podolyak skriver til Reuters:

– Den russiske frigjøringsbevegelsen kan bidra til å få en riktig slutt på krigen i Ukraina og sette fart på endringene i russisk politikk.

Ukrainas viseforsvarsminister Hanna Maljar hevder på Telegram mandag kveld at ukrainske soldater fortsatt befinner seg i byen Bakhmut – som ifølge Moskva er falt og er på russiske hender.

– Våre styrker kontrollerer fortsatt en del av Bakhmut, skriver Maljar.

Ukraina har trolig kontroll over høydedragene nord og sør for byen – og kan skyte på russerne derfra.