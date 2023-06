ØREDØVENDE: En ukrainsk soldat holder for ørene mens han avfyrer en bombekaster mot russiske stillinger nær Bakhmut mandag.

Eks-forsvarssjef venter ikke massivt ukrainsk motangrep i år

Stillingskrigen fortsetter i Ukraina: – Jeg tviler på om ukrainerne har kapasitet til en gjennombruddsoffensiv i år, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Tre personer, inkludert to barn, ble drept i russisk angrep mot Kyiv natt til torsdag. Vis mer

Etter at russerne vant det blodige slaget om Bakhmut, melder CNN at Ukraina forbereder sin lenge varslede motoffensiv for å drive ut okkupantene.

President Volodymyr Zelenskyj sa i en tale mandag at tidsplanen er satt. Hans rådgivere sier til CNN at motangrepet er nært forestående.

Oberstløytnant ved Krigsskolen Palle Ydstebø ser tegn på at Ukraina forbereder en motoffensiv, ved å angripe russiske installasjoner bak frontlinjen.

General og sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Sverre Diesen tror det kan bli begrensede offensive operasjoner, ikke det store motangrepet:

– Spørsmålet er om ukrainerne har fått tilstrekkelig moderne vestlig materiell og lang nok tid til å trene med det til å gjennomføre en virkelig kraftfull offensiv i år.

TRANSPORT: Ukrainske soldater i et pansret kjøretøy nær fronten ved Bakhmut tirsdag.

Med det mener han et stort angrep der ukrainske styrker bryter gjennom de russiske forsvarslinjene og trenger dypt inn på okkupert område i sørøst.

Hensikten ville være å rive opp hele det russiske forsvaret i dybden og åpne en korridor ned mot Azovhavet for å avskjære den russiske forbindelsen med Krim.

– Lite realistisk

Diesen mener en slik gjennombruddsoffensiv er lite realistisk i dag.

– I så fall måtte Ukraina ha skjellig grunn til å tro at den russiske motstanden raskt ville kollapse fullstendig, der de satte inn støtet.

Han mener situasjonen ville vært annerledes, om Ukraina allerede i fjor hadde fått stridsvogner, artilleri og annet moderne forsvarsmateriell fra Vesten.

Diesen mener at Ukraina med sine løfter om en kraftfull offensiv har skapt forventninger ute og hjemme, som gjør at de må foreta seg noe på slagmarken.

– De har også et politisk og strategisk behov for å vise at det å gi dem materiell og trening faktisk har en verdi og konsekvens, at det skjer noe.

Begrensede operasjoner

Generalen tror et realistisk ukrainsk ambisjonsnivå er mer begrensede, offensive operasjoner for å frigjøre mer ukrainsk territorium øst i landet.

Han mener Ukraina politisk sett har et tidsvindu til utgangen av august for å utfordre de russiske forsvarslinjene i Donbas-regionen.

– Men en mer begrenset offensiv har ikke samme potensial for å endre krigens gang som et gjennombruddsangrep.

GIR ILD: Ukrainske tropper fyrer av en haubitser mot russiske tropper nær byen Avdijivka i Donetsk-regionen onsdag.

Diesen mener et slikt avgjørende angrep først vil kunne skje når Ukraina får vestlige kampfly med nødvendig elektronisk krigføringskapasitet til å holde russisk luftvern nede.

– Historisk sett er et gjennombruddsangrep med strategisk effekt en operasjon som aldri har vært gjennomført uten betydelig luftoverlegenhet.

Ukraina i førersetet

Han mener initiativet i krigen ligger hos ukrainerne.

– Russerne ser per nå ikke ut til å være i stand til offensive markoperasjoner. De har inntatt en fullstendig defensiv positur over hele fronten, sier Diesen.

Tre personer, blant dem to barn, ble natt til torsdag drept i nok et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv. Også andre ukrainske byer blir beskutt.

SKYTTERGRAV: Ukrainske soldater i skyttergravene nær fronten ved Bakhmut.

Etter harde kamper i ni måneder vant russerne for knapt to uker siden slaget om Bakhmut. Byen ligger i ruiner, tusener av soldater har mistet livet.

Oberstløytnant Palle Ydstebø sier til VG at russerne har ofret utrolig mye for å ta Bakhmut, som ansees å ha liten taktisk og strategisk verdi.

Oppkjøring

Både den fryktede, russiske vinteroffensiven og den forventede, ukrainske våroffensiven har latt vente på seg, grunnet kampene om Bakhmut.

Men Ydstebø ser tegn på at Ukraina forbereder motangrep.

Han viser til rapporter om at ukrainerne bruker langtrekkende artilleri mot russiske installasjoner og forsyningslinjer bak frontlinjen.

– Jeg tror det er en oppkjøring, for å svekke den russiske muligheten til å stå imot. Men denne fasen kan vare lenge, understreker Ydstebø.