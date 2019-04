IKONISK: Katedralen Notre-Dame i Paris under brannen mandag kveld. Foto: Benoit Moser / TT NYHETSBYRÅN

30 personer avhørt etter brannen i Notre-Dame

De fleste av personene som er avhørt jobbet med oppussingen av katedralen, ifølge Sky News.

Påtalemyndigheten i Paris understreker at brannen blir etterforsket som en ulykke. Foreløpig er det utelukket at brannen ble påsatt.

Rundt 50 personer jobber tirsdag med etterforskningen, som skal gi svar på hvorfor brannen i den ikoniske katedralen startet.

Ifølge Sky News skal brannalarmen ha blitt utløst to ganger mandag kveld.

Den første startet klokken 18.20. Arbeidere på stedet gikk da opp for å sjekke taket, men så hverken flammer eller røyk, skriver The New York Times.

23 minutter senere gikk alarmen igjen. Da var det for sent, og man kunne se åpne flammer, sier en kilde til avisen.

Kort tid senere delte flere titalls Twitter-brukere bilder av åpne flammer og tykk svart røyk som veltet ut fra Notre-Dame.

– Ikke sprinkleranlegg

Mens parisere tok til gatene og gråt mandag kveld jobbet rundt 400 brannkonstabler intenst med å få kontroll på flammene. Både spiret og taket kollapset, og det var lenge usikkert om brannvesenet ville klare å redde katedralen.

Rundt klokken 23 kom de første meldingene om at reisverket i katedralen var reddet og bevart. Tre timer senere meldte brannvesenet at brannen var under kontroll.

En ekspert på bygningskonstruksjoner, som The New York Times har snakket med, sier at det ikke var sprinkleranlegg installert i taket der brannen skal ha startet.

Det var heller ikke brannvegger øverst i katedralen, som kunne ha hindret brannen i å spre seg, sier kilden avisen har snakket med.

Tirsdag har arbeidet med å kartlegge omfanget av skadene på tak, reisverik og inventar startet. Det verdenskjente orgelet i katedralen er noe av det som skal ha klart seg etter den fatale brannen.

I en tale til folket tirsdag lovet Frankrikes president Emmanuel Macron at Notre-Dame skal være gjenreist innen fem år. Han hyllet også brannmannskapene som deltok i redningsarbeidet.

Publisert: 16.04.19 kl. 20:33