Kim Jong-un åpent for nytt møte med Donald Trump

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier han er åpen for et nytt toppmøte med Donald Trump, hvis USA kan tilby en gjensidig avtale i løpet av året.

Det sa Kim i en tale til Nord-Koreas nasjonalforsamling, ifølge det statlige nyhetsbyrået Korean Central News Agency.

Da Trump og Kim sist møttes i februar ble samtalene avsluttet tidligere enn planlagt uten enighet om noen erklæring eller avtale.

Under talen hevdet Kim at «ensidige krav» fra USA var årsaken til at samtalene ble avsluttet. Men han sier at han fortsatt har et godt personlig forhold til USAs president.

Ifølge USA kom ikke partene til enighet fordi Nord-Korea krevde at sanksjonene mot landet fjernes, i bytte mot begrensede tiltak om atomnedrustning.

Sør-Koreas president Moon Jae-in ba torsdag Trump om å møte Kim igjen. Moon sa han har tiltro til at Trump kan løse atomstriden med dialog.

Publisert: 13.04.19 kl. 02:24