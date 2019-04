NEPPE TOMMEL OPP I DAG: Donald Trump viste tommel opp etter et møte med Mitt Romney (foran) i 2016. Det er neppe tilfellet i dag. Foto: Carolyn Kaster / AP

Romney: – Jeg blir dårlig av Trumps uærlighet

Blant de relativt få republikanske kongressmedlemmer som har uttalt seg om Mueller-rapporten har det vært mest støtte å hente for presidenten. Mitt Romney går motsatt vei.

– Jeg blir dårlig av omfanget av uærlighet og villeding fra individer i det høyeste embetet i landet, inkludert presidenten. Jeg er også forferdet over at, blant annet, medborgere som jobbet for en presidentkandidat ønsket hjelp fra Russland, inkludert å få informasjon som var ulovlig anskaffet, skriver Utah-senatoren og den tidligere presidentkandidaten i en uttalelse.

Romney, en republikaner kjent for å være kritisk til sin partifelle i Det hvite hus, gir seg ikke med det:

– Rapporten er en edruelig avsløring av hvor langt vi har gått bort fra ambisjonene og prinsippene til vårt lands grunnleggere.

Gode nyheter

I spesialetterforsker Robert Muellers rapport kommer det blant annet frem at flere personer i Trumps valgkampstab hadde kontakt med russere, og at noen av disse har løyet om denne kontakten til spesialetterforskeren.

– De løgnene svekket etterforskningen av Russlands påvirkning av valget i vesentlig grad, slår rapporten fast.

Rapporten sier også at disse personene forventet at Trump ville tjene på Russlands forsøk på å påvirke valget.

Til tross for dette skriver Mueller at de ikke har funnet bevis for at Trump eller noen fra staben hans gjorde noe som utløser tiltale for kriminelle handlinger. Det er Mitt Romney glad for.

– Det er gode nyheter. Alternativet ville ha tatt oss gjennom en smertefull prosess med potensial for en konstitusjonell krise, skriver Romney i sin uttalelse.

Trump-støtte

Utah-senatoren er en av forholdsvis få republikanske kongressmedlemmer, enten de sitter i Senatet eller Representantenes hus, som så langt har uttalt seg om rapporten.

Kongressens vårferie gjør at de fleste denne uken har vært borte fra Washington, D.C. og har slik sett hatt enklere for å unngå journalister som ønsker å konfrontere dem med Muellers funn.

Andre har derimot vært ivrige på å kommentere rapporten og vise sin støtte til president Trump.

Blant disse er minoritetsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, som slår fast at det ikke finnes bevis for «Demokratenes påstander». En annen er hans kollega Steve Scalise. Han sier Demokratene nå må «beklage til det amerikanske folk».

STØTTESPILLER: Jim Jordan, som representerer Ohio i Representantenes hus, er en av Donald Trumps nærmeste støttespillere i Kongressen. Foto: John Minchillo / AP

– En skam

En tredje republikaner, Jim Jordan, kjent som en nær støttespiller for presidenten, sier ifølge Politico at man nå kan legge et trist kapittel i amerikansk historie bak seg.

– Det vil være en skam dersom dette fullstendige villsporet av politiserte etterforskninger får fortsette, sier han.

Florida-Senator Marco Rubio sendte ut en twittermelding der han skriver at «alle bør bekymre seg over hvor effektiv Putin var i å påvirke valget og at alle bør være lettet, ikke skuffet, over at Trump ikke samarbeidet med den russiske presidenten.»

Også den republikanske senatoren Rob Portman fra Ohio peker på at konklusjonen til justisministeren og visejustisministeren er at det ikke finnes nok beviser for å tiltale Trump. Han sier ifølge New York Times at rapporten likevel dokumenterer at «en rekke upassende ting er blitt gjort av presidenten og hans medarbeidere.»

Trump hevder rådgiver lyver

Det siste er, ikke overraskende, demokratene enig i. De er særlig opptatt av alle hendelsene Mueller har pekt på som kan være forsøk fra presidenten på å hindre etterforskningen. Ifølge rapporten mislyktes de fleste av disse forsøkene.

– Men det handler i stor grad om at personer rundt presidenten nektet å gjennomføre ting han ba dem om å gjøre, skriver Mueller.

Blant dem er tidligere juridisk rådgiver Don McGahn. Ifølge rapporten ba Trump ham om å få visejustisminister Rod Rosenstein, som var den Mueller rapporterte til, til å sparke spesialetterforskeren. McGahn har forklart Mueller at han nektet å gjøre dette. Da episoden ble lekket til mediene hevdet Trump at det var løgn at han hadde bedt om noe slikt. Det gjorde han på nytt langfredag.

Publisert: 20.04.19 kl. 13:09