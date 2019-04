Store opptøyer i Venezuela

TV-bilder viser dramatiske bilder av et militært kjøretøy som kjører mot og over en folkemengde i hovedstaden Caracas.

NTB-AP-AFP

Oppdatert nå nettopp







Venezuelas president Nicolás Maduro sier han har fått forsikring fra landets øverste militære ledere om at de støtter ham.

– Stålnerver! Jeg har snakket med militærlederne og de har overfor meg bekreftet sin fullstendige lojalitet til folket, grunnloven og fedrelandet, skriver Maduro på Twitter tirsdag.

DRAMATISKE BILDER: Et militærkjøretøy pløyde over demonstranter i hovedstaden Caracas. Foto: Skjermdump

Han tar til orde for at folket må gå ut i gatene og sikre «fredens seier».

– Vi skal vinne!, skriver Maduro.

Soldater ved flybasen La Carlota i Caracas. Foto: AP/NTB scanpix

Twitter-meldingen ble publisert etter at opposisjonsleder Juan Guaidó nok en gang oppfordret hæren til å stille seg på hans side.

Guaidó publiserte tidligere tirsdag en video av seg selv, omgitt av det som ser ut til å være flere tungt bevæpnede soldater, nær den militære flybasen La Carlota i hovedstaden Caracas.

Flere demonstranter har samlet seg i gatene i hovedstaden etter at Guaidó varslet maktovertagelse. Dramatiske TV-bilder fra Venezuelanske medier viser et militært kjøretøy kjøre over en folkemengde.

Det er også kommet meldinger om at det er hørt skuddveksling i hovedstaden, men det foreligger ingen ytterligere detaljer om det.

les også Guaidó varsler på nytt maktovertagelse i Venezuela

les også Guaidó trapper opp – nye demonstrasjoner

Guaidó, i verv av å være nasjonalforsamlingens leder, utropte seg selv til president i januar, begrunnet med at nasjonalforsamlingen anser gjenvalget av Maduro i fjor som ugyldig.

USA har gjentatte ganger sendt ut støtteerklæringer til Guaidó. Landet anser Guaidó for å være Venezuelas rettmessige leder, selv om Maduro har kontrollen.

Publisert: 30.04.19 kl. 17:49 Oppdatert: 30.04.19 kl. 18:15