Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon oppdaterte onsdag det skotske parlamentet om brexit. Foto: AP / NTB scanpix

Varsler ny kamp for å løsrive Skottland

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon mener skottene må få valget mellom brexit og en framtid som uavhengig europeisk nasjon.

NTB

Den skotske lederen tar nå til orde for en ny folkeavstemning om skotsk løsrivelse fra Storbritannia innen utgangen av inneværende parlamentariske periode.

– Hvis Skottland tas ut av EU, må muligheten for en ny folkeavstemning innenfor denne tidsperioden holdes åpen for oss, sa Sturgeon i en redegjørelse for det skotske parlamentet onsdag.

Den skotske selvstyreregjeringen vil nå fremme lovgivning for å få på plass alle formaliteter som trengs for at en ny folkeavstemning skal kunne gå av stabelen. Målet er å få rammeverket vedtatt innen nyttår, forklarer Sturgeon, som er leder for det skotske nasjonalistpartiet SNP.

Men Skottland må ha samtykke fra regjeringen i London for faktisk å kunne gjennomføre folkeavstemningen. Den britiske regjeringen har gjort det klart at et slikt samtykke ikke vil bli gitt.

En folkeavstemning om skotsk løsrivelse ble holdt så sent som i 2014. Den gang stemte et klart flertall mot løsrivelse fra Storbritannia.

Men det var før brexit.

Blir EU-utmeldingen en realitet, vil Skottland beskytte sine nasjonale interesser bedre som uavhengig europeisk nasjon, fastholder Sturgeon.

