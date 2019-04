Forsker: IS forsøker å rekruttere nye medlemmer med ny video

En dansk forsker tror IS forsøker å mobilisere når de publiserer en propagandavideo med det som antas å være ekstremistgruppas leder Abu Bakr al-Baghdadi.

NTB

– Videoen kommer kort tid etter de spektakulære angrepene på Sri Lanka, noe som tyder på at de prøver å heise flagget igjen, ikke bare i Midtøsten, men også i Asia, sier Mona Kanwal Sheikh, forsker i internasjonal politikk og sikkerhetsstudier ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier, til Berlingske Tidende.

Dersom det stemmer at en av mennene man ser på videoen er Abu Bakr al-Baghdadi, er det i så fall første gang på fem år han ses.

– Det er foruroligende at de skrur opp mobiliseringsinnsatsen, også i lys av debatten om den potensielle trusselen fra IS-krigere som har vendt hjem, sier forskeren.

Ukjent hvor han er

Dette bildet fra 2014 skal vise IS’ leder Abu Bakr al-Baghdadi. Det er i så fall siste bildet av han før videoen som kom i helgen. Foto: Uncredited /AP

Hvor Baghdadi befinner seg, er ukjent. Han har vist seg offentlig bare én gang de siste årene, og det var i Mosul i Irak i 2014, der han erklærte et såkalt kalifat i Irak og Syria.

Det 18 minutter lange opptaket ble sendt ut av det IS-tilknyttede propagandanettstedet Furqan og viser det som skal være Baghdadi bli intervjuet. Han snakker først om kampen om Baghouz i Syria. Byen var IS' siste tilholdssted inntil amerikanskstøttede kurdiske styrker tok kontroll over den i forrige måned.

I videoen nevner mannen også angrepene på Sri Lanka, hvor over 250 mennesker ble drept i angrep mot tre kirker og tre hoteller. Denne delen av intervjuet vises ikke med video, kun med lyd.

Stemmen hyller angriperne og kaller påskeangrepet på Sri Lanka «hevn for brødrene i Baghouz».

Ny strategi

– IS har hele tiden hatt en tilstedeværelse på internett, hvor de har fått folk til å gjøre vanvittige handlinger i Paris, London og København. Det usedvanlige er at det er han som viser seg på videoen. Det kan være en måte å holde folk i ilden på, sier Mikkel Storm Jensen, major og analytiker ved Institutt for Strategi ved Forsvarsakademiet i Danmark, til BT.

Jensen sier at IS konkurrerer om islamistiske fanatikere på lik linje med al-Qaida siden de nå har mistet kontroll over store områder i Midtøsten.

– Deres forretningsbetingelser er blitt endret, sier analytikeren.

Meldt drept flere ganger

Mannen som antas å være Baghdadi fremstår på opptaket med bustete grått og rødfarget skjegg, iført en svart kappe og en beige-farget vest. Det som ser ut til å være et automatgevær er plassert ved siden av ham.

Det er dog ingen selvfølge at det er IS-lederen som vises på videoen. Han har gjentatte ganger blitt meldt både drept og såret i løpet av de fem årene han viste seg i Mosul. Baghdadi vil nå være 47 år gammel.

