STORM: Innbyggere i den amerikanske delstaten Florida forbereder seg på det verste før Foto: NASA Earth Observatory

Orkanen Dorian herjer i Bahamas: – Vi er midt i en historisk tragedie

Orkanen Dorian ligger for øyeblikket over øya Grand Bahama. Om den ikke snur i tide, vil den nå Florida i løpet av kvelden.

Oppdatert nå nettopp







Mandag ettermiddag norsk tid ble orkanen Dorian nedgradert fra kategori fem til fire. Det er den nest sterkeste kategorien, og innebærer vindstyrker på over 200 kilometer i timen.

Så mange som 13.000 hjem er hard skadet eller fullstendig ødelagt på Bahamas som følger av orkanen, skriver The Guardian. I tillegg skal over 1.000 flyvninger til og fra USA være kansellert, og fem havner i Florida stengt på grunn av uværet, ifølge CNN.

Mandag kveld skriver flere medier at Bahamas’ statsminister Hubert Minnis bekrefter minst fem dødsfall i forbindelse med uværet.

– Vi er midt i en historisk tragedie, sa han til reportere på hovedkvarteret til National Emergency Managment Agency (NEMA).

Tidligere på dagen uttalte utenriksminister Darren Henfield at de hadde fått flere meldinger om dødsfall, men slet med å bekrefte dette.

les også Prinsesse Madeleine kan bli evakuert fra Dorian

– Lytt til myndighetene

– Orkanen Dorian har vist hva den kan. Den har fullstendig ramponert Bahamas, sa Floridas guvernør Ron DeSantis under en pressekonferanse som ble avholdt mandag.

Han forteller at det kan være snakk om små marginer som vil utgjøre en stor forskjell for delstaten.

– Orkanen har gjort det modellene foreslo at den ville, og har mer eller mindre stanset. Det var anslått, og ifølge værmeldingene vil den gjøre det mesteparten av dagen, før den snur og går nordover. Når og hvordan den gjør akkurat det være kritisk for Florida.

Saken fortsetter under videoen.

les også Orkanen «Dorian»: Kan bli den kraftigste på nær 30 år

Flere evakuert

Guvernøren ber innbyggerne om å være årvåkne, og føye seg etter oppfordringer fra myndighetene.

– Fra Palm Beach County og hele veien opp til Nassau har det blitt utstedt evakueringsordrer, det er viktig at folk lytter. Kom dere ut nå mens dere har tid, og drivstoff er tilgjengelig.

Han forteller videre at staten har forberedt seg på andre områder, deriblant strømforsyning i de utsatt områdene.

– Florida Power and Light forsyner mesteparten av disse områdene med strøm. De har mobilisert om lag 17.000 ansatte som er klare til å respondere, og så fort det første uværet treffer, kommer de inn for å gjenopprette strøm døgnet rundt.

les også Flere tusen på klimademonstrasjon: – Hva er poenget med å lære hvis man ikke har et sted å være?

På Disney-ferie i Florida

Blant de som følger spent med på orkanens bevegelse er Karl-Sigurd Cyvin, som har leid et hus i Kissimmee, Florida. De er der blant annet for å besøke fornøyelsesparken Disneyworld.

– Det er helt vanlig fint vær, men vi merker rundt oss at folk forbereder seg på storm. Bomstasjonene er slått av, så det er gratis å kjøre overalt uten kø, og butikkhyllene gikk mer eller mindre tomme for vann i helga, sier han til VG.

BEREDT: Om stormen inntreffer for fullt, har Karl-Sigurd Cyvin, som er på Disney-ferie med familien, full tank og litervis med vann. Foto: Privat

Han sier at de har sørget for at bilen deres er fylt opp med bensin, og greide etter mye om og men å skaffe seg vann.

– Folk er veldig åpne og hjelpsomme, og bidrar med råd og informasjon. Feriehuset har orkanbeskyttede vinduer sier de, men vi tør ikke bli her om stormen kommer for fullt.

Han forteller også at et eldresenter i nærheten er evakuert på grunn av flomfare, og at det er noe de følger like mye med på som stormen.

Publisert: 02.09.19 kl. 18:32 Oppdatert: 03.09.19 kl. 02:30







Mer om