Storbritannias statsminister Boris Johnson tok torsdag imot Israels statsminister Benjamin Netanyahu i London. Foto: AP / NTB scanpix

Netanyahu ber Johnson vende ryggen til Iran

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ber Storbritannias statsminister Boris Johnson vende ryggen til Iran.

NTB-DPA

Nå nettopp







Torsdag ankom Netanyahu London, der regjering og folkevalgte har vært opptatt av alt annet enn Iran og Midtøsten de siste dagene.

Besøket kom i stand på kort varsel, angivelig fordi den israelske statsministeren hadde ny informasjon om det iranske atomprogrammet.

Netanyahu håper britene vil gjøre som USA og trekke seg fra atomavtalen med Iran, noe de i likhet med Tyskland, Russland, Kina og EU tidligere har utelukket.

les også Norge deltok på hemmelig møte om militært samarbeid i Persiabukta

Øk presset

– Dette er ikke tiden for samtaler med Iran, det er tiden for å øke presset mot Iran, sa Netanyahu før møtet med statsminister Boris Johnson.

– Vi står overfor iransk aggresjon og terrorisme, og jeg vil snakke med deg om hvordan vi sammen kan møtte dette og tjene freden, sa den israelske statsministeren.

Johnson understreket at Storbritannia slutter opp om alle forsøk på å skape fred i Midtøsten, men kom samtidig med et stikk til Netanyahu ved å minne om at dette også inkluderer opprettelse av en palestinsk stat.

– En tostatsløsning, som du kanskje husker, sa Johnson med dårlig skjult ironi.

les også Dobbel smell for Boris Johnson: – Fullstendig ydmyket

Undergraver

Netanyahu har tidligere forsikret at han slutter opp om en tostatsløsning, men har ikke tatt ordet i sin munn på lenge.

Kritikere viser til at han konsekvent har undergravd mulighetene for en slik løsning ved å utvide de ulovlige bosetningene i okkuperte områder, og han har også tatt til orde for å annektere deler av Vestbredden.

les også Dette må du vite om atomstriden med Iran

Israel holder nyvalg om to uker, og meningsmålinger viser at Netanyahu kan få problemer med å bli gjenvalgt. Johnson fikk på kort varsel ryddet tid midt i brexit-kaoset for å ta imot den israelske regjeringssjefen.

Netanyahu tilbrakte totalt 29 minutter i Downing Street nummer 10, ifølge The Guardian. Senere torsdag skulle han møte USAs forsvarsminister Mark Esper.

Publisert: 05.09.19 kl. 18:20







Mer om