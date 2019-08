FORSØKTE LIVREDDING: Marilyn Pettersson (tv.) var i nærheten da en kvinne ble skutt og drept på åpen gate i Malmö. Foto: SVT Skåne

Forsøkte å redde livet til kvinnen som ble drept i Malmö

Svenske Marilyn Pettersson (65) hørte skuddene som ble avfyrt i Malmö mandag formiddag. Hun tok umiddelbar affære og forsøkte å redde kvinnen i 30-årene.

Det var litt før klokken 10.00 at politiet fikk melding om skyting i Malmö. En kvinne i 30-årene ble skutt og drept, hun var ute med spedbarnet sitt i armene, og med barnets far.

Drapet fant sted på åpen gate, og det var flere vitner. En av de var Marilyn Pettersson, som hørte skuddene og reagerte instinktivt, skriver Aftonbladet.

Brukte håndkle

Pettersson grep et håndkle og skyndte seg ut. Der så hun en kvinne ligge på bakken.

– Hun ble skutt i hodet og virket livløs. Jeg satt meg ved hodet hennes og prøvde å stoppe blødningen, sier hun til Aftonbladet.

Også en annen person hadde kommet til stedet, og forsøkte også å hjelpe kvinnen som hadde blitt skutt.

– Det blødde mye fra bakhodet. Jeg la håndkleet så det ble som en pute. Jeg prøvde å snakke med henne, ta kontakt. Jeg sa «hallo, hei, våkn opp, våkn opp», men hun var uten livstegn.

Aftonbladet skriver at hun var tydelig berørt av hendelsen.

– Jeg håpet at det skulle gå bra med henne. Jeg ba til Gud om at det skulle gå bra

Ifølge Pettersson tok det ti minutter før ambulansen kom.

– Vi prøvde å hjelpe henne helt fram til ambulansen kom.

Én pågrepet

Vitner sier at kvinnen mistet grepet om barnet, og at det falt på bakken da hun ble skutt. Likevel skal barnet, og mannen den avdøde kvinnen var med, ha kommet seg unna episoden uten store skader. Flere vitner sier de observerte gjerningspersonen flykte åstedet. Han skal ha vært bevæpnet.

Mandag ettermiddag ble én mann pågrepet i forbindelse med drapet, skriver SVT.

Mannen er ifølge kanalen mistenkt for å være delaktig i drapet, og har blitt avhørt i løpet av kvelden. Han er også mistenkt for grovt våpenlovbrudd.

Aftonbladet skriver at han er mistenkt med såkalt «sannolika skäl», som innebærer at påtalemyndigheten mener mannen med høy sannsynlighet har gjort seg skyldig i det han mistenkes for.

– Jeg kan ikke si om han er mistenkt for selve mordet, eller om han er innblandet på noen annen måte sier Malmö-politiets Mattias Sigfridsson til kanalen.

Ifølge politiet kan det bli aktuelt å anholde mannen i løpet av kvelden.

Publisert: 26.08.19 kl. 22:42

