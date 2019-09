FALSK: I det som skal være en falsk operasjon, forsøkte Israel å få Hizbollah til å tro at israelske soldater var skadet søndag. Her blir en av soldatene, som faktisk ikke var skadet, tatt imot av helsepersonell. Bildene er tatt av nyhetsbyrået AFP. Foto: GIL NEHUSHTAN / AFP

Propagandakrig: Slik skal Israel ha forsøkt å lure Hizbollah - latet som at soldater var skadet

BEIRUT (VG) I et forsøk på å få den Iran-støttede militsgruppen til å tro at de hadde oppnådd sitt mål, skal det israelske forsvaret under søndagens skuddveksling ha iverksatt en falsk evakuering av egne soldater.

Det melder nå BBC, AFP og en rekke andre medier. Det israelske forsvaret sier til VG tirsdag morgen at «de ikke ønsker å kommentere opplysningene».

Søndag ettermiddag gikk den Iran-støttede libanesiske militsgruppen Hizbollah til angrep på det israelske militæret ved grensen mellom Libanon og Israel.

Angrepet ble iverksatt som hevn for at Israel, helgen før, drepte to Hizbollah-medlemmer i et droneangrep i nabolandet Syria, samtidig som det israelske forsvaret angrep et Hizbollah-dominert nabolag i Beirut med to droner.

Under søndagens dramatiske og alvorlige eskalering, skjøt Hizbollah missiler mot et israelsk militærkjøretøy, to kilometer fra grensen, i nærheten av en israelsk militærbase.

Israel svarte kraftig, med om lag 100 artilleriskudd mot mål inne i Sør-Libanon.

HIZBOLLAH FILMET: Mandag viste Hizbollah video av angrepet på det israelske kjøretøyet. De hevdet at angrepet drepte alle israelere på innsiden. Foto: Hizbollah mediene office

Filmet egne «blodige» soldater

Hizbollah hevdet rask at de hadde skadet og drept alle som var i kjøretøyet. Men ifølge BBC World Service og andre medier skal det israelske forsvaret raskt ha iverksatt en falsk evakueringssituasjon, for å få Hizbollah til å tro at deres soldater var rammet.

Målet skal ha vært at hvis Hizbollah trodde de hadde drept eller skadet israelske soldater, ville de være fornøyd med operasjonen, ha oppnådd sitt mål og avslutte angrepene.

Israel skal ifølge den britiske rikskringkasteren ha latet som de evakuerte to soldater i helikopter til sykehus. De ble til og med filmet, blodig og bandasjert, mens de ble fraktet inn i ventende ambulanser.

Ifølge den israelske avisen Haaretz meldte til og med et sykehus i Haifa at to skadede soldater hadde ankommet sykehuset etter hendelsen.

IKKE EKTE: Nok et bilde av den falske evakueringen. Statsminister Benjamin Netanyahu sa kort tid senere at ingen israelere «hadde en skramme». Foto: GIL NEHUSHTAN / AFP

Kort tid senere var forvirringen komplett:

Det israelske forsvaret gikk ut til medier og sa at ingen israelere var skadet i Hizbollah-angrepet. Statsminister Benjamin Netanyahu sa:

– Vi har ikke lidd noen menneskelige tap, det er ingen skadde – ikke engang en skramme, sa Netanyahu.

Flere israelske opposisjonspolitikere er nå skeptiske til den israelske regjeringens taktikk, og kritiserte Netanyahu for å skryte av den «psykologiske krigføringen for å få stemmer i det kommende valget».

Hizbollah viste angrepsvideo

Mandag kveld fortsatte propagandakrigen:

Hizbollah sto fortsatt på sitt, og viste videoklipp av angrepet mot det israelske kjøretøyet på deres egen TV-kanal Al Manar. I videoen, som VG har sett, kan man se missilet treffe det israelske kjøretøyet, men ikke hva som skjedde i etterkant.

Hizbollah hevder Israel lyver om at ingen israelere ble skadet.

ANGREP: Hizbollah viste mandag frem våpenet som skjøtt missiler mot israelske mål. Foto: Hizbollah mediene office

Den opphetede konflikten mellom Hizbollah og Israel, har betydning langt utover grenseområdene der konflikten nå har utspilt seg.

Den politiske og militære gruppen Hizbollah er både grunnlagt og direkte støttet av den regionale stormakten Iran. Israel beskylder sin erkefiende Iran for å bevæpne Hizbollah med avanserte missiler i en forberedelse til angrep på Israel. Israel mener det er avgjørende for deres sikkerhet å stoppe Hizbollah, som er større og mektigere enn på lenge.

VG befinner seg nå i Libanons hovedstad Beirut, der livet fortsetter som vanlig etter søndagens spenning.

De fleste her tror kamphandlingene er over for denne gang, men at det som alltid er fare for at konflikten snart blusser opp igjen.

