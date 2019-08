Forbyr Amazonas-branner i 60 dager

Brasils president har undertegnet en forordning som forbyr ildspåsettelser i Amazonas i 60 dager.

Tiltaket inngår i myndighetenes kamp mot flammehavet i verdens største regnskog. Over 1000 nye branner ble startet mandag og tirsdag, slik at det totale antall branner i Amazonas er kommet opp i 83.000 hittil i år.

Forbudet rammer ikke bråtebranner som er godkjent og inngår i jordbruk og skogsdrift, ifølge AFP.

Den politiske håndteringen av Amazonas-brannene har utløst en diplomatisk krise mellom Brasil og Europa.

President Jair Bolsonaro nektet først å ta imot G7-landenes tilbud om 20 millioner dollar (180 millioner kroner) til bekjempelse av brannene som raser i Amazonas, fordi han mener Frankrikes president fornærmet ham.

President Emmanuel Macron anklaget Bolsonaro for å ha løyet til ham om sitt engasjement for klimaendringer og truet med å blokkere en frihandelsavtale mellom EU og fire latinamerikanske land.

– Bare om han trekker tilbake sine uttalelser kan vi snakke igjen, uttalte Bolsonaro onsdag og refererte til Macron.

Bolsonaro har også anklaget Frankrike og Tyskland for å ville kjøpe Brasils selvstendighet med økonomisk støtte til å bekjempe branner.

Bolsonaro støttet i går et forslag fra Peru og Colombia for et ekstraordinært toppmøte omkring Amazonas i september, slik at de berørte nasjonene kan samordne sin strategi for å beskytte regnskogen.

Mesteparten av Amazonas ligger i Brasil, men regnskogen strekker seg også inn i Bolivia, Colombia og Peru.

Publisert: 29.08.19 kl. 12:44







